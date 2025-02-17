https://ria.ru/20250217/primore-1999738320.html

В Приморье отловили молодую конфликтную тигрицу

В Приморье отловили молодую конфликтную тигрицу - РИА Новости, 17.02.2025

В Приморье отловили молодую конфликтную тигрицу

Охотнадзор и специалисты общественной организации "Центр "Тигр" отловили в Дальнереченском районе Приморья очередную конфликтную тигрицу, сообщает региональное... РИА Новости, 17.02.2025

2025-02-17T03:08:00+03:00

2025-02-17T03:08:00+03:00

2025-02-17T05:39:00+03:00

дальнереченский район

россия

приморский край

федеральная служба по надзору в сфере природопользования (росприроднадзор)

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ВЛАДИВОСТОК, 17 фев – РИА Новости. Охотнадзор и специалисты общественной организации "Центр "Тигр" отловили в Дальнереченском районе Приморья очередную конфликтную тигрицу, сообщает региональное минприроды. "В Дальнереченском районе отловлена очередная конфликтная особь амурского тигра. Отлов произвели сотрудники госохотнадзора и специалисты общественной организации "Центр "Тигр" вечером 16 февраля", - говорится в сообщении. Визуальный осмотр на месте позволил специалистам установить, что это самка возрастом около 1,5 лет без видимых травм и ранений. Позже животное пройдет полное ветеринарное обследование, а его дальнейшую судьбу тигрицы решит Росприроднадзор. Всего за зимний период 2024-2025 годов в Приморском крае было изъято восемь конфликтных тигров в Хасанском, Ольгинском муниципальных округах и в Дальнереченском муниципальном районе. Четыре особи находятся в реабилитационном центре, двух хищников вернули в природу в отдаленных местах, две особи скончались от полученных при жизни ранений. Амурский тигр - один из самых редких хищников планеты, занесен в международную Красную книгу. В России эти животные обитают на территории четырех субъектов страны: Приморского и Хабаровского краев, Амурской области и Еврейской автономной области. По экспертным оценкам, популяция хищника в РФ составляет около 750 особей.

https://ria.ru/20250216/tigr-1999639527.html

https://ria.ru/20250212/tigr-1998759083.html

дальнереченский район

россия

приморский край

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дальнереченский район, россия, приморский край, федеральная служба по надзору в сфере природопользования (росприроднадзор)