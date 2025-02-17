https://ria.ru/20250217/ukraina-1999888676.html

NYT составила прогноз исхода украинского конфликта

NYT составила прогноз исхода украинского конфликта - РИА Новости, 17.02.2025

NYT составила прогноз исхода украинского конфликта

Американская газета The New York Times составила прогноз возможного исхода украинского конфликта, предполагающий заморозку линии фронта. РИА Новости, 17.02.2025

2025-02-17T17:45:00+03:00

2025-02-17T17:45:00+03:00

2025-02-17T19:18:00+03:00

россия

украина

москва

владимир путин

дональд трамп

дмитрий песков

нато

евросоюз

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/1a/1929574275_0:79:3071:1806_1920x0_80_0_0_fcdbee9d7b27379ec6e2131944cb3d21.jpg

МОСКВА, 17 фев — РИА Новости. Американская газета The New York Times составила прогноз возможного исхода украинского конфликта, предполагающий заморозку линии фронта. "На данный момент у Украины мало вариантов обратить вспять недавние достижения России на поле боя. Это означает, что любая сделка, скорее всего, будет включать болезненные уступки со стороны Киева, что может быть воспринято как вознаграждение господином Трампом <...> (России. — Прим. ред.). Это также означает, что Россия почти наверняка будет вести жесткий торг (в переговорах. — Прим. ред.)", — говорится в материале.По мнению газеты, линию соприкосновения заморозят, а взятые Россией под контроль населенные пункты останутся под ее управлением. В то же время остающиеся территориальные споры, предполагают журналисты, разрешат дипломатическим путем в течение 10-15 лет. Отмечается, что компромиссом в статусе Украины станет оставление за ней возможности вступить в ЕС при неприсоединении к НАТО. С опорой на потенциальный проект мирного соглашения, предложенный командой ученых Кембриджского университета под руководством профессора международного права Марка Уэллера, газета указывает, что на линии соприкосновения может быть размещено до 7,5 тысячи миротворцев из стран, чьи кандидатуры будут одобрены и Россией, и Украиной. В то же время Киеву разрешат размещать на территории страны лишь небольшое число иностранного технического персонала и ограничат дальность ракет на вооружении 250 километрами. При этом проект предусматривает немедленное наложение санкций на сторону, которая возобновит боевые действия. Ранее в понедельник пресс-секретарь Дмитрий Песков сообщил, что Лавров и помощник президента Юрий Ушаков завтра проведут в Эр-Рияде встречу с представителями США. В первую очередь они обсудят восстановление всего комплекса российско-американских отношений, пояснил он.Владимир Путин и Трамп в минувшую среду провели телефонный разговор, он продлился почти полтора часа. Как сообщал Песков, лидеры обсудили вопросы, связанные с обменом граждан России и США, а также урегулирование ситуации на Украине. Он отметил, что Вашингтон — главный визави Москвы в вопросах урегулирования кризиса.В свою очередь, глава Белого дома позже объявил о планах провести встречу с российским лидером в Саудовской Аравии.

https://ria.ru/20250217/peregovory-1999846528.html

https://ria.ru/20250217/lavrov-1999841811.html

https://ria.ru/20250109/itogi-1992903850.html

россия

украина

москва

киев

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, украина, москва, владимир путин, дональд трамп, дмитрий песков, нато, евросоюз, кембриджский университет, в мире, юрий ушаков, киев