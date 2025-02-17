https://ria.ru/20250217/ushakov-1999900839.html

Ушаков оценил настрой российских представителей перед переговорами с США

Ушаков оценил настрой российских представителей перед переговорами с США - РИА Новости, 17.02.2025

Ушаков оценил настрой российских представителей перед переговорами с США

Настрой российских представителей перед переговорами со своими американскими визави в Эр-Рияде деловой, сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков,... РИА Новости, 17.02.2025

2025-02-17T18:29:00+03:00

2025-02-17T18:29:00+03:00

2025-02-17T18:29:00+03:00

россия

саудовская аравия

сша

юрий ушаков

дмитрий песков

сергей лавров

в мире

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МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. Настрой российских представителей перед переговорами со своими американскими визави в Эр-Рияде деловой, сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков, отправившийся в Саудовскую Аравию в составе российской делегации. Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что Ушаков и министр иностранных дел России Сергей Лавров в понедельник вылетают в Саудовскую Аравию по поручению президента РФ Владимира Путина. Во вторник они проведут в Эр-Рияде встречу с представителями США, которая будет посвящена прежде всего восстановлению всего комплекса российско-американских отношений. "Настрой деловой, посмотрим. Задачи нам более-менее ясны, поэтому будем исходить из этого", - сказал Ушаков "Первому каналу" перед вылетом в Эр-Рияд.

https://ria.ru/20250217/ssha-1999895230.html

россия

саудовская аравия

сша

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россия, саудовская аравия, сша, юрий ушаков, дмитрий песков, сергей лавров, в мире