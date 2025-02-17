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Анна Цивилева: наша задача — полностью вернуть ветеранов в мирную жизнь

Анна Цивилева: наша задача — полностью вернуть ветеранов в мирную жизнь - РИА Новости, 17.02.2025

Анна Цивилева: наша задача — полностью вернуть ветеранов в мирную жизнь

Подходит к концу третий год проведения СВО на Украине, и многие россияне уже успели стать ветеранами этого конфликта. С целью поддержки этой группы населения по РИА Новости, 17.02.2025

2025-02-17T12:00:00+03:00

2025-02-17T12:00:00+03:00

2025-02-17T14:28:00+03:00

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Подходит к концу третий год проведения СВО на Украине, и многие россияне уже успели стать ветеранами этого конфликта. С целью поддержки этой группы населения по поручению президента России Владимира Путина был создан фонд "Защитники Отечества", который работает с 1 июня 2023 года, за время работы в филиалы фонда поступило более двух миллионов запросов на оказание помощи, и свыше 91% из них уже решены. Об итогах работы фонда в 2024 году и планах на текущий, а также о средствах и методах реабилитации ветеранов, развитии протезирования в России и ситуации с выдачей статуса ветерана участникам таких формирований, как ЧВК и "Шторм Z", рассказала в интервью РИА Новости статс-секретарь — замминистра обороны России, председатель фонда "Защитники Отечества" Анна Цивилева. Беседовала Александра Чепурнова.— Анна Евгеньевна, какие новые меры соцподдержки ветеранов СВО и членов их семей фонд планирует инициировать в 2025 году?— Мы продолжим оказывать все действующие меры поддержки, в том числе обеспечивать наших ветеранов техническими средствами реабилитации (ТСР), перечень которых в прошлом году расширили на несколько позиций. Так, в 2024 году мы начали предоставлять автомобили с ручным управлением ветеранам СВО, получившим наиболее тяжелые ранения, в частности парную ампутацию нижних конечностей. Всего до конца года планируем выдать 500 таких автомобилей, машины будут оборудованы багажниками для перевозки колясок.Также продолжим осуществлять доплаты к стоимости электронного сертификата, который предоставляет Фонд социального страхования на обеспечение ТСР. Это постоянная работа, потому что все средства технической реабилитации нуждаются в регулярной замене. Кроме того, будем и дальше проводить адаптацию жилых помещений для ветеранов с инвалидностью. Уже адаптировано 710 помещений.Трудоустройство ветеранов СВО — одно из основных направлений работы фонда. Мы организуем обучение и повышение квалификации героев, чтобы они могли устроиться на высокооплачиваемые рабочие места, причем делаем акцент именно на обучении с последующим трудоустройством. В фонд поступило более шести тысяч заявок на обучение, и сегодня около трех тысяч наших ветеранов получают образование, проходят профессиональную переподготовку. Кроме того, фонд инициировал предложения по стимулированию работодателей при трудоустройстве ветеранов с инвалидностью.Мы постоянно развиваем систему медицинской помощи нашим защитникам. В ведущих региональных и федеральных медицинских организациях ее уже получили 155 тысяч ветеранов СВО и членов их семей. В апреле прошлого года при поддержке глав регионов мы запустили углубленную диспансеризацию героев. Модель максимально удобна: для ветеранов организуют трансфер, и помогают пройти обследования у всех необходимых узкопрофильных специалистов за один день. В прошлом году такой возможностью проверить здоровье воспользовались более 48 тысяч героев.— Планирует ли фонд расширять перечень технических средств реабилитации, предоставляемых инвалиду на основании решения экспертного совета фонда?— В конце 2024 года, помимо автомобиля с ручным управлением, в перечень ТСР для ветеранов СВО были включены электроприставка к креслу-коляске и автоподъемник для кресла-коляски. Это в значительной степени повысит мобильность наших ветеранов с тяжелой инвалидностью. Кроме того, мы добавили позицию "Ремонт технических средств реабилитации". В первую очередь это касается замены культеприемной гильзы — главного элемента протеза, который соединяет конечность с механическими частями. Объем культи может измениться, например, из-за набора мышечной массы или потери веса, а значит, протез будет сидеть неправильно, вызовет дискомфорт, перестанет выполнять свои функции максимально эффективно.