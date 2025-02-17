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Глава пресс-службы Большого театра ушла в отставку - РИА Новости, 17.02.2025
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Культура
 
23:57 17.02.2025
https://ria.ru/20250217/teatr-1999946021.html
Глава пресс-службы Большого театра ушла в отставку
Глава пресс-службы Большого театра ушла в отставку - РИА Новости, 17.02.2025
Глава пресс-службы Большого театра ушла в отставку
Глава пресс-службы Большого театра Катерина Новикова сообщила об уходе с должности. РИА Новости, 17.02.2025
2025-02-17T23:57:00+03:00
2025-02-17T23:57:00+03:00
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МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. Глава пресс-службы Большого театра Катерина Новикова сообщила об уходе с должности. "Друзья, коллеги и все мои адресаты. Должна сообщить вам, что 17 февраля - мой последний день работы в Большом театре. Для меня это конец важнейшего и прекрасного этапа моей жизни. Было очень много всего, что нет смысла перечислять - гениальных людей, ставших друзьями, спектаклей, стран, впечатлений", - написала она в своем Telegram-канале. Новикова назвала Большой театр великим, отметив, что он навсегда останется в ее сердце. "Вам всем я желаю счастья, здоровья, творческих успехов и любви", - заключила она. Новикова занимала этот пост с 2001 года. С 1997 по 2000 год она возглавляла пресс-службу Мариинского театра. До этого работала замдиректора по международной работе в театре клоунады "Лицедеи" в Санкт-Петербурге.
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санкт-петербург, большой театр, мариинский театр, лицедеи, москва, россия
Культура, Санкт-Петербург, Большой театр, Мариинский театр, Лицедеи, Москва, Россия
Глава пресс-службы Большого театра ушла в отставку

Глава пресс-службы Большого театра Новикова объявила об уходе с поста

© РИА Новости / Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкКатерина Новикова (в центре)
Катерина Новикова (в центре) - РИА Новости, 1920, 17.02.2025
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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Катерина Новикова (в центре). Архивное фото
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МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. Глава пресс-службы Большого театра Катерина Новикова сообщила об уходе с должности.
"Друзья, коллеги и все мои адресаты. Должна сообщить вам, что 17 февраля - мой последний день работы в Большом театре. Для меня это конец важнейшего и прекрасного этапа моей жизни. Было очень много всего, что нет смысла перечислять - гениальных людей, ставших друзьями, спектаклей, стран, впечатлений", - написала она в своем Telegram-канале.
Новикова назвала Большой театр великим, отметив, что он навсегда останется в ее сердце. "Вам всем я желаю счастья, здоровья, творческих успехов и любви", - заключила она.
Новикова занимала этот пост с 2001 года. С 1997 по 2000 год она возглавляла пресс-службу Мариинского театра. До этого работала замдиректора по международной работе в театре клоунады "Лицедеи" в Санкт-Петербурге.
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