FT: США могут вывести военных из Балтии на фоне переговоров с Россией
FT: Трамп может вывести войска из Балтии и Европы на фоне переговоров с Россией
Американские военнослужащие в Латвии. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 17 фев — РИА Новости. Президент Дональд Трамп может вывести американских военных из стран Балтии и западных стран Европы на фоне переговоров с Россией по украинскому конфликту, утверждает обозреватель газеты Financial Times Гидеон Рахман со ссылкой на неназванных чиновников.
В своей статье автор описывает реакции европейских чиновников на речь вице-президента США Джей Ди Вэнса на Мюнхенской конференции по безопасности, а также переговоры Вашингтона и Москвы по Украине, которые должны пройти во вторник. Обсуждая предстоящую встречу по конфликту, британский журналист отмечает, что они могут принести серьезные последствия не только для Киева, но и для Европы.
В рамках Мюнхенской конференции по безопасности вице-президент США Джей Ди Вэнс на встрече с генсеком НАТО Марком Рютте заявлял о необходимости увеличения оборонных расходов стран Европы и более справедливого распределения нагрузки в рамках альянса.
По словам журналиста, Соединенные Штаты перестали считаться для европейцев союзником, на которого можно положиться.
Ранее в понедельник пресс-секретарь Дмитрий Песков сообщил, что Лавров и помощник президента Юрий Ушаков завтра проведут в Эр-Рияде встречу с представителями США. В первую очередь они обсудят восстановление всего комплекса российско-американских отношений, пояснил он.
Politico: в Европе считают, что США мешают урегулированию на Украине
14 февраля, 13:07
Владимир Путин и Трамп в минувшую среду провели телефонный разговор, он продлился почти полтора часа. Как сообщал Песков, лидеры обсудили вопросы, связанные с обменом граждан России и США, а также урегулирование ситуации на Украине. Он отметил, что Вашингтон — главный визави Москвы в вопросах урегулирования кризиса.
В свою очередь, глава Белого дома позже объявил о планах провести встречу с российским лидером в Саудовской Аравии.