Фонд расширил перечень предоставляемых средств адаптации. Мы максимально учли пожелания героев, и сегодня в перечне уже 86 различных изделий, каждое из которых подбирается под конкретный запрос. Оба перечня — ТСР и средств адаптации — не статичны, мы оперативно вносим в них изменения, если от наших защитников поступают соответствующие запросы.— В начале декабря вы докладывали президенту о дефиците протезистов в России и отмечали, что обратились в Минпросвещения для подготовки по укороченной программе таких специалистов на базе существующих медицинских колледжей по всей стране. Отреагировали ли в министерстве на ваше обращение? Когда, на ваш взгляд, получится восполнить дефицит таких специалистов?— Основная задача — сделать протезирование доступным и качественным. Мы начали эту работу совсем недавно, однако уже добились серьезных успехов. Совместно с Минпросвещения России и Минтрудом России создали дорожную карту. Документ предусматривает формирование потребности в кадрах, определение базовых колледжей, их партнеров-работодателей и профориентационную деятельность. Уже определены точки, где предполагается создать учебные центры по подготовке кадров для отрасли протезирования на базе действующих колледжей. Это Санкт-Петербург, Московская и Кемеровская области, Краснодарский край, Республика Башкортостан. Выбрали те регионы, где исторически сложился наиболее серьезный опыт подготовки таких специалистов и где не придется начинать работу с чистого листа. Особенностью центров станет активное сотрудничество с действующими предприятиями.Это позволит нам закрыть текущую потребность в кадрах. Сейчас она составляет 900 человек, из которых 600 надо обучить с нуля, а для 300 провести переподготовку. На сегодняшний день подготовкой протезистов занимаются сами протезные предприятия, поэтому часть специалистов не имеет соответствующего образования. Эту ситуацию мы намерены изменить.— Планируется ли в предстоящем году создание новых комплексных центров протезирования и реабилитации?— Помимо того, что мы активно работаем над подготовкой специалистов в области протезирования совместно с Минпросвещения России, фонд с Министерством обороны провел комплексную проверку действующих протезных предприятий и выявил потребность в создании новых комплексных центров протезирования и реабилитации. И сейчас мы уже работаем над расширением списка предприятий, которые могут оказывать такие услуги, в том числе совместно с нашими партнерами. В частности, по соглашению между фондом, АО "ЦИТО" и правительством Белгородской области открыт комплексный центр по протезированию в Белгороде. Сегодня фонд ведет работу по запуску таких центров в Санкт-Петербурге, Омске, Кемерове, Архангельске и Туле. Во взаимодействии с ФМБА России также готовим список крупных промышленно развитых городов, где можно открыть центры протезирования в будущем.В фонд поступают запросы от центров реабилитации: организации предлагают расширить комплекс предоставляемых ими услуг за счет гарантированного трудоустройства ветеранов спецоперации. Так, Семейный центр имени А. И. Мещерякова в Сергиевом Посаде, который специализируется на реабилитации инвалидов по слуху и зрению, предлагает обучать ветеранов с инвалидностью специальности "оператор кол-центра" и устраивать выпускников к своим партнерам с достойной оплатой труда. Наши партнеры из АО "ЦИТО" также предложили организовать для защитников реабилитацию через горнолыжный спорт на курорте Шерегеш. Ветераны СВО смогут научиться кататься на лыжных протезах и при желании получить профессию инструктора.Мы поддерживаем эти и другие подобные инициативы, потому что для нас очень важно, чтобы реабилитация героев не останавливалась на получении протеза.— Какие документы и направления деятельности фонда планируется оцифровать и предоставлять на "Госуслугах" в 2025 году?— Мы намерены оцифровать все ключевые направления деятельности и меры поддержки фонда, а также обеспечить возможность электронного взаимодействия фонда с органами исполнительной власти, ответственными за оказание мер социальной поддержки по своему профилю. Так мы сможем решать вопросы обратившихся к нам ветеранов СВО и их родных еще оперативнее и эффективнее. Это позволит обеспечить максимально прозрачные процессы, повысить уровень удовлетворенности от запроса на оказание содействия и получения мер социальной поддержки для более комфортной жизни героев и их семей.