https://ria.ru/20250217/slovakija-1999869889.html
Словакия не пошлет на Украину военных, заявил Фицо
Словакия не пошлет на Украину военных, заявил Фицо - РИА Новости, 17.02.2025
Словакия не пошлет на Украину военных, заявил Фицо
Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заверил, что республика не пошлет на Украину никаких вооруженных сил. РИА Новости, 17.02.2025
2025-02-17T16:58:00+03:00
2025-02-17T16:58:00+03:00
2025-02-17T16:58:00+03:00
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БРАТИСЛАВА, 17 фев - РИА Новости. Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заверил, что республика не пошлет на Украину никаких вооруженных сил. Ранее сообщалось, что Фицо в понедельник провел телефонный разговор с главой Евросовета Антониу Коштой, в котором выразил недоумение по поводу его участия на саммите в Париже, где должен рассматриваться вопрос размещения иностранных военных на Украине в качестве гарантии безопасности после завершения конфликта. "Роберт Фицо повторно сделал акцент на своих подходах. Во-первых, он никогда не будет согласен с членством Украины в НАТО. Эта его позиция давно известна и последовательна. Во-вторых, Словакия не пошлет на территорию Украины никаких вооруженных сил", - говорится в заявлении, размещенном на странице Фицо в социальной сети Facebook*.*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, словакия, париж, роберт фицо, антониу кошта, евросовет, нато
В мире, Украина, Словакия, Париж, Роберт Фицо, Антониу Кошта, Евросовет, НАТО
Словакия не пошлет на Украину военных, заявил Фицо
Премьер Словакии Фицо заявил, что страна не отправит на Украину вооруженные силы