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У советника губернатора Ростовской области проводят обыски

У советника губернатора Ростовской области проводят обыски - РИА Новости, 17.02.2025

У советника губернатора Ростовской области проводят обыски

Правоохранители пришли с обыском к советнику губернатора Ростовской области Виктору Гончарову по делу замгубернатора, главы регионального минсельхоза... РИА Новости, 17.02.2025

2025-02-17T10:20:00+03:00

2025-02-17T10:20:00+03:00

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 17 фев – РИА Новости, Юлия Насулина. Правоохранители пришли с обыском к советнику губернатора Ростовской области Виктору Гончарову по делу замгубернатора, главы регионального минсельхоза Константина Рачаловского, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах."Обыски проводятся по месту жительства и работы Гончарова", - сказал собеседник агентства. Они связаны с уголовным делом в отношении замгубернатора - министра сельского хозяйства и продовольствия Ростовской области Константина Рачаловского.Статус Гончарова в настоящее время не определен, добавил источник.В понедельник в пресс-центре правительства региона сообщили, что правоохранительные органы задержали Рачаловского. По информации регионального УФСБ РФ, в отношении него возбуждено уголовное дело по статье "Превышение должностных полномочий".По данным правоохранителей, Рачаловский причастен к незаконному выделению средств господдержки сельхозпредприятиям. Обладая информацией о тяжелом финансовом состоянии ряда предприятий, он дал указание подчиненным оформить субсидии за счет федерального и областного бюджетов. В последствии получатели субсидий были объявлены банкротами, 155,2 миллиона рублей похищены, отметили в ведомстве.

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министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии), происшествия, ростовская область, россия