Сегодня все меры поддержки ветеранов СВО и их родных собраны в специальном разделе на Госуслугах. На портале имеется возможность записаться на очный прием в филиал фонда в удобное время, а также указать тему обращения.Кроме того, интересующие вопросы можно адресовать помощнику портала — чат-боту (Робот Макс), который имеет большую базу знаний и может проконсультировать. Через него уже поступило более двух миллионов запросов. Если Робот Макс не нашел ответ, то к диалогу оперативно подключается оператор и ведет дальнейшее общение.Активно работает и горячая линия фонда. На короткий номер 117 уже поступило порядка 300 тысяч звонков.В планах на 2025 год обеспечить перевод услуг фонда в электронный вид, дав возможность прямо на "Госуслугах" подавать заявления. Например, на получение технических средств реабилитации, которые не входят в федеральный перечень, адаптацию жилых помещений, реабилитацию и паллиативную помощь, получение лекарств или медицинских изделий, кроме положенных в рамках социальных услуг.Фонд совместно с Минцифры начал пилотный проект в десяти регионах страны — мониторинг удовлетворенности качеством услуг, предоставляемых ветеранам СВО и членам их семей. Оценка полноты, удобства для получателя, соблюдения нормативных сроков проводится только самим героем или его близким в личном кабинете на "Госуслугах" в течение двух недель после их получения. Сейчас оценивают только наиболее востребованные услуги: начисление денежных выплат, льготы на посещение детского сада и питание детей в школе, помощь психолога, предоставление земельного участка, региональные налоговые льготы и другие. После завершения пилотного периода оценка будет вестись по всем услугам и во всех регионах страны.— Сколько удостоверений ветерана боевых действий экс-бойцам ЧВК было выдано в 2024 году? Сколько таких заявок еще ждут одобрения?— По состоянию на декабрь 2024 года статус ветерана боевых действий получили более 13 тысяч сотрудников содействующей организации (ЧВК). Ранее у них возникали трудности в этом вопросе, поскольку было непросто подтвердить участие в СВО. Однако в прошлом году были внесены изменения в соответствующее постановление правительства России, порядок упростили.Для подтверждения участия в специальной военной операции сотрудникам содействующих организаций теперь необходимо иметь свидетельство очевидца с удостоверенными нотариусом подписями. Фонд "Защитники Отечества", Минобороны, Федеральная нотариальная палата совместно разработали форму этого документа, и сегодня нотариусы уже активно работают с ней.Кроме того, Минюст России и Федеральная нотариальная палата поддержали нашу инициативу освободить всех участников СВО от уплаты регионального тарифа за совершение определенных нотариальных действий, в том числе удостоверение подписей очевидцев.— По инициативе "Защитников Отечества" разрабатываются нормы о выдаче ветеранских удостоверений участникам формирования "Шторм Z". Какие меры прорабатываются в этом направлении?— Фонд оказывает помощь всем защитникам Родины, независимо от того, в составе каких подразделений они участвовали в специальной военной операции. Наша задача — полностью вернуть наших ветеранов в мирную жизнь. Фонд занимается диспансеризацией, адаптацией жилья, выдачей протезов, обучением и переобучением, трудоустройством, досугом. Такой системы в нашей стране раньше никогда не существовало, мы создаем ее с нуля. Защитникам важно чувствовать себя нужными, востребованными. Ветеранам и их семьям надо дать возможность вместе проводить время — интересно и познавательно.Специфика ситуации с бойцами из отрядов "Шторм Z" заключается в том, что на них изначально не распространялись меры поддержки. Они даже не могли получить удостоверение ветерана боевых действий. Сейчас стараемся интегрировать их в ветеранское сообщество. Для этого мы разработали предложения по внесению изменений в федеральное законодательство — дать статус участника СВО бойцам формирования "Шторм Z", которые заключили контракт с Минобороны России с 1 января по 1 сентября 2023 года. Инициативу оценивает правительство России.— Как планируется развивать направление поиска пропавших без вести в 2025 году?— Это одна из самых частых тем запросов на горячую линию фонда. Развивать это направление планируем за счет межведомственного сотрудничества и взаимодействия с волонтерами.