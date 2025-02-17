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У советника губернатора Ростовской области проводят обыски - РИА Новости, 17.02.2025
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10:20 17.02.2025 (обновлено: 12:02 17.02.2025)
https://ria.ru/20250217/sk-1999764462.html
У советника губернатора Ростовской области проводят обыски
У советника губернатора Ростовской области проводят обыски - РИА Новости, 17.02.2025
У советника губернатора Ростовской области проводят обыски
Правоохранители пришли с обыском к советнику губернатора Ростовской области Виктору Гончарову по делу замгубернатора, главы регионального минсельхоза... РИА Новости, 17.02.2025
2025-02-17T10:20:00+03:00
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министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)
происшествия
ростовская область
россия
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 17 фев – РИА Новости, Юлия Насулина. Правоохранители пришли с обыском к советнику губернатора Ростовской области Виктору Гончарову по делу замгубернатора, главы регионального минсельхоза Константина Рачаловского, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах."Обыски проводятся по месту жительства и работы Гончарова", - сказал собеседник агентства. Они связаны с уголовным делом в отношении замгубернатора - министра сельского хозяйства и продовольствия Ростовской области Константина Рачаловского.Статус Гончарова в настоящее время не определен, добавил источник.В понедельник в пресс-центре правительства региона сообщили, что правоохранительные органы задержали Рачаловского. По информации регионального УФСБ РФ, в отношении него возбуждено уголовное дело по статье "Превышение должностных полномочий".По данным правоохранителей, Рачаловский причастен к незаконному выделению средств господдержки сельхозпредприятиям. Обладая информацией о тяжелом финансовом состоянии ряда предприятий, он дал указание подчиненным оформить субсидии за счет федерального и областного бюджетов. В последствии получатели субсидий были объявлены банкротами, 155,2 миллиона рублей похищены, отметили в ведомстве.
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министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии), происшествия, ростовская область, россия
Министерство сельского хозяйства РФ (Минсельхоз России), Происшествия, Ростовская область, Россия
У советника губернатора Ростовской области проводят обыски

К советнику губернатора Ростовской области Гончарову пришли с обысками

© Фото : Константин Рачаловский/TelegramКонстантин Рачаловский
Константин Рачаловский - РИА Новости, 1920, 17.02.2025
© Фото : Константин Рачаловский/Telegram
Константин Рачаловский. Архивное фото
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 17 фев – РИА Новости, Юлия Насулина. Правоохранители пришли с обыском к советнику губернатора Ростовской области Виктору Гончарову по делу замгубернатора, главы регионального минсельхоза Константина Рачаловского, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах.
"Обыски проводятся по месту жительства и работы Гончарова", - сказал собеседник агентства. Они связаны с уголовным делом в отношении замгубернатора - министра сельского хозяйства и продовольствия Ростовской области Константина Рачаловского.
Статус Гончарова в настоящее время не определен, добавил источник.
В понедельник в пресс-центре правительства региона сообщили, что правоохранительные органы задержали Рачаловского. По информации регионального УФСБ РФ, в отношении него возбуждено уголовное дело по статье "Превышение должностных полномочий".
По данным правоохранителей, Рачаловский причастен к незаконному выделению средств господдержки сельхозпредприятиям. Обладая информацией о тяжелом финансовом состоянии ряда предприятий, он дал указание подчиненным оформить субсидии за счет федерального и областного бюджетов. В последствии получатели субсидий были объявлены банкротами, 155,2 миллиона рублей похищены, отметили в ведомстве.
Лилия Федотова - РИА Новости, 1920, 03.02.2025
У вице-губернатора Ростовской области прошли обыски
3 февраля, 13:31
 
Министерство сельского хозяйства РФ (Минсельхоз России)ПроисшествияРостовская областьРоссия
 
 
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