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Саудовский кронпринц провел переговоры с Рубио, сообщает SPA - РИА Новости, 17.02.2025
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19:49 17.02.2025 (обновлено: 20:43 17.02.2025)
https://ria.ru/20250217/prints-1999915757.html
Саудовский кронпринц провел переговоры с Рубио, сообщает SPA
Саудовский кронпринц провел переговоры с Рубио, сообщает SPA - РИА Новости, 17.02.2025
Саудовский кронпринц провел переговоры с Рубио, сообщает SPA
Наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Салман принял в Эр-Рияде госсекретаря США Марко Рубио, который прибыл в королевство из Израиля в рамках его... РИА Новости, 17.02.2025
2025-02-17T19:49:00+03:00
2025-02-17T20:43:00+03:00
в мире
сша
россия
ближний восток
марко рубио
юрий ушаков
мухаммед бен салман (министр обороны саудовской аравии)
украина
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ДОХА, 17 фев - РИА Новости. Наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Салман принял в Эр-Рияде госсекретаря США Марко Рубио, который прибыл в королевство из Израиля в рамках его первого турне на Ближний Восток, сообщило Саудовское агентство новостей SPA. Переговоры прошли накануне встречи американской и российской делегаций для подготовки саммита лидеров двух стран по Украине в Эр-Рияде. Агентство не привело подробности встречи. До этого Рубио встретился со своим саудовским коллегой принцем Фейсалом бен Фарханом. Как отметил саудовский МИД в социальной сети Х, Рубио и принц Фейсал "обсудили двусторонние отношения и обменялись мнениями о региональных и международных событиях". Запланированная ранее поездка американского чиновника в Эр-Рияд совпала по времени с проведением в столице королевства переговоров между США и Россией по Украине, которая намечена на вторник для подготовки саммита Россия - США, а также проходит перед созывом арабской встречи в верхах в узком составе по послевоенному устройству палестинского сектора Газа. Советник по национальной безопасности США Майк Уолц и спецпредставитель по Ближнему Востоку Стив Виткофф должны прибыть в столицу королевства позднее в понедельник, где они присоединятся к Рубио для переговоров с российской делегацией. Во вторник в Эр-Рияде пройдут переговоры представителей РФ и США, российскую сторону представляют помощник президента РФ Юрий Ушаков и глава МИД России Сергей Лавров. Ранее Ушаков сообщил, что российско-американские переговоры в Эр-Рияде пройдут без участия третьих стран.
https://ria.ru/20250215/ukraina-1999625203.html
https://ria.ru/20250217/kreml-1999912106.html
https://ria.ru/20250217/ssha-1999904830.html
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в мире, сша, россия, ближний восток, марко рубио, юрий ушаков, мухаммед бен салман (министр обороны саудовской аравии), украина, саудовская аравия, эр-рияд (город)
В мире, США, Россия, Ближний Восток, Марко Рубио, Юрий Ушаков, Мухаммед бен Салман (министр обороны Саудовской Аравии), Украина, Саудовская Аравия, Эр-Рияд (город)
Саудовский кронпринц провел переговоры с Рубио, сообщает SPA

SPA: саудовский кронпринц провел переговоры с Рубио до встречи России и США

© AP Photo / Evelyn HocksteinНаследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Салман и госсекретарь США Марко Рубио во время встречи в Эр-Рияде. 17 февраля 2025
Наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Салман и госсекретарь США Марко Рубио во время встречи в Эр-Рияде. 17 февраля 2025 - РИА Новости, 1920, 17.02.2025
© AP Photo / Evelyn Hockstein
Наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Салман и госсекретарь США Марко Рубио во время встречи в Эр-Рияде. 17 февраля 2025
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ДОХА, 17 фев - РИА Новости. Наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Салман принял в Эр-Рияде госсекретаря США Марко Рубио, который прибыл в королевство из Израиля в рамках его первого турне на Ближний Восток, сообщило Саудовское агентство новостей SPA.
Переговоры прошли накануне встречи американской и российской делегаций для подготовки саммита лидеров двух стран по Украине в Эр-Рияде. Агентство не привело подробности встречи.
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До этого Рубио встретился со своим саудовским коллегой принцем Фейсалом бен Фарханом.
Как отметил саудовский МИД в социальной сети Х, Рубио и принц Фейсал "обсудили двусторонние отношения и обменялись мнениями о региональных и международных событиях".
Запланированная ранее поездка американского чиновника в Эр-Рияд совпала по времени с проведением в столице королевства переговоров между США и Россией по Украине, которая намечена на вторник для подготовки саммита Россия - США, а также проходит перед созывом арабской встречи в верхах в узком составе по послевоенному устройству палестинского сектора Газа.
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Во вторник в Эр-Рияде пройдут переговоры представителей РФ и США, российскую сторону представляют помощник президента РФ Юрий Ушаков и глава МИД России Сергей Лавров. Ранее Ушаков сообщил, что российско-американские переговоры в Эр-Рияде пройдут без участия третьих стран.
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