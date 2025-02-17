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Словакия не пошлет на Украину военных, заявил Фицо - РИА Новости, 17.02.2025
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16:58 17.02.2025
https://ria.ru/20250217/slovakija-1999869889.html
Словакия не пошлет на Украину военных, заявил Фицо
Словакия не пошлет на Украину военных, заявил Фицо - РИА Новости, 17.02.2025
Словакия не пошлет на Украину военных, заявил Фицо
Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заверил, что республика не пошлет на Украину никаких вооруженных сил. РИА Новости, 17.02.2025
2025-02-17T16:58:00+03:00
2025-02-17T16:58:00+03:00
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БРАТИСЛАВА, 17 фев - РИА Новости. Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заверил, что республика не пошлет на Украину никаких вооруженных сил. Ранее сообщалось, что Фицо в понедельник провел телефонный разговор с главой Евросовета Антониу Коштой, в котором выразил недоумение по поводу его участия на саммите в Париже, где должен рассматриваться вопрос размещения иностранных военных на Украине в качестве гарантии безопасности после завершения конфликта. "Роберт Фицо повторно сделал акцент на своих подходах. Во-первых, он никогда не будет согласен с членством Украины в НАТО. Эта его позиция давно известна и последовательна. Во-вторых, Словакия не пошлет на территорию Украины никаких вооруженных сил", - говорится в заявлении, размещенном на странице Фицо в социальной сети Facebook*.*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская
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в мире, украина, словакия, париж, роберт фицо, антониу кошта, евросовет, нато
В мире, Украина, Словакия, Париж, Роберт Фицо, Антониу Кошта, Евросовет, НАТО
Словакия не пошлет на Украину военных, заявил Фицо

Премьер Словакии Фицо заявил, что страна не отправит на Украину вооруженные силы

© РИА Новости / Михаил Климентьев | Перейти в медиабанкПремьер-министр Словакии Роберт Фицо
Премьер-министр Словакии Роберт Фицо - РИА Новости, 1920, 17.02.2025
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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Премьер-министр Словакии Роберт Фицо. Архивное фото
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БРАТИСЛАВА, 17 фев - РИА Новости. Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заверил, что республика не пошлет на Украину никаких вооруженных сил.
Ранее сообщалось, что Фицо в понедельник провел телефонный разговор с главой Евросовета Антониу Коштой, в котором выразил недоумение по поводу его участия на саммите в Париже, где должен рассматриваться вопрос размещения иностранных военных на Украине в качестве гарантии безопасности после завершения конфликта.
"Роберт Фицо повторно сделал акцент на своих подходах. Во-первых, он никогда не будет согласен с членством Украины в НАТО. Эта его позиция давно известна и последовательна. Во-вторых, Словакия не пошлет на территорию Украины никаких вооруженных сил", - говорится в заявлении, размещенном на странице Фицо в социальной сети Facebook*.
*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская
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