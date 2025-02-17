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"Автодор" отменяет штрафы за нахождение более двух часов на трассе М-11 - РИА Новости, 17.02.2025
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00:41 17.02.2025
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"Автодор" отменяет штрафы за нахождение более двух часов на трассе М-11
"Автодор" отменяет штрафы за нахождение более двух часов на трассе М-11 - РИА Новости, 17.02.2025
"Автодор" отменяет штрафы за нахождение более двух часов на трассе М-11
Государственная компания "Автодор" отменяет штрафы за нахождение более двух часов между пунктами въезда и выезда с трассы М-11 "Нева" на участках от... РИА Новости, 17.02.2025
2025-02-17T00:41:00+03:00
2025-02-17T00:41:00+03:00
общество
солнечногорск
санкт-петербург
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МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. Государственная компания "Автодор" отменяет штрафы за нахождение более двух часов между пунктами въезда и выезда с трассы М-11 "Нева" на участках от Солнечногорска до Санкт-Петербурга. Ранее, в целях борьбы с мошенническими схемами, водителям начислялись максимальные тарифы по проезду, если автомобиль находился между пунктами въезда и выезда более двух часов при общей длине маршрута менее 50 километров. Госкомпанией внедрена автоматическая система распознавания проездов для исключения случаев применения мошеннических схем, а также попадания добросовестных автомобилистов в ситуацию с назначением максимального тарифа на трассе М-11 "Нева". Водителям, ошибочно оплатившим проезд по максимальному тарифу наличными или по карте, следует обратиться к оператору платного участка.
https://ria.ru/20250114/avtodory-1993605799.html
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общество, солнечногорск, санкт-петербург
Общество, Солнечногорск, Санкт-Петербург
"Автодор" отменяет штрафы за нахождение более двух часов на трассе М-11

"Автодор" отменит штрафы за нахождение более двух часов на трассе М-11 "Нева"

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкАвтомобили на пункте оплаты проезда платного участка автомобильной дороги М-11 Москва - Санкт-Петербург
Автомобили на пункте оплаты проезда платного участка автомобильной дороги М-11 Москва - Санкт-Петербург - РИА Новости, 1920, 17.02.2025
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в медиабанк
Автомобили на пункте оплаты проезда платного участка автомобильной дороги М-11 Москва - Санкт-Петербург. Архивное фото
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МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. Государственная компания "Автодор" отменяет штрафы за нахождение более двух часов между пунктами въезда и выезда с трассы М-11 "Нева" на участках от Солнечногорска до Санкт-Петербурга.
Ранее, в целях борьбы с мошенническими схемами, водителям начислялись максимальные тарифы по проезду, если автомобиль находился между пунктами въезда и выезда более двух часов при общей длине маршрута менее 50 километров.
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Госкомпанией внедрена автоматическая система распознавания проездов для исключения случаев применения мошеннических схем, а также попадания добросовестных автомобилистов в ситуацию с назначением максимального тарифа на трассе М-11 "Нева".
Водителям, ошибочно оплатившим проезд по максимальному тарифу наличными или по карте, следует обратиться к оператору платного участка.
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