https://ria.ru/20250217/ushakov-1999932117.html

Ушаков назвал главную задачу делегаций в Эр-Рияде

Ушаков назвал главную задачу делегаций в Эр-Рияде - РИА Новости, 17.02.2025

Ушаков назвал главную задачу делегаций в Эр-Рияде

Помощник президента России Юрий Ушаков в эфире телеканала "Россия 24" назвал главной задачей делегаций в Эр-Рияде начать реальную нормализацию отношений между... РИА Новости, 17.02.2025

2025-02-17T21:50:00+03:00

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москва

юрий ушаков

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МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. Помощник президента России Юрий Ушаков в эфире телеканала "Россия 24" назвал главной задачей делегаций в Эр-Рияде начать реальную нормализацию отношений между Москвой и Вашингтоном"Посмотрим, главное начать реальную нормализацию отношений между нами и Вашингтоном", - сказал Ушаков, отвечая на вопрос, какой был бы идеальный результат встречи делегаций РФ и США в Эр-Рияде.Как ожидается, встреча делегаций РФ и США пройдет в саудовской столице во вторник. Ранее представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил, что российскую сторону на ней представят Лавров и Ушаков, которые будут обсуждать с американскими визави восстановление всего комплекса двусторонних отношений, а также подготовку ко встрече лидеров двух стран и возможным переговорам по урегулированию на Украине.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

москва, юрий ушаков, политика, сша, россия