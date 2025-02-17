США заставят Украину принять итоги переговоров, заявил экс-депутат Рады
Олейник: США заставят Украину принять результаты переговоров в Саудовской Аравии
Флаг Украины на здании Верховной рады в Киеве. Архивное фото
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МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. США заставят Украину принять результаты переговоров России и США в Саудовской Аравии, несмотря на то, что Владимир Зеленский не хочет признавать их - у Вашингтона есть для этого "море механизмов", рассказал РИА Новости член движения "Другая Украина" и экс-депутат Верховной рады Владимир Олейник.
Ранее Зеленский во время онлайн-пресс-конференции с украинскими журналистами из Абу-Даби заявил, что не будет признавать результаты переговоров США и России в Саудовской Аравии.
"Заставит ли (президент США Дональд) Трамп и США принять результаты переговоров в Саудовской Аравии? Да, конечно. У них море механизмов. В первую очередь они могут ввести санкции против этих ворюг и барыг, которые украли американские деньги. Также я думаю, что новый руководитель ЦРУ дал уже команду: Что там у нас на него есть? Куда деньги ушли? Они же все контролируют", - сказал он.
Олейник добавил, что Зеленский объединился с глобалистами против Трампа, чтобы не допустить мира и президентских выборов, отметив, что на них он проиграет при любых раскладах, о чём говорил сам Трамп, поэтому, по мнению экс-депутата Рады, "Зеленскому мир не нужен, как и перемирие".
"Было сформировано несколько вещей, которые они очень хорошо донесли до украинского общества, что американцы должны с ними советоваться, как с европейцами, перед тем, как разговаривать с русскими... А Трамп плевать хотел на это все. Он звонит (президенту РФ Владимиру) Путину, разговаривает. Он звонит после уже Зеленскому, который ждал первого звонка. Тот же (госсекретарь США Марко - ред.) Рубио позвонил (главе МИД РФ Сергею) Лаврову. Не позвонил же он министру иностранных дел Украины", - сказал эксперт.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее сообщил журналистам, что Лавров и помощник президента РФ Юрий Ушаков в понедельник вылетают в Эр-Рияд по поручению президента РФ Владимира Путина, они проведут встречу с представителями США.