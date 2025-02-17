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Урсула фон дер Ляйен сделала заявление после саммита в Париже - РИА Новости, 17.02.2025
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23:13 17.02.2025 (обновлено: 23:59 17.02.2025)
https://ria.ru/20250217/ukraina-1999941221.html
Урсула фон дер Ляйен сделала заявление после саммита в Париже
Урсула фон дер Ляйен сделала заявление после саммита в Париже - РИА Новости, 17.02.2025
Урсула фон дер Ляйен сделала заявление после саммита в Париже
Глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен по итогам экстренного саммита европейских лидеров в Париже заявила, что мир на Украине должен сопровождаться... РИА Новости, 17.02.2025
2025-02-17T23:13:00+03:00
2025-02-17T23:59:00+03:00
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БРЮССЕЛЬ, 17 фев - РИА Новости. Глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен по итогам экстренного саммита европейских лидеров в Париже заявила, что мир на Украине должен сопровождаться надежными гарантиями безопасности. "Сегодня в Париже мы подтвердили, что Украина заслуживает мира через стойкость. Мир, уважающий ее независимость, суверенитет, территориальную целостность, с надежными гарантиями безопасности", - написала глава ЕК в соцсети X. Она также добавила, что "Европа несет свою полную долю военной поддержки Украины". Фон дер Ляйен при этом отметила, что ЕС должен усиливать собственную оборону.
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в мире, париж, украина, урсула фон дер ляйен, еврокомиссия, евросоюз
В мире, Париж, Украина, Урсула фон дер Ляйен, Еврокомиссия, Евросоюз
Урсула фон дер Ляйен сделала заявление после саммита в Париже

Глава ЕК: мир на Украине должен сопровождаться надежными гарантиями безопасности

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкПредседатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен
Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен - РИА Новости, 1920, 17.02.2025
© РИА Новости / Стрингер
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Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен. Архивное фото
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БРЮССЕЛЬ, 17 фев - РИА Новости. Глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен по итогам экстренного саммита европейских лидеров в Париже заявила, что мир на Украине должен сопровождаться надежными гарантиями безопасности.
«
"Сегодня в Париже мы подтвердили, что Украина заслуживает мира через стойкость. Мир, уважающий ее независимость, суверенитет, территориальную целостность, с надежными гарантиями безопасности", - написала глава ЕК в соцсети X.
Она также добавила, что "Европа несет свою полную долю военной поддержки Украины".
Фон дер Ляйен при этом отметила, что ЕС должен усиливать собственную оборону.
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