Фонд "Защитники Отечества" и Военно-социальный центр Минобороны России (новая структура, которая занимается поддержкой действующих военнослужащих и их семей) разработали единый механизм согласованных действий для поиска пропавших без вести героев. По этому вопросу активно сотрудничаем со Следственным комитетом и МВД России. При этом именно фонд является единым окном для приема обращений по поиску пропавших без вести, а также для информирования родственников.— Сколько ветеранов СВО помог трудоустроить фонд в 2024 году?— Более десяти тысяч ветеранов и членов семей героев обратились в филиалы фонда по вопросам трудоустройства, свыше 70% из них трудоустроены.В этой сфере мы активно взаимодействуем с ведущими образовательными организациями и крупнейшими работодателями страны. Фонд работает в тесной связке с партнерами, чтобы каждый ветеран СВО при желании мог освоить новую специальность и устроиться на высокооплачиваемую работу.Фонд заключил ряд соглашений с крупными работодателями: Государственной корпорацией "Ростех", ОАО "Российские железные дороги" и Министерством энергетики России.Для решения вопросов по трудоустройству ветеранов СВО филиалы фонда "Защитники Отечества" по всей стране проводят ярмарки вакансий. Герои и их близкие могут принять участие в мастер-классах, познакомиться с предприятиями региона, пройти собеседование.— Наблюдается ли в фонде нехватка социальных координаторов? Какие меры доукомплектования планируется принять в следующем году?— У нас работают 3,6 тысячи профессионалов, чутких и неравнодушных людей, которые прошли серьезную подготовку. Среди социальных координаторов 327 ветеранов боевых действий, 157 членов семей погибших защитников и 531 близкий человек действующих военнослужащих (родители, дети и супруги). Кроме того, у фонда есть амбассадоры из героев. Они помогают социальным координаторам в работе. Для нас очень важно их мнение.Сейчас усиливаем работу социальных координаторов цифровыми инструментами. Наша задача — обеспечить специалистами каждый населенный пункт, так что будем пополнять штат, параллельно прилагая усилия для предотвращения эмоционального выгорания сотрудников.— Сколько патриотических проектов реализовал фонд в прошлом году и сколько планируется реализовать в этом?— Фонд активно занимается вовлечением ветеранов в патриотическое воспитание детей и молодежи. Сегодня уже более пяти тысяч ветеранов СВО занимаются с детьми и молодежью, встречаются с ними в школах, колледжах и вузах, а также становятся преподавателями. Почти 300 наших героев стали лекторами Российского общества "Знание".Фонд инициировал более 35 тысяч мероприятий патриотической направленности. В частности, летом прошлого года совместно с Российским обществом "Знание" провел акцию "Служу Отечеству". В рамках проекта состоялось более тысячи выступлений участников и ветеранов СВО. Молодые люди получили возможность пообщаться с Героем России Владиславом Головиным с позывным Струна, Героем России, членом Наблюдательного совета фонда "Защитники Отечества" Алексеем Романовым и многими другими героями.В Год семьи мы запустили проект "Наша семья — наша победа", в рамках которого организовали для свыше 20 тысяч семей героев более 4,5 тысячи мероприятий. Это посещение спектаклей, музеев, кинопоказов, участие в спортивных турнирах, экскурсиях, туристических поездках. Также провели премию "Семья защитников Отечества": филиалы фонда в своих аккаунтах в соцсетях и региональных СМИ рассказывали о семьях ветеранов СВО и погибших участников спецоперации. В конкурсном отборе приняли участие более 200 семей из 80 регионов России, десять из них признали победителями в различных номинациях.Мы проводим Всероссийский конкурс творческих работ "Памяти героев верны!", главной целью которого является сохранение памяти о защитниках и событиях специальной военной операции. В 2024 году в оргкомитет поступило 4,5 тысячи работ из всех регионов России. Участники присылали рассказы, эссе, стихотворения, фотографии, рисунки, плакаты и видеоэкскурсии, посвященные героям СВО. Интересен возраст участников: самому юному конкурсанту семь лет, а самому возрастному — 97. Победителей наградили в торжественной обстановке в Музее Победы в Москве.В этом году мы намерены нарастить активность в этом направлении. В Год защитника Отечества выступили с инициативой провести Всероссийскую "Семейную зарницу" — конкурс, в котором семьям необходимо будет показать физическую подготовку, проявить эрудицию, применить творческий подход и использовать навыки командной работы. Конкурс играет важную роль в патриотическом воспитании, ведь старшее поколение передает младшим знания об истории и культуре России, своей родословной. Наши ветераны могут стать тренерами и наставниками команд. Я озвучила эту идею на заседании организационного комитета "Победа" в середине января, и президент России Владимир Путин ее поддержал.