Саудовский кронпринц провел переговоры с Рубио, сообщает SPA
SPA: саудовский кронпринц провел переговоры с Рубио до встречи России и США
© AP Photo / Evelyn HocksteinНаследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Салман и госсекретарь США Марко Рубио во время встречи в Эр-Рияде. 17 февраля 2025
© AP Photo / Evelyn Hockstein
Наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Салман и госсекретарь США Марко Рубио во время встречи в Эр-Рияде. 17 февраля 2025
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ДОХА, 17 фев - РИА Новости. Наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Салман принял в Эр-Рияде госсекретаря США Марко Рубио, который прибыл в королевство из Израиля в рамках его первого турне на Ближний Восток, сообщило Саудовское агентство новостей SPA.
Переговоры прошли накануне встречи американской и российской делегаций для подготовки саммита лидеров двух стран по Украине в Эр-Рияде. Агентство не привело подробности встречи.
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До этого Рубио встретился со своим саудовским коллегой принцем Фейсалом бен Фарханом.
Как отметил саудовский МИД в социальной сети Х, Рубио и принц Фейсал "обсудили двусторонние отношения и обменялись мнениями о региональных и международных событиях".
Запланированная ранее поездка американского чиновника в Эр-Рияд совпала по времени с проведением в столице королевства переговоров между США и Россией по Украине, которая намечена на вторник для подготовки саммита Россия - США, а также проходит перед созывом арабской встречи в верхах в узком составе по послевоенному устройству палестинского сектора Газа.
Советник по национальной безопасности США Майк Уолц и спецпредставитель по Ближнему Востоку Стив Виткофф должны прибыть в столицу королевства позднее в понедельник, где они присоединятся к Рубио для переговоров с российской делегацией.
Во вторник в Эр-Рияде пройдут переговоры представителей РФ и США, российскую сторону представляют помощник президента РФ Юрий Ушаков и глава МИД России Сергей Лавров. Ранее Ушаков сообщил, что российско-американские переговоры в Эр-Рияде пройдут без участия третьих стран.