У советника губернатора Ростовской области проводят обыски
К советнику губернатора Ростовской области Гончарову пришли с обысками
© Фото : Константин Рачаловский/TelegramКонстантин Рачаловский
© Фото : Константин Рачаловский/Telegram
Константин Рачаловский. Архивное фото
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 17 фев – РИА Новости, Юлия Насулина. Правоохранители пришли с обыском к советнику губернатора Ростовской области Виктору Гончарову по делу замгубернатора, главы регионального минсельхоза Константина Рачаловского, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах.
"Обыски проводятся по месту жительства и работы Гончарова", - сказал собеседник агентства. Они связаны с уголовным делом в отношении замгубернатора - министра сельского хозяйства и продовольствия Ростовской области Константина Рачаловского.
Статус Гончарова в настоящее время не определен, добавил источник.
В понедельник в пресс-центре правительства региона сообщили, что правоохранительные органы задержали Рачаловского. По информации регионального УФСБ РФ, в отношении него возбуждено уголовное дело по статье "Превышение должностных полномочий".
По данным правоохранителей, Рачаловский причастен к незаконному выделению средств господдержки сельхозпредприятиям. Обладая информацией о тяжелом финансовом состоянии ряда предприятий, он дал указание подчиненным оформить субсидии за счет федерального и областного бюджетов. В последствии получатели субсидий были объявлены банкротами, 155,2 миллиона рублей похищены, отметили в ведомстве.
У вице-губернатора Ростовской области прошли обыски
3 февраля, 13:31