— Какие методы социальной реабилитации оказались самыми эффективными? Какие новые направления, такие как вовлечение инвалидов в спорт, привлечение к социальной работе, планируется развивать в будущем году?— Самые эффективные методы реабилитации — те, где наши герои оказываются среди товарищей. Это знакомая обстановка, в которой они могут вести себя максимально естественно. Кроме того, это проекты, где герои могут реализоваться и воплощать свое стремление помогать другим — защищать слабых, воспитывать юных. Поэтому здесь мы говорим о реабилитации через спорт, патриотическое воспитание, социальные программы и творчество.Так, фонд вместе с Паралимпийским комитетом и Министерством спорта России при поддержке регионов проводит всероссийские соревнования "Кубок защитников Отечества" по таким видам спорта, как настольный теннис, стрельба из лука, пулевая стрельба, пауэрлифтинг и волейбол сидя. В пяти межрегиональных Кубках приняли участие более 600 ветеранов СВО из 87 регионов страны.Ветераны из 62 регионов России — победители и призеры межрегиональных турниров "Кубок защитников Отечества" — стали участниками всероссийского Кубка, который прошел на федеральной территории "Сириус" с 14 по 17 ноября 2024 года.В марте этого года мы также проведем первый "Кубок защитников Отечества" по зимним видам спорта. В программу соревнований войдут лыжные гонки, биатлон, следж-хоккей и горнолыжный спорт. Кроме того, планируем организовать всероссийские соревнования по следж-хоккею, волейболу сидя и футболу ампутантов. Отмечу, что всего в паралимпийском движении задействовано порядка 2,5 тысячи героев.Кроме того, фонд "Защитники Отечества" обеспечивает ветеранов СВО спортивными протезами и креслами-колясками. При такой поддержке многие герои уже занимаются профессиональным спортом. Триста ветеранов вошли в сборные команды 45 регионов страны. Есть защитники, которые прекрасно выступили на чемпионатах России и вошли в сборные страны по волейболу сидя, гребле на байдарках и каноэ, фехтованию на колясках.Стоит отметить вовлечение героев в различные проекты, связанные с самовыражением. Мы организуем творческие мастерские, где наставники — писатели, музыканты, исполнители и художники — помогают героям создавать произведения. Наши ветераны — тонко чувствующие люди, и мы стараемся поддерживать их во всех начинаниях.Однако наивысший уровень социализации — это трудоустройство. На работе человек находится в коллективе, у него появляются понятные цели и задачи. И мы активно помогаем героям в их стремлении устроиться на работу.— Планирует ли фонд в следующем году проводить мероприятия, выпускать сборники, снимать фильмы, содействовать организации выставок, направленных на увековечение памяти ветеранов СВО? Выпустят ли в 2025 году книгу рассказов ветеранов локальных войн?— Безусловно. В 2024 году мы успешно реализовали целую серию таких проектов. Выпущены три сборника стихов и прозы ветеранов СВО под редакцией писателя Захара Прилепина. Идею создать сборник рассказов наших защитников озвучили они сами на первом форуме ветеранов СВО. Однако историй пришло так много, что в свет вышли три книги: "Жизнь за други своя", "Нет уз святее товарищества" и "Честь наивысшая — носить русский мундир". Авторами стали более ста ветеранов СВО и членов их семей.В регионах по инициативе местных сообществ открывают музеи, ставят спектакли. Например, первую постановку по книге "Жизнь за други своя" взяли за основу спектакля в Саратове — он стал итогом совместной работы филиала фонда "Защитники Отечества" в Саратовской области и творческого коллектива Театра юного зрителя имени Ю. П. Киселева. Молодые нижегородские танцоры, вокалисты и актеры самодеятельности в рамках военно-патриотического проекта "СВОи" также представили спектакль по рассказам героев спецоперации из этого сборника. Мы просто обязаны увековечить память наших защитников, поэтому и дальше будем реализовывать подобные идеи и использовать самые разные форматы.

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интервью - авторы, интервью, общество, санкт-петербург, россия, владимир путин, федеральная нотариальная палата, александр чепурнов, захар прилепин, украина, российское общество "знание", федеральное медико-биологическое агентство (фмба россии)