https://ria.ru/20250217/ukraina-1999895830.html

Представители России и США обсудят начало переговоров по Украине в Эр-Рияде

Представители России и США обсудят начало переговоров по Украине в Эр-Рияде - РИА Новости, 17.02.2025

Представители России и США обсудят начало переговоров по Украине в Эр-Рияде

На переговорах представителей России и США в Эр-Рияде стоит вопрос о том, чтобы договориться, как начинать переговоры по Украине, заявил помощник президента... РИА Новости, 17.02.2025

2025-02-17T18:11:00+03:00

2025-02-17T18:11:00+03:00

2025-02-17T19:33:00+03:00

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МОСКВА, 17 фев — РИА Новости. На переговорах представителей России и США в Эр-Рияде стоит вопрос о том, чтобы договориться, как начинать переговоры по Украине, заявил помощник президента Юрий Ушаков. "Сейчас вопрос стоит в том, чтобы договориться о том, как начинать переговоры по Украине", — сказал он Первому каналу перед вылетом в Эр-Рияд.Кроме того, Ушаков рассказал, какие задачи перед делегацией поставил Владимир Путин."Переговорить вопросы о восстановлении нормальных отношений, обсудить вопросы начала возможных переговоров по Украине и также обсудить перспективы контактов на самом высшем уровне — три задачи", — перечислил помощник главы государства.По его словам, Москва согласовала с американской стороной встречу по телефону. Ушаков добавил, что во вторник пройдут двусторонние переговоры. Помощник президента подчеркнул, что настрой российской делегации перед встречей деловой. При этом США еще не назначили своего переговорщика, который мог бы вести дела по Украине с российской стороной, отметил он. "С нашей стороны будет, естественно, министр иностранных дел, я, по экономическим вопросам может присоединиться еще (глава Российского фонда прямых инвестиций. — Прим. ред.) Кирилл Дмитриев", — сказал Ушаков.Ранее в понедельник пресс-секретарь Дмитрий Песков сообщил, что министр иностранных дел Сергей Лавров и помощник президента Юрий Ушаков завтра встретятся в Эр-Рияде с представителями США. Владимир Путин и Трамп в минувшую среду провели телефонный разговор, он продлился почти полтора часа. Как сообщал Песков, лидеры обсудили вопросы, связанные с обменом граждан России и США, а также урегулирование ситуации на Украине. Он отметил, что Вашингтон — главный визави Москвы в вопросах урегулирования кризиса.В свою очередь, глава Белого дома позже объявил о планах провести встречу с российским лидером в Саудовской Аравии.

https://ria.ru/20250217/ssha-1999909689.html

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