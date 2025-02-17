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FT: США могут вывести военных из Балтии на фоне переговоров с Россией - РИА Новости, 17.02.2025
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16:53 17.02.2025 (обновлено: 17:11 17.02.2025)
https://ria.ru/20250217/tramp-1999867034.html
FT: США могут вывести военных из Балтии на фоне переговоров с Россией
FT: США могут вывести военных из Балтии на фоне переговоров с Россией - РИА Новости, 17.02.2025
FT: США могут вывести военных из Балтии на фоне переговоров с Россией
Президент Дональд Трамп может вывести американских военных из стран Балтии и западных стран Европы на фоне переговоров с Россией по украинскому конфликту,... РИА Новости, 17.02.2025
2025-02-17T16:53:00+03:00
2025-02-17T17:11:00+03:00
россия
сша
европа
дональд трамп
дмитрий песков
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нато
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МОСКВА, 17 фев — РИА Новости. Президент Дональд Трамп может вывести американских военных из стран Балтии и западных стран Европы на фоне переговоров с Россией по украинскому конфликту, утверждает обозреватель газеты Financial Times Гидеон Рахман со ссылкой на неназванных чиновников. "Европейские чиновники полагают, что Трамп, скорее всего, согласится вывести войска США из стран Балтии и, возможно, дальше на запад, в результате чего ЕС станет уязвимым для российской армии", — отмечает он. В своей статье автор описывает реакции европейских чиновников на речь вице-президента США Джей Ди Вэнса на Мюнхенской конференции по безопасности, а также переговоры Вашингтона и Москвы по Украине, которые должны пройти во вторник. Обсуждая предстоящую встречу по конфликту, британский журналист отмечает, что они могут принести серьезные последствия не только для Киева, но и для Европы. По словам журналиста, Соединенные Штаты перестали считаться для европейцев союзником, на которого можно положиться. Ранее в понедельник пресс-секретарь Дмитрий Песков сообщил, что Лавров и помощник президента Юрий Ушаков завтра проведут в Эр-Рияде встречу с представителями США. В первую очередь они обсудят восстановление всего комплекса российско-американских отношений, пояснил он.Владимир Путин и Трамп в минувшую среду провели телефонный разговор, он продлился почти полтора часа. Как сообщал Песков, лидеры обсудили вопросы, связанные с обменом граждан России и США, а также урегулирование ситуации на Украине. Он отметил, что Вашингтон — главный визави Москвы в вопросах урегулирования кризиса.В свою очередь, глава Белого дома позже объявил о планах провести встречу с российским лидером в Саудовской Аравии.
https://ria.ru/20250217/ssha-1999844258.html
https://ria.ru/20250214/evropa-1999359556.html
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россия, сша, европа, дональд трамп, дмитрий песков, владимир путин, нато, евросоюз, в мире, юрий ушаков, балтия
Россия, США, Европа, Дональд Трамп, Дмитрий Песков, Владимир Путин, НАТО, Евросоюз, В мире, Юрий Ушаков, Балтия
FT: США могут вывести военных из Балтии на фоне переговоров с Россией

FT: Трамп может вывести войска из Балтии и Европы на фоне переговоров с Россией

© РИА Новости / Станислав Савельев | Перейти в медиабанкАмериканские военнослужащие в Латвии
Американские военнослужащие в Латвии - РИА Новости, 1920, 17.02.2025
© РИА Новости / Станислав Савельев
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Американские военнослужащие в Латвии. Архивное фото
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МОСКВА, 17 фев — РИА Новости. Президент Дональд Трамп может вывести американских военных из стран Балтии и западных стран Европы на фоне переговоров с Россией по украинскому конфликту, утверждает обозреватель газеты Financial Times Гидеон Рахман со ссылкой на неназванных чиновников.
"Европейские чиновники полагают, что Трамп, скорее всего, согласится вывести войска США из стран Балтии и, возможно, дальше на запад, в результате чего ЕС станет уязвимым для российской армии", — отмечает он.
Государственные флаги России и США у американского посольства в Москве - РИА Новости, 1920, 17.02.2025
На Западе обратились к США с требованием из-за России
Вчера, 15:06
В своей статье автор описывает реакции европейских чиновников на речь вице-президента США Джей Ди Вэнса на Мюнхенской конференции по безопасности, а также переговоры Вашингтона и Москвы по Украине, которые должны пройти во вторник. Обсуждая предстоящую встречу по конфликту, британский журналист отмечает, что они могут принести серьезные последствия не только для Киева, но и для Европы.

В рамках Мюнхенской конференции по безопасности вице-президент США Джей Ди Вэнс на встрече с генсеком НАТО Марком Рютте заявлял о необходимости увеличения оборонных расходов стран Европы и более справедливого распределения нагрузки в рамках альянса.

По словам журналиста, Соединенные Штаты перестали считаться для европейцев союзником, на которого можно положиться.
Ранее в понедельник пресс-секретарь Дмитрий Песков сообщил, что Лавров и помощник президента Юрий Ушаков завтра проведут в Эр-Рияде встречу с представителями США. В первую очередь они обсудят восстановление всего комплекса российско-американских отношений, пояснил он.
Избранный президент США Дональд Трамп во время пресс-конференции в Мар-а-Лаго - РИА Новости, 1920, 14.02.2025
Politico: в Европе считают, что США мешают урегулированию на Украине
14 февраля, 13:07
Владимир Путин и Трамп в минувшую среду провели телефонный разговор, он продлился почти полтора часа. Как сообщал Песков, лидеры обсудили вопросы, связанные с обменом граждан России и США, а также урегулирование ситуации на Украине. Он отметил, что Вашингтон — главный визави Москвы в вопросах урегулирования кризиса.
В свою очередь, глава Белого дома позже объявил о планах провести встречу с российским лидером в Саудовской Аравии.
Украинский военнослужащий - РИА Новости, 1920, 17.02.2025
CNN заявил об ослаблении позиций Запада на переговорах по Украине
Вчера, 15:20
 
РоссияСШАЕвропаДональд ТрампДмитрий ПесковВладимир ПутинНАТОЕвросоюзВ миреЮрий УшаковБалтия
 
 
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