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Шойгу пообещал оказывать поддержку сербскому народу - РИА Новости, 17.02.2025
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20:26 17.02.2025 (обновлено: 20:27 17.02.2025)
https://ria.ru/20250217/shoygu-1999922225.html
Шойгу пообещал оказывать поддержку сербскому народу
Шойгу пообещал оказывать поддержку сербскому народу - РИА Новости, 17.02.2025
Шойгу пообещал оказывать поддержку сербскому народу
Секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу на встрече с вице-премьером Сербии Александром Вулиным пообещал и далее оказывать поддержку народу Сербии в... РИА Новости, 17.02.2025
2025-02-17T20:26:00+03:00
2025-02-17T20:27:00+03:00
сербия
россия
москва
сергей шойгу
александр вулин
в мире
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МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. Секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу на встрече с вице-премьером Сербии Александром Вулиным пообещал и далее оказывать поддержку народу Сербии в поддержании стабильности. В понедельник в Москве состоялась встреча Шойгу с Вулиным, сообщила пресс-служба аппарата Совбеза РФ. "В ходе беседы стороны обсудили развитие двустороннего сотрудничества в сфере безопасности и текущую ситуацию в Сербии. Было подтверждено категорическое неприятие вмешательства извне во внутренние дела суверенных государств. С российской стороны обозначена готовность и далее оказывать поддержку братскому народу Сербии в поддержании стабильности", - говорится в сообщении. Там же отмечается, что стороны договорились активизировать межведомственный диалог по противодействию "цветным революциям". "Стороны договорились активизировать межведомственный диалог по противодействию "цветным революциям". Сергей Шойгу и Александр Вулин также условились о продолжении контактов по линии советов безопасности в интересах укрепления традиционно дружественных связей России и Сербии, а также народов двух государств", - отмечается в сообщении.
https://ria.ru/20250217/serbiya-1999809638.html
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сербия, россия, москва, сергей шойгу, александр вулин, в мире
Сербия, Россия, Москва, Сергей Шойгу, Александр Вулин, В мире
Шойгу пообещал оказывать поддержку сербскому народу

Шойгу на встрече с Вулиным пообещал оказывать поддержку сербскому народу

© РИА Новости / Алексей Никольский | Перейти в медиабанкСергей Шойгу
Сергей Шойгу - РИА Новости, 1920, 17.02.2025
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Сергей Шойгу. Архивное фото
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МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. Секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу на встрече с вице-премьером Сербии Александром Вулиным пообещал и далее оказывать поддержку народу Сербии в поддержании стабильности.
В понедельник в Москве состоялась встреча Шойгу с Вулиным, сообщила пресс-служба аппарата Совбеза РФ.
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"В ходе беседы стороны обсудили развитие двустороннего сотрудничества в сфере безопасности и текущую ситуацию в Сербии. Было подтверждено категорическое неприятие вмешательства извне во внутренние дела суверенных государств. С российской стороны обозначена готовность и далее оказывать поддержку братскому народу Сербии в поддержании стабильности", - говорится в сообщении.
Там же отмечается, что стороны договорились активизировать межведомственный диалог по противодействию "цветным революциям".
"Стороны договорились активизировать межведомственный диалог по противодействию "цветным революциям". Сергей Шойгу и Александр Вулин также условились о продолжении контактов по линии советов безопасности в интересах укрепления традиционно дружественных связей России и Сербии, а также народов двух государств", - отмечается в сообщении.
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