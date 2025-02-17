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Ушаков назвал главную задачу делегаций в Эр-Рияде
Ушаков назвал главную задачу делегаций в Эр-Рияде - РИА Новости, 17.02.2025
Ушаков назвал главную задачу делегаций в Эр-Рияде
Помощник президента России Юрий Ушаков в эфире телеканала "Россия 24" назвал главной задачей делегаций в Эр-Рияде начать реальную нормализацию отношений между... РИА Новости, 17.02.2025
2025-02-17T21:50:00+03:00
2025-02-17T21:50:00+03:00
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МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. Помощник президента России Юрий Ушаков в эфире телеканала "Россия 24" назвал главной задачей делегаций в Эр-Рияде начать реальную нормализацию отношений между Москвой и Вашингтоном"Посмотрим, главное начать реальную нормализацию отношений между нами и Вашингтоном", - сказал Ушаков, отвечая на вопрос, какой был бы идеальный результат встречи делегаций РФ и США в Эр-Рияде.Как ожидается, встреча делегаций РФ и США пройдет в саудовской столице во вторник. Ранее представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил, что российскую сторону на ней представят Лавров и Ушаков, которые будут обсуждать с американскими визави восстановление всего комплекса двусторонних отношений, а также подготовку ко встрече лидеров двух стран и возможным переговорам по урегулированию на Украине.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, юрий ушаков, политика, сша, россия
Москва, Юрий Ушаков, Политика, США, Россия
Ушаков назвал главную задачу делегаций в Эр-Рияде
Ушаков: главная задача в Эо-Рияде — начать нормализацию отношений между РФ и США