В Эр-Рияде обсудят организацию встречи Путина и Трампа
Песков: на переговорах в Эр-Рияде обсудят организацию встречи Путина и Трампа
© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп
Президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп. Архивное фото
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МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. Тема организации встречи президента РФ Владимира Путина и президента США Дональда Трампа будет обсуждаться на переговорах делегаций РФ и США в Эр-Рияде, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Песков сообщил журналистам, что министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и помощник президента РФ Юрий Ушаков в понедельник вылетают в Эр-Рияд по поручению президента РФ Владимира Путина, во вторник они проведут встречу с представителями США.
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"Завтра, во вторник, будет обсуждаться в том числе и тема организации встречи двух президентов. Но это будет только во вторник", - сказал Песков журналистам.
Президент России Владимир Путин и американский лидер Дональд Трамп в минувшую среду провели телефонный разговор, он продлился почти полтора часа. Как сообщил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков, лидеры обсудили вопросы, связанные с обменом граждан России и США, а также урегулирование ситуации на Украине. Он отметил, что Вашингтон - главный визави Москвы в вопросах урегулирования ситуации на Украине. Трамп позже объявил о планах провести встречу с Путиным в Саудовской Аравии, команды президентов США и РФ в ближайшее время будут готовить этот саммит.