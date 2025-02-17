https://ria.ru/20250217/shoygu-1999922225.html

Шойгу пообещал оказывать поддержку сербскому народу

Шойгу пообещал оказывать поддержку сербскому народу - РИА Новости, 17.02.2025

Шойгу пообещал оказывать поддержку сербскому народу

Секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу на встрече с вице-премьером Сербии Александром Вулиным пообещал и далее оказывать поддержку народу Сербии в... РИА Новости, 17.02.2025

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МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. Секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу на встрече с вице-премьером Сербии Александром Вулиным пообещал и далее оказывать поддержку народу Сербии в поддержании стабильности. В понедельник в Москве состоялась встреча Шойгу с Вулиным, сообщила пресс-служба аппарата Совбеза РФ. "В ходе беседы стороны обсудили развитие двустороннего сотрудничества в сфере безопасности и текущую ситуацию в Сербии. Было подтверждено категорическое неприятие вмешательства извне во внутренние дела суверенных государств. С российской стороны обозначена готовность и далее оказывать поддержку братскому народу Сербии в поддержании стабильности", - говорится в сообщении. Там же отмечается, что стороны договорились активизировать межведомственный диалог по противодействию "цветным революциям". "Стороны договорились активизировать межведомственный диалог по противодействию "цветным революциям". Сергей Шойгу и Александр Вулин также условились о продолжении контактов по линии советов безопасности в интересах укрепления традиционно дружественных связей России и Сербии, а также народов двух государств", - отмечается в сообщении.

https://ria.ru/20250217/serbiya-1999809638.html

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сербия, россия, москва, сергей шойгу, александр вулин, в мире