https://ria.ru/20250217/sammit-1999909243.html

На Западе одним вопросом высмеяли экстренный саммит Макрона

На Западе одним вопросом высмеяли экстренный саммит Макрона - РИА Новости, 17.02.2025

На Западе одним вопросом высмеяли экстренный саммит Макрона

Аналитик венгерского Центра фундаментальных прав Золтан Кошкович в соцсети Х иронично отреагировал на намерение европейских политиков обсуждать в Париже Украину РИА Новости, 17.02.2025

2025-02-17T19:08:00+03:00

2025-02-17T19:08:00+03:00

2025-02-17T19:10:00+03:00

в мире

украина

эммануэль макрон

франция

сша

россия

урсула фон дер ляйен

владимир зеленский

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МОСКВА, 17 фев — РИА Новости. Аналитик венгерского Центра фундаментальных прав Золтан Кошкович в соцсети Х иронично отреагировал на намерение европейских политиков обсуждать в Париже Украину в отсутствие украинских представителей.Так он прокомментировал сообщение главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен о прибытии в Париж для участия в "ключевых переговорах"."Они собираются говорить об Украине без Украины?" — написал Кошкович, намекая на то, что Владимир Зеленский ранее возражал против любых переговоров на эту тему без участия Киева.По инициативе президента Франции Эммануэля Макрона в Париже в понедельник пройдет неформальный саммит ряда европейских лидеров для обсуждения Украины и безопасности в Европе в свете позиции США, включая недавние переговоры президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа.Ранее Financial Times писала, что лидеры европейских стран на грядущем саммите в Париже планируют усилить позицию Украины перед переговорами России и США.Европейские политики неоднократно требовали включить их в переговоры по ситуации на Украине. Так, министр иностранных дел Германии Анналена Бербок заявила в минувший четверг, что мирное урегулирование конфликта должно включать европейцев. Кандидат в канцлеры от оппозиционного ХДС/ХСС Фридрих Мерц назвал неприемлемыми переговоры по Украине между Россией и США без участия ЕС и Киева.

https://ria.ru/20250217/khoysgen-1999852575.html

https://ria.ru/20250217/ssha-1999844258.html

украина

франция

сша

россия

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в мире, украина, эммануэль макрон, франция, сша, россия, урсула фон дер ляйен, владимир зеленский, париж, евросоюз