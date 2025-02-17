Рейтинг@Mail.ru
NYT составила прогноз исхода украинского конфликта - РИА Новости, 17.02.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:45 17.02.2025 (обновлено: 19:18 17.02.2025)
https://ria.ru/20250217/ukraina-1999888676.html
NYT составила прогноз исхода украинского конфликта
NYT составила прогноз исхода украинского конфликта - РИА Новости, 17.02.2025
NYT составила прогноз исхода украинского конфликта
Американская газета The New York Times составила прогноз возможного исхода украинского конфликта, предполагающий заморозку линии фронта. РИА Новости, 17.02.2025
2025-02-17T17:45:00+03:00
2025-02-17T19:18:00+03:00
россия
украина
москва
владимир путин
дональд трамп
дмитрий песков
нато
евросоюз
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/1a/1929574275_0:79:3071:1806_1920x0_80_0_0_fcdbee9d7b27379ec6e2131944cb3d21.jpg
МОСКВА, 17 фев — РИА Новости. Американская газета The New York Times составила прогноз возможного исхода украинского конфликта, предполагающий заморозку линии фронта. "На данный момент у Украины мало вариантов обратить вспять недавние достижения России на поле боя. Это означает, что любая сделка, скорее всего, будет включать болезненные уступки со стороны Киева, что может быть воспринято как вознаграждение господином Трампом &lt;...&gt; (России. — Прим. ред.). Это также означает, что Россия почти наверняка будет вести жесткий торг (в переговорах. — Прим. ред.)", — говорится в материале.По мнению газеты, линию соприкосновения заморозят, а взятые Россией под контроль населенные пункты останутся под ее управлением. В то же время остающиеся территориальные споры, предполагают журналисты, разрешат дипломатическим путем в течение 10-15 лет. Отмечается, что компромиссом в статусе Украины станет оставление за ней возможности вступить в ЕС при неприсоединении к НАТО. С опорой на потенциальный проект мирного соглашения, предложенный командой ученых Кембриджского университета под руководством профессора международного права Марка Уэллера, газета указывает, что на линии соприкосновения может быть размещено до 7,5 тысячи миротворцев из стран, чьи кандидатуры будут одобрены и Россией, и Украиной. В то же время Киеву разрешат размещать на территории страны лишь небольшое число иностранного технического персонала и ограничат дальность ракет на вооружении 250 километрами. При этом проект предусматривает немедленное наложение санкций на сторону, которая возобновит боевые действия. Ранее в понедельник пресс-секретарь Дмитрий Песков сообщил, что Лавров и помощник президента Юрий Ушаков завтра проведут в Эр-Рияде встречу с представителями США. В первую очередь они обсудят восстановление всего комплекса российско-американских отношений, пояснил он.Владимир Путин и Трамп в минувшую среду провели телефонный разговор, он продлился почти полтора часа. Как сообщал Песков, лидеры обсудили вопросы, связанные с обменом граждан России и США, а также урегулирование ситуации на Украине. Он отметил, что Вашингтон — главный визави Москвы в вопросах урегулирования кризиса.В свою очередь, глава Белого дома позже объявил о планах провести встречу с российским лидером в Саудовской Аравии.
https://ria.ru/20250217/peregovory-1999846528.html
https://ria.ru/20250217/lavrov-1999841811.html
https://ria.ru/20250109/itogi-1992903850.html
россия
украина
москва
киев
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/1a/1929574275_171:0:2900:2047_1920x0_80_0_0_e61d9806e29b3feb17b458bece9709be.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, украина, москва, владимир путин, дональд трамп, дмитрий песков, нато, евросоюз, кембриджский университет, в мире, юрий ушаков, киев
Россия, Украина, Москва, Владимир Путин, Дональд Трамп, Дмитрий Песков, НАТО, Евросоюз, Кембриджский университет, В мире, Юрий Ушаков, Киев
NYT составила прогноз исхода украинского конфликта

NYT прогнозирует, что по итогу переговоров по Украине линию фронта заморозят

© AP Photo / Danylo PavlovУкраинский военнопленный
Украинский военнопленный - РИА Новости, 1920, 17.02.2025
© AP Photo / Danylo Pavlov
Украинский военнопленный. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 17 фев — РИА Новости. Американская газета The New York Times составила прогноз возможного исхода украинского конфликта, предполагающий заморозку линии фронта.
"На данный момент у Украины мало вариантов обратить вспять недавние достижения России на поле боя. Это означает, что любая сделка, скорее всего, будет включать болезненные уступки со стороны Киева, что может быть воспринято как вознаграждение господином Трампом <...> (России. — Прим. ред.). Это также означает, что Россия почти наверняка будет вести жесткий торг (в переговорах. — Прим. ред.)", — говорится в материале.
Украинский военнослужащий - РИА Новости, 1920, 17.02.2025
CNN заявил об ослаблении позиций Запада на переговорах по Украине
Вчера, 15:20
По мнению газеты, линию соприкосновения заморозят, а взятые Россией под контроль населенные пункты останутся под ее управлением. В то же время остающиеся территориальные споры, предполагают журналисты, разрешат дипломатическим путем в течение 10-15 лет.
Отмечается, что компромиссом в статусе Украины станет оставление за ней возможности вступить в ЕС при неприсоединении к НАТО.
С опорой на потенциальный проект мирного соглашения, предложенный командой ученых Кембриджского университета под руководством профессора международного права Марка Уэллера, газета указывает, что на линии соприкосновения может быть размещено до 7,5 тысячи миротворцев из стран, чьи кандидатуры будут одобрены и Россией, и Украиной. В то же время Киеву разрешат размещать на территории страны лишь небольшое число иностранного технического персонала и ограничат дальность ракет на вооружении 250 километрами. При этом проект предусматривает немедленное наложение санкций на сторону, которая возобновит боевые действия.
Министр иностранных дел России Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 17.02.2025
Лавров пошутил, отвечая на вопрос о компромиссах по Украине
Вчера, 14:55
Ранее в понедельник пресс-секретарь Дмитрий Песков сообщил, что Лавров и помощник президента Юрий Ушаков завтра проведут в Эр-Рияде встречу с представителями США. В первую очередь они обсудят восстановление всего комплекса российско-американских отношений, пояснил он.
Владимир Путин и Трамп в минувшую среду провели телефонный разговор, он продлился почти полтора часа. Как сообщал Песков, лидеры обсудили вопросы, связанные с обменом граждан России и США, а также урегулирование ситуации на Украине. Он отметил, что Вашингтон — главный визави Москвы в вопросах урегулирования кризиса.
В свою очередь, глава Белого дома позже объявил о планах провести встречу с российским лидером в Саудовской Аравии.
Военнослужащие ВС РФ в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 09.01.2025
Ожидания — 2025 в военной сфере: успехи в СВО и переговоры по Украине
9 января, 11:16
 
РоссияУкраинаМоскваВладимир ПутинДональд ТрампДмитрий ПесковНАТОЕвросоюзКембриджский университетВ миреЮрий УшаковКиев
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала