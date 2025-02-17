https://ria.ru/20250217/slovakija-1999869889.html

Словакия не пошлет на Украину военных, заявил Фицо

Словакия не пошлет на Украину военных, заявил Фицо - РИА Новости, 17.02.2025

Словакия не пошлет на Украину военных, заявил Фицо

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заверил, что республика не пошлет на Украину никаких вооруженных сил. РИА Новости, 17.02.2025

2025-02-17T16:58:00+03:00

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2025-02-17T16:58:00+03:00

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БРАТИСЛАВА, 17 фев - РИА Новости. Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заверил, что республика не пошлет на Украину никаких вооруженных сил. Ранее сообщалось, что Фицо в понедельник провел телефонный разговор с главой Евросовета Антониу Коштой, в котором выразил недоумение по поводу его участия на саммите в Париже, где должен рассматриваться вопрос размещения иностранных военных на Украине в качестве гарантии безопасности после завершения конфликта. "Роберт Фицо повторно сделал акцент на своих подходах. Во-первых, он никогда не будет согласен с членством Украины в НАТО. Эта его позиция давно известна и последовательна. Во-вторых, Словакия не пошлет на территорию Украины никаких вооруженных сил", - говорится в заявлении, размещенном на странице Фицо в социальной сети Facebook*.*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская

https://ria.ru/20250125/fitso-1995419531.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, украина, словакия, париж, роберт фицо, антониу кошта, евросовет, нато