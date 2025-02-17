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В Эр-Рияде обсудят организацию встречи Путина и Трампа

В Эр-Рияде обсудят организацию встречи Путина и Трампа - РИА Новости, 17.02.2025

В Эр-Рияде обсудят организацию встречи Путина и Трампа

Тема организации встречи президента РФ Владимира Путина и президента США Дональда Трампа будет обсуждаться на переговорах делегаций РФ и США в Эр-Рияде, заявил... РИА Новости, 17.02.2025

2025-02-17T12:44:00+03:00

2025-02-17T12:44:00+03:00

2025-02-17T13:04:00+03:00

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МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. Тема организации встречи президента РФ Владимира Путина и президента США Дональда Трампа будет обсуждаться на переговорах делегаций РФ и США в Эр-Рияде, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.Песков сообщил журналистам, что министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и помощник президента РФ Юрий Ушаков в понедельник вылетают в Эр-Рияд по поручению президента РФ Владимира Путина, во вторник они проведут встречу с представителями США."Завтра, во вторник, будет обсуждаться в том числе и тема организации встречи двух президентов. Но это будет только во вторник", - сказал Песков журналистам.Президент России Владимир Путин и американский лидер Дональд Трамп в минувшую среду провели телефонный разговор, он продлился почти полтора часа. Как сообщил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков, лидеры обсудили вопросы, связанные с обменом граждан России и США, а также урегулирование ситуации на Украине. Он отметил, что Вашингтон - главный визави Москвы в вопросах урегулирования ситуации на Украине. Трамп позже объявил о планах провести встречу с Путиным в Саудовской Аравии, команды президентов США и РФ в ближайшее время будут готовить этот саммит.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

россия, украина, владимир путин, дональд трамп, дмитрий песков, сша, в мире