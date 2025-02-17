https://ria.ru/20250217/ssha-1999875754.html

США заставят Украину принять итоги переговоров, заявил экс-депутат Рады

США заставят Украину принять итоги переговоров, заявил экс-депутат Рады - РИА Новости, 17.02.2025

США заставят Украину принять итоги переговоров, заявил экс-депутат Рады

США заставят Украину принять результаты переговоров России и США в Саудовской Аравии, несмотря на то, что Владимир Зеленский не хочет признавать их - у... РИА Новости, 17.02.2025

2025-02-17T17:09:00+03:00

2025-02-17T17:09:00+03:00

2025-02-17T17:09:00+03:00

сша

россия

саудовская аравия

владимир зеленский

владимир олейник

владимир путин

верховная рада украины

центральное разведывательное управление (цру)

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МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. США заставят Украину принять результаты переговоров России и США в Саудовской Аравии, несмотря на то, что Владимир Зеленский не хочет признавать их - у Вашингтона есть для этого "море механизмов", рассказал РИА Новости член движения "Другая Украина" и экс-депутат Верховной рады Владимир Олейник. Ранее Зеленский во время онлайн-пресс-конференции с украинскими журналистами из Абу-Даби заявил, что не будет признавать результаты переговоров США и России в Саудовской Аравии. "Заставит ли (президент США Дональд) Трамп и США принять результаты переговоров в Саудовской Аравии? Да, конечно. У них море механизмов. В первую очередь они могут ввести санкции против этих ворюг и барыг, которые украли американские деньги. Также я думаю, что новый руководитель ЦРУ дал уже команду: Что там у нас на него есть? Куда деньги ушли? Они же все контролируют", - сказал он. Олейник добавил, что Зеленский объединился с глобалистами против Трампа, чтобы не допустить мира и президентских выборов, отметив, что на них он проиграет при любых раскладах, о чём говорил сам Трамп, поэтому, по мнению экс-депутата Рады, "Зеленскому мир не нужен, как и перемирие". "Было сформировано несколько вещей, которые они очень хорошо донесли до украинского общества, что американцы должны с ними советоваться, как с европейцами, перед тем, как разговаривать с русскими... А Трамп плевать хотел на это все. Он звонит (президенту РФ Владимиру) Путину, разговаривает. Он звонит после уже Зеленскому, который ждал первого звонка. Тот же (госсекретарь США Марко - ред.) Рубио позвонил (главе МИД РФ Сергею) Лаврову. Не позвонил же он министру иностранных дел Украины", - сказал эксперт. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее сообщил журналистам, что Лавров и помощник президента РФ Юрий Ушаков в понедельник вылетают в Эр-Рияд по поручению президента РФ Владимира Путина, они проведут встречу с представителями США.

https://ria.ru/20250217/lavrov-1999816779.html

https://ria.ru/20250217/evropa-1999780826.html

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сша, россия, саудовская аравия, владимир зеленский, владимир олейник, владимир путин, верховная рада украины, центральное разведывательное управление (цру), в мире