https://ria.ru/20250217/rosobrnadzor-1999848522.html

Рособрнадзор изменит проект о тестировании детей мигрантов

Рособрнадзор изменит проект о тестировании детей мигрантов - РИА Новости, 17.02.2025

Рособрнадзор изменит проект о тестировании детей мигрантов

Рособрнадзор принял все замечания Госдумы, сейчас ожидается новый проект документа о пороге тестирования детей мигрантов по русскому языку при поступлении в... РИА Новости, 17.02.2025

2025-02-17T15:26:00+03:00

2025-02-17T15:26:00+03:00

2025-02-17T15:53:00+03:00

общество

россия

ирина яровая

вячеслав володин

владимир путин

федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (рособрнадзор)

госдума рф

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МОСКВА, 17 фев — РИА Новости. Рособрнадзор принял все замечания Госдумы, сейчас ожидается новый проект документа о пороге тестирования детей мигрантов по русскому языку при поступлении в российские школы, сообщила вице-спикер ГД Ирина Яровая. "Руководитель Рособрнадзора доложил, что все замечания Государственной думы приняты к исполнению, внесены изменения, и мы в настоящее время ожидаем новые проекты документов. Они будут обсуждаться профильным комитетом Госдумы по просвещению, и по итогам сможем с полной уверенностью говорить, что правительство услышало замечания Государственной думы", — сказала она. Также Яровая отметила, что комиссия ГД по вопросам миграционной политики готовит более 20 новаций в законодательство, которые будут обеспечивать "контур общественной безопасности, защиты жизни и здоровья граждан Российской Федерации". Рособрнадзор ранее опубликовал проект акта, устанавливающего баллы для сдачи теста по русскому языку для детей мигрантов. Согласно документу, для успешного прохождения экзамена необходимо набрать не менее 30% от максимального числа баллов. Председатель Госдумы Вячеслав Володин, в свою очередь, заявил, что проект Рособрнадзора, устанавливающий порог знания русского языка в 30%, противоречит духу и норме закона. Как объяснили в Рособрнадзоре, документ был по техническим причинам опубликован в недоработанном виде. В ведомстве уточняли, что проводится служебная проверка, работа над проектом продолжается. В декабре 2024 года президент России Владимир Путин поддержал законопроект, запрещающий принимать детей мигрантов в школы без знания русского языка. Обязательное тестирование вводится с 1 апреля 2025-го. Методическое обеспечение процесса возьмет на себя Рособрнадзор. Прежде чем зачислить ребенка в школу, проверят законность его нахождения на территории России, а также знание русского языка. Тестирование будет проходить в государственной или муниципальной общеобразовательной организации.

https://ria.ru/20250213/mvd-1998989239.html

https://ria.ru/20241026/rosobrnadzor-1980209804.html

https://ria.ru/20250205/migranty-1997404060.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

общество, россия, ирина яровая, вячеслав володин, владимир путин, федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (рособрнадзор), госдума рф