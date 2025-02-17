https://ria.ru/20250217/ukraina-1999763542.html

На Украине ввели аварийные отключения электроэнергии

На Украине ввели аварийные отключения электроэнергии - РИА Новости, 17.02.2025

На Украине ввели аварийные отключения электроэнергии

Аварийные отключения электроэнергии для промышленных и коммерческих потребителей введены на всей территории Украины, сообщили в национальной энергетической... РИА Новости, 17.02.2025

2025-02-17T10:17:00+03:00

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2025-02-17T10:27:00+03:00

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МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. Аварийные отключения электроэнергии для промышленных и коммерческих потребителей введены на всей территории Украины, сообщили в национальной энергетической компании "Укрэнерго". В понедельник утром украинский энергохолдинг "ДТЭК" сообщал о введении экстренных отключений электроэнергии в Киеве, Киевской и Днепропетровской областях. "На Украине применены аварийные отключения электроэнергии... В первую очередь отключаются промышленные потребители и бизнес. Ограничения для бытовых потребителей применяются только в отдельных случаях (за исключением аварийных ситуаций в сетях облэнерго)", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале "Укрэнерго". Причиной отключений в "Укрэнерго" назвали последствия ударов по энергетической инфраструктуре страны. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.

https://ria.ru/20250217/vzryvy-1999736865.html

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в мире, украина, россия, киев, дмитрий песков, укрэнерго, дтэк, вооруженные силы украины