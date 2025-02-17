Рейтинг@Mail.ru
США заставят Украину принять итоги переговоров, заявил экс-депутат Рады - РИА Новости, 17.02.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:09 17.02.2025
https://ria.ru/20250217/ssha-1999875754.html
США заставят Украину принять итоги переговоров, заявил экс-депутат Рады
США заставят Украину принять итоги переговоров, заявил экс-депутат Рады - РИА Новости, 17.02.2025
США заставят Украину принять итоги переговоров, заявил экс-депутат Рады
США заставят Украину принять результаты переговоров России и США в Саудовской Аравии, несмотря на то, что Владимир Зеленский не хочет признавать их - у... РИА Новости, 17.02.2025
2025-02-17T17:09:00+03:00
2025-02-17T17:09:00+03:00
сша
россия
саудовская аравия
владимир зеленский
владимир олейник
владимир путин
верховная рада украины
центральное разведывательное управление (цру)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/01/1761648497_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_7e8c3a38514867ff1a73277545702392.jpg
МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. США заставят Украину принять результаты переговоров России и США в Саудовской Аравии, несмотря на то, что Владимир Зеленский не хочет признавать их - у Вашингтона есть для этого "море механизмов", рассказал РИА Новости член движения "Другая Украина" и экс-депутат Верховной рады Владимир Олейник. Ранее Зеленский во время онлайн-пресс-конференции с украинскими журналистами из Абу-Даби заявил, что не будет признавать результаты переговоров США и России в Саудовской Аравии. "Заставит ли (президент США Дональд) Трамп и США принять результаты переговоров в Саудовской Аравии? Да, конечно. У них море механизмов. В первую очередь они могут ввести санкции против этих ворюг и барыг, которые украли американские деньги. Также я думаю, что новый руководитель ЦРУ дал уже команду: Что там у нас на него есть? Куда деньги ушли? Они же все контролируют", - сказал он. Олейник добавил, что Зеленский объединился с глобалистами против Трампа, чтобы не допустить мира и президентских выборов, отметив, что на них он проиграет при любых раскладах, о чём говорил сам Трамп, поэтому, по мнению экс-депутата Рады, "Зеленскому мир не нужен, как и перемирие". "Было сформировано несколько вещей, которые они очень хорошо донесли до украинского общества, что американцы должны с ними советоваться, как с европейцами, перед тем, как разговаривать с русскими... А Трамп плевать хотел на это все. Он звонит (президенту РФ Владимиру) Путину, разговаривает. Он звонит после уже Зеленскому, который ждал первого звонка. Тот же (госсекретарь США Марко - ред.) Рубио позвонил (главе МИД РФ Сергею) Лаврову. Не позвонил же он министру иностранных дел Украины", - сказал эксперт. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее сообщил журналистам, что Лавров и помощник президента РФ Юрий Ушаков в понедельник вылетают в Эр-Рияд по поручению президента РФ Владимира Путина, они проведут встречу с представителями США.
https://ria.ru/20250217/lavrov-1999816779.html
https://ria.ru/20250217/evropa-1999780826.html
сша
россия
саудовская аравия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/01/1761648497_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_3dea4c005ad1f478be6321cb2688ebec.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
сша, россия, саудовская аравия, владимир зеленский, владимир олейник, владимир путин, верховная рада украины, центральное разведывательное управление (цру), в мире
США, Россия, Саудовская Аравия, Владимир Зеленский, Владимир Олейник, Владимир Путин, Верховная Рада Украины, Центральное разведывательное управление (ЦРУ), В мире
США заставят Украину принять итоги переговоров, заявил экс-депутат Рады

Олейник: США заставят Украину принять результаты переговоров в Саудовской Аравии

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкФлаг Украины на здании Верховной рады в Киеве
Флаг Украины на здании Верховной рады в Киеве - РИА Новости, 1920, 17.02.2025
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в медиабанк
Флаг Украины на здании Верховной рады в Киеве. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. США заставят Украину принять результаты переговоров России и США в Саудовской Аравии, несмотря на то, что Владимир Зеленский не хочет признавать их - у Вашингтона есть для этого "море механизмов", рассказал РИА Новости член движения "Другая Украина" и экс-депутат Верховной рады Владимир Олейник.
Ранее Зеленский во время онлайн-пресс-конференции с украинскими журналистами из Абу-Даби заявил, что не будет признавать результаты переговоров США и России в Саудовской Аравии.
Министр иностранных дел Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 17.02.2025
Лавров прокомментировал желание Европы участвовать в переговорах по Украине
Вчера, 13:34
"Заставит ли (президент США Дональд) Трамп и США принять результаты переговоров в Саудовской Аравии? Да, конечно. У них море механизмов. В первую очередь они могут ввести санкции против этих ворюг и барыг, которые украли американские деньги. Также я думаю, что новый руководитель ЦРУ дал уже команду: Что там у нас на него есть? Куда деньги ушли? Они же все контролируют", - сказал он.
Олейник добавил, что Зеленский объединился с глобалистами против Трампа, чтобы не допустить мира и президентских выборов, отметив, что на них он проиграет при любых раскладах, о чём говорил сам Трамп, поэтому, по мнению экс-депутата Рады, "Зеленскому мир не нужен, как и перемирие".
"Было сформировано несколько вещей, которые они очень хорошо донесли до украинского общества, что американцы должны с ними советоваться, как с европейцами, перед тем, как разговаривать с русскими... А Трамп плевать хотел на это все. Он звонит (президенту РФ Владимиру) Путину, разговаривает. Он звонит после уже Зеленскому, который ждал первого звонка. Тот же (госсекретарь США Марко - ред.) Рубио позвонил (главе МИД РФ Сергею) Лаврову. Не позвонил же он министру иностранных дел Украины", - сказал эксперт.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее сообщил журналистам, что Лавров и помощник президента РФ Юрий Ушаков в понедельник вылетают в Эр-Рияд по поручению президента РФ Владимира Путина, они проведут встречу с представителями США.
Украинские военные рядом с самоходной гаубицей CAESAR - РИА Новости, 1920, 17.02.2025
СМИ раскрыли, к чему Европа готовит Украину перед переговорами
Вчера, 11:33
 
СШАРоссияСаудовская АравияВладимир ЗеленскийВладимир ОлейникВладимир ПутинВерховная Рада УкраиныЦентральное разведывательное управление (ЦРУ)В мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала