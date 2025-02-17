https://ria.ru/20250217/starmer-1999943977.html

Стармер заявил, что обсудит с Трампом долгосрочный мир на Украине

Стармер заявил, что обсудит с Трампом долгосрочный мир на Украине - РИА Новости, 17.02.2025

Стармер заявил, что обсудит с Трампом долгосрочный мир на Украине

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер заявил, что обсудит в ходе встречи с президентом США Дональдом Трампом "ключевые элементы" долгосрочного мира на... РИА Новости, 17.02.2025

2025-02-17T23:37:00+03:00

2025-02-17T23:37:00+03:00

2025-02-17T23:37:00+03:00

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МОСКВА, 17 фев -РИА Новости. Премьер-министр Великобритании Кир Стармер заявил, что обсудит в ходе встречи с президентом США Дональдом Трампом "ключевые элементы" долгосрочного мира на Украине. "На следующей неделе я направлюсь в Вашингтон, чтобы встретиться с президентом Трампом и обсудить, что мы видим в качестве ключевых элементов долгосрочного мира", - сказал премьер по итогам встречи европейских лидеров в Париже. Трансляцию вел телеканал Sky News. Заявление Стармера прозвучало на фоне ожидающейся встречи делегаций РФ и США в столице Саудовской Аравии во вторник. Сообщалось, что глава МИД РФ Сергей Лавров и помощник президента России Юрий Ушаков уже прибыли в Саудовскую Аравию, где состоятся российско-американские переговоры. Ранее представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил, что российскую сторону на встрече представят глава МИД РФ Сергей Лавров и помощник президента Юрий Ушаков. Они будут обсуждать с американскими визави восстановление всего комплекса двусторонних отношений, а также подготовку ко встрече лидеров двух стран и возможным переговорам по урегулированию на Украине. По данным телеканала CNN, в делегацию США в Эр-Рияде входят госсекретарь Марко Рубио, помощник президента Дональда Трампа по национальной безопасности Майк Уолтц и спецпосланник американского лидера по Ближнему Востоку Стивен Уиткофф. Перед вылетом в Саудовскую Аравию глава МИД РФ отметил, что предложение провести встречу исходило от американской стороны, представители РФ хотят послушать своих коллег. По его словам, переговорные команды России и США передадут итоги встречи в Эр-Рияде лидерам двух стран, затем Владимир Путин и Дональд Трамп примут решение о дальнейших шагах. Президент России Владимир Путин и американский лидер Дональд Трамп 12 февраля провели телефонный разговор, в ходе которого, как сообщил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков, лидеры обсудили вопросы, связанные с обменом граждан России и США, а также урегулирование ситуации на Украине.

https://ria.ru/20250217/nato-1999899847.html

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https://ria.ru/20250217/ushakov-1999933729.html

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