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Глава Евросовета встретится со спецпосланником Трампа по России и Украине

Глава Евросовета встретится со спецпосланником Трампа по России и Украине - РИА Новости, 17.02.2025

Глава Евросовета встретится со спецпосланником Трампа по России и Украине

Глава Евросовета Антониу Кошта во вторник встретится со спецпосланником американского президента Дональда Трампа по России и Украине Китом Келлогом, следует из... РИА Новости, 17.02.2025

2025-02-17T12:13:00+03:00

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2025-02-17T12:13:00+03:00

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БРЮССЕЛЬ, 17 фев – РИА Новости. Глава Евросовета Антониу Кошта во вторник встретится со спецпосланником американского президента Дональда Трампа по России и Украине Китом Келлогом, следует из повестки рабочих встреч Кошты. "Встреча в 10.00 (12.00 мск – ред.) со спецпосланником США по Украине и России генералом Китом Келлогом", - следует из документа. Ранее в Еврокомиссии сообщили, что глава ЕК Урсула фон дер Ляйен перенесла свою встречу с Келлогом с понедельника на вторник из-за экстренной встречи в верхах ряда европейских лидеров, которую организует в понедельник в Париже Эммануэль Макрон. Во встрече также примут участие глава Евросовета и генсек НАТО Марк Рютте.

https://ria.ru/20250213/razgovor-1999031329.html

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