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Глава Евросовета встретится со спецпосланником Трампа по России и Украине - РИА Новости, 17.02.2025
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12:13 17.02.2025
https://ria.ru/20250217/ukraina-1999790978.html
Глава Евросовета встретится со спецпосланником Трампа по России и Украине
Глава Евросовета встретится со спецпосланником Трампа по России и Украине - РИА Новости, 17.02.2025
Глава Евросовета встретится со спецпосланником Трампа по России и Украине
Глава Евросовета Антониу Кошта во вторник встретится со спецпосланником американского президента Дональда Трампа по России и Украине Китом Келлогом, следует из... РИА Новости, 17.02.2025
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2025-02-17T12:13:00+03:00
в мире
россия
украина
сша
кит келлог
антониу кошта
дональд трамп
евросовет
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БРЮССЕЛЬ, 17 фев – РИА Новости. Глава Евросовета Антониу Кошта во вторник встретится со спецпосланником американского президента Дональда Трампа по России и Украине Китом Келлогом, следует из повестки рабочих встреч Кошты. "Встреча в 10.00 (12.00 мск – ред.) со спецпосланником США по Украине и России генералом Китом Келлогом", - следует из документа. Ранее в Еврокомиссии сообщили, что глава ЕК Урсула фон дер Ляйен перенесла свою встречу с Келлогом с понедельника на вторник из-за экстренной встречи в верхах ряда европейских лидеров, которую организует в понедельник в Париже Эммануэль Макрон. Во встрече также примут участие глава Евросовета и генсек НАТО Марк Рютте.
https://ria.ru/20250213/razgovor-1999031329.html
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в мире, россия, украина, сша, кит келлог, антониу кошта, дональд трамп, евросовет, еврокомиссия, нато
В мире, Россия, Украина, США, Кит Келлог, Антониу Кошта, Дональд Трамп, Евросовет, Еврокомиссия, НАТО
Глава Евросовета встретится со спецпосланником Трампа по России и Украине

Глава Евросовета Кошта во вторник встретится со спецпосланником Трампа Келлогом

© AP Photo / Susan WalshКит Келлог
Кит Келлог - РИА Новости, 1920, 17.02.2025
© AP Photo / Susan Walsh
Кит Келлог. Архивное фото
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БРЮССЕЛЬ, 17 фев – РИА Новости. Глава Евросовета Антониу Кошта во вторник встретится со спецпосланником американского президента Дональда Трампа по России и Украине Китом Келлогом, следует из повестки рабочих встреч Кошты.
"Встреча в 10.00 (12.00 мск – ред.) со спецпосланником США по Украине и России генералом Китом Келлогом", - следует из документа.
Ранее в Еврокомиссии сообщили, что глава ЕК Урсула фон дер Ляйен перенесла свою встречу с Келлогом с понедельника на вторник из-за экстренной встречи в верхах ряда европейских лидеров, которую организует в понедельник в Париже Эммануэль Макрон.
Во встрече также примут участие глава Евросовета и генсек НАТО Марк Рютте.
Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте - РИА Новости, 1920, 13.02.2025
Генсек НАТО прокомментировал разговор Путина и Трампа
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В миреРоссияУкраинаСШАКит КеллогАнтониу КоштаДональд ТрампЕвросоветЕврокомиссияНАТО
 
 
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