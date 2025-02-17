https://ria.ru/20250217/tramp-1999867034.html

FT: США могут вывести военных из Балтии на фоне переговоров с Россией

FT: США могут вывести военных из Балтии на фоне переговоров с Россией - РИА Новости, 17.02.2025

FT: США могут вывести военных из Балтии на фоне переговоров с Россией

Президент Дональд Трамп может вывести американских военных из стран Балтии и западных стран Европы на фоне переговоров с Россией по украинскому конфликту,... РИА Новости, 17.02.2025

2025-02-17T16:53:00+03:00

2025-02-17T16:53:00+03:00

2025-02-17T17:11:00+03:00

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сша

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дмитрий песков

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МОСКВА, 17 фев — РИА Новости. Президент Дональд Трамп может вывести американских военных из стран Балтии и западных стран Европы на фоне переговоров с Россией по украинскому конфликту, утверждает обозреватель газеты Financial Times Гидеон Рахман со ссылкой на неназванных чиновников. "Европейские чиновники полагают, что Трамп, скорее всего, согласится вывести войска США из стран Балтии и, возможно, дальше на запад, в результате чего ЕС станет уязвимым для российской армии", — отмечает он. В своей статье автор описывает реакции европейских чиновников на речь вице-президента США Джей Ди Вэнса на Мюнхенской конференции по безопасности, а также переговоры Вашингтона и Москвы по Украине, которые должны пройти во вторник. Обсуждая предстоящую встречу по конфликту, британский журналист отмечает, что они могут принести серьезные последствия не только для Киева, но и для Европы. По словам журналиста, Соединенные Штаты перестали считаться для европейцев союзником, на которого можно положиться. Ранее в понедельник пресс-секретарь Дмитрий Песков сообщил, что Лавров и помощник президента Юрий Ушаков завтра проведут в Эр-Рияде встречу с представителями США. В первую очередь они обсудят восстановление всего комплекса российско-американских отношений, пояснил он.Владимир Путин и Трамп в минувшую среду провели телефонный разговор, он продлился почти полтора часа. Как сообщал Песков, лидеры обсудили вопросы, связанные с обменом граждан России и США, а также урегулирование ситуации на Украине. Он отметил, что Вашингтон — главный визави Москвы в вопросах урегулирования кризиса.В свою очередь, глава Белого дома позже объявил о планах провести встречу с российским лидером в Саудовской Аравии.

https://ria.ru/20250217/ssha-1999844258.html

https://ria.ru/20250214/evropa-1999359556.html

https://ria.ru/20250217/peregovory-1999846528.html

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россия, сша, европа, дональд трамп, дмитрий песков, владимир путин, нато, евросоюз, в мире, юрий ушаков, балтия