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Ушаков оценил настрой российских представителей перед переговорами с США - РИА Новости, 17.02.2025
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18:29 17.02.2025
https://ria.ru/20250217/ushakov-1999900839.html
Ушаков оценил настрой российских представителей перед переговорами с США
Ушаков оценил настрой российских представителей перед переговорами с США - РИА Новости, 17.02.2025
Ушаков оценил настрой российских представителей перед переговорами с США
Настрой российских представителей перед переговорами со своими американскими визави в Эр-Рияде деловой, сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков,... РИА Новости, 17.02.2025
2025-02-17T18:29:00+03:00
2025-02-17T18:29:00+03:00
россия
саудовская аравия
сша
юрий ушаков
дмитрий песков
сергей лавров
в мире
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МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. Настрой российских представителей перед переговорами со своими американскими визави в Эр-Рияде деловой, сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков, отправившийся в Саудовскую Аравию в составе российской делегации. Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что Ушаков и министр иностранных дел России Сергей Лавров в понедельник вылетают в Саудовскую Аравию по поручению президента РФ Владимира Путина. Во вторник они проведут в Эр-Рияде встречу с представителями США, которая будет посвящена прежде всего восстановлению всего комплекса российско-американских отношений. "Настрой деловой, посмотрим. Задачи нам более-менее ясны, поэтому будем исходить из этого", - сказал Ушаков "Первому каналу" перед вылетом в Эр-Рияд.
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россия, саудовская аравия, сша, юрий ушаков, дмитрий песков, сергей лавров, в мире
Россия, Саудовская Аравия, США, Юрий Ушаков, Дмитрий Песков, Сергей Лавров, В мире
Ушаков оценил настрой российских представителей перед переговорами с США

Ушаков: настрой российских представителей перед переговорами в Эр-Рияде деловой

© Фотохост-агентство brics-russia2024.ru | Перейти в медиабанкПомощник президента РФ Юрий Ушаков
Помощник президента РФ Юрий Ушаков - РИА Новости, 1920, 17.02.2025
© Фотохост-агентство brics-russia2024.ru
Перейти в медиабанк
Помощник президента РФ Юрий Ушаков. Архивное фото
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МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. Настрой российских представителей перед переговорами со своими американскими визави в Эр-Рияде деловой, сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков, отправившийся в Саудовскую Аравию в составе российской делегации.
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что Ушаков и министр иностранных дел России Сергей Лавров в понедельник вылетают в Саудовскую Аравию по поручению президента РФ Владимира Путина. Во вторник они проведут в Эр-Рияде встречу с представителями США, которая будет посвящена прежде всего восстановлению всего комплекса российско-американских отношений.
"Настрой деловой, посмотрим. Задачи нам более-менее ясны, поэтому будем исходить из этого", - сказал Ушаков "Первому каналу" перед вылетом в Эр-Рияд.
Государственные флаги России и США - РИА Новости, 1920, 17.02.2025
Россия и США согласовали по телефону встречу в Эр-Рияде
Вчера, 18:08
 
РоссияСаудовская АравияСШАЮрий УшаковДмитрий ПесковСергей ЛавровВ мире
 
 
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