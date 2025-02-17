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На Западе одним вопросом высмеяли экстренный саммит Макрона
На Западе одним вопросом высмеяли экстренный саммит Макрона - РИА Новости, 17.02.2025
На Западе одним вопросом высмеяли экстренный саммит Макрона
Аналитик венгерского Центра фундаментальных прав Золтан Кошкович в соцсети Х иронично отреагировал на намерение европейских политиков обсуждать в Париже Украину РИА Новости, 17.02.2025
2025-02-17T19:08:00+03:00
2025-02-17T19:08:00+03:00
2025-02-17T19:10:00+03:00
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МОСКВА, 17 фев — РИА Новости. Аналитик венгерского Центра фундаментальных прав Золтан Кошкович в соцсети Х иронично отреагировал на намерение европейских политиков обсуждать в Париже Украину в отсутствие украинских представителей.Так он прокомментировал сообщение главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен о прибытии в Париж для участия в "ключевых переговорах"."Они собираются говорить об Украине без Украины?" — написал Кошкович, намекая на то, что Владимир Зеленский ранее возражал против любых переговоров на эту тему без участия Киева.По инициативе президента Франции Эммануэля Макрона в Париже в понедельник пройдет неформальный саммит ряда европейских лидеров для обсуждения Украины и безопасности в Европе в свете позиции США, включая недавние переговоры президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа.Ранее Financial Times писала, что лидеры европейских стран на грядущем саммите в Париже планируют усилить позицию Украины перед переговорами России и США.Европейские политики неоднократно требовали включить их в переговоры по ситуации на Украине. Так, министр иностранных дел Германии Анналена Бербок заявила в минувший четверг, что мирное урегулирование конфликта должно включать европейцев. Кандидат в канцлеры от оппозиционного ХДС/ХСС Фридрих Мерц назвал неприемлемыми переговоры по Украине между Россией и США без участия ЕС и Киева.
https://ria.ru/20250217/khoysgen-1999852575.html
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в мире, украина, эммануэль макрон, франция, сша, россия, урсула фон дер ляйен, владимир зеленский, париж, евросоюз
В мире, Украина, Эммануэль Макрон, Франция, США, Россия, Урсула фон дер Ляйен, Владимир Зеленский, Париж, Евросоюз
На Западе одним вопросом высмеяли экстренный саммит Макрона
Аналитик Кошкович пошутил, что ЕС собирается обсуждать Украину без Украины