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Ушаков назвал главную задачу делегаций в Эр-Рияде - РИА Новости, 17.02.2025
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21:50 17.02.2025 (обновлено: 22:11 17.02.2025)
https://ria.ru/20250217/ushakov-1999932117.html
Ушаков назвал главную задачу делегаций в Эр-Рияде
Ушаков назвал главную задачу делегаций в Эр-Рияде - РИА Новости, 17.02.2025
Ушаков назвал главную задачу делегаций в Эр-Рияде
Помощник президента России Юрий Ушаков в эфире телеканала "Россия 24" назвал главной задачей делегаций в Эр-Рияде начать реальную нормализацию отношений между... РИА Новости, 17.02.2025
2025-02-17T21:50:00+03:00
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юрий ушаков
политика
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МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. Помощник президента России Юрий Ушаков в эфире телеканала "Россия 24" назвал главной задачей делегаций в Эр-Рияде начать реальную нормализацию отношений между Москвой и Вашингтоном&quot;Посмотрим, главное начать реальную нормализацию отношений между нами и Вашингтоном&quot;, - сказал Ушаков, отвечая на вопрос, какой был бы идеальный результат встречи делегаций РФ и США в Эр-Рияде.Как ожидается, встреча делегаций РФ и США пройдет в саудовской столице во вторник. Ранее представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил, что российскую сторону на ней представят Лавров и Ушаков, которые будут обсуждать с американскими визави восстановление всего комплекса двусторонних отношений, а также подготовку ко встрече лидеров двух стран и возможным переговорам по урегулированию на Украине.
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москва, юрий ушаков, политика, сша, россия
Москва, Юрий Ушаков, Политика, США, Россия
Ушаков назвал главную задачу делегаций в Эр-Рияде

Ушаков: главная задача в Эо-Рияде — начать нормализацию отношений между РФ и США

© Фотохост-агентство brics-russia2024.ru | Перейти в медиабанкЮрий Ушаков
Юрий Ушаков - РИА Новости, 1920, 17.02.2025
© Фотохост-агентство brics-russia2024.ru
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МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. Помощник президента России Юрий Ушаков в эфире телеканала "Россия 24" назвал главной задачей делегаций в Эр-Рияде начать реальную нормализацию отношений между Москвой и Вашингтоном
«

"Посмотрим, главное начать реальную нормализацию отношений между нами и Вашингтоном", - сказал Ушаков, отвечая на вопрос, какой был бы идеальный результат встречи делегаций РФ и США в Эр-Рияде.

Как ожидается, встреча делегаций РФ и США пройдет в саудовской столице во вторник. Ранее представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил, что российскую сторону на ней представят Лавров и Ушаков, которые будут обсуждать с американскими визави восстановление всего комплекса двусторонних отношений, а также подготовку ко встрече лидеров двух стран и возможным переговорам по урегулированию на Украине.
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