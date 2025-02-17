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В Приморье отловили молодую конфликтную тигрицу - РИА Новости, 17.02.2025
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03:08 17.02.2025 (обновлено: 05:39 17.02.2025)
https://ria.ru/20250217/primore-1999738320.html
В Приморье отловили молодую конфликтную тигрицу
В Приморье отловили молодую конфликтную тигрицу - РИА Новости, 17.02.2025
В Приморье отловили молодую конфликтную тигрицу
Охотнадзор и специалисты общественной организации "Центр "Тигр" отловили в Дальнереченском районе Приморья очередную конфликтную тигрицу, сообщает региональное... РИА Новости, 17.02.2025
2025-02-17T03:08:00+03:00
2025-02-17T05:39:00+03:00
дальнереченский район
россия
приморский край
федеральная служба по надзору в сфере природопользования (росприроднадзор)
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ВЛАДИВОСТОК, 17 фев – РИА Новости. Охотнадзор и специалисты общественной организации "Центр "Тигр" отловили в Дальнереченском районе Приморья очередную конфликтную тигрицу, сообщает региональное минприроды. "В Дальнереченском районе отловлена очередная конфликтная особь амурского тигра. Отлов произвели сотрудники госохотнадзора и специалисты общественной организации "Центр "Тигр" вечером 16 февраля", - говорится в сообщении. Визуальный осмотр на месте позволил специалистам установить, что это самка возрастом около 1,5 лет без видимых травм и ранений. Позже животное пройдет полное ветеринарное обследование, а его дальнейшую судьбу тигрицы решит Росприроднадзор. Всего за зимний период 2024-2025 годов в Приморском крае было изъято восемь конфликтных тигров в Хасанском, Ольгинском муниципальных округах и в Дальнереченском муниципальном районе. Четыре особи находятся в реабилитационном центре, двух хищников вернули в природу в отдаленных местах, две особи скончались от полученных при жизни ранений. Амурский тигр - один из самых редких хищников планеты, занесен в международную Красную книгу. В России эти животные обитают на территории четырех субъектов страны: Приморского и Хабаровского краев, Амурской области и Еврейской автономной области. По экспертным оценкам, популяция хищника в РФ составляет около 750 особей.
https://ria.ru/20250216/tigr-1999639527.html
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дальнереченский район
россия
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дальнереченский район, россия, приморский край, федеральная служба по надзору в сфере природопользования (росприроднадзор)
Дальнереченский район, Россия, Приморский край, Федеральная служба по надзору в сфере природопользования (Росприроднадзор)
В Приморье отловили молодую конфликтную тигрицу

Молодую конфликтную тигрицу отловили в Дальнереческом районе Приморья

© Министерство Природы Приморского КраяПойманная вечером 16 февраля в Приморье конфликтная тигрица
Пойманная вечером 16 февраля в Приморье конфликтная тигрица - РИА Новости, 1920, 17.02.2025
© Министерство Природы Приморского Края
Пойманная вечером 16 февраля в Приморье конфликтная тигрица. Архивное фото
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ВЛАДИВОСТОК, 17 фев – РИА Новости. Охотнадзор и специалисты общественной организации "Центр "Тигр" отловили в Дальнереченском районе Приморья очередную конфликтную тигрицу, сообщает региональное минприроды.
Дальнереченском районе отловлена очередная конфликтная особь амурского тигра. Отлов произвели сотрудники госохотнадзора и специалисты общественной организации "Центр "Тигр" вечером 16 февраля", - говорится в сообщении.
Специалисты обнаружили множественные раны у конфликтного амурского тигра, отловленного у села Андреевка Хасанского округа Приморья - РИА Новости, 1920, 16.02.2025
У отловленного в Приморье амурского тигра обнаружили множественные раны
Вчера, 06:27
Визуальный осмотр на месте позволил специалистам установить, что это самка возрастом около 1,5 лет без видимых травм и ранений. Позже животное пройдет полное ветеринарное обследование, а его дальнейшую судьбу тигрицы решит Росприроднадзор.
Всего за зимний период 2024-2025 годов в Приморском крае было изъято восемь конфликтных тигров в Хасанском, Ольгинском муниципальных округах и в Дальнереченском муниципальном районе. Четыре особи находятся в реабилитационном центре, двух хищников вернули в природу в отдаленных местах, две особи скончались от полученных при жизни ранений.
Амурский тигр - один из самых редких хищников планеты, занесен в международную Красную книгу. В России эти животные обитают на территории четырех субъектов страны: Приморского и Хабаровского краев, Амурской области и Еврейской автономной области. По экспертным оценкам, популяция хищника в РФ составляет около 750 особей.
Амурский тигр - РИА Новости, 1920, 12.02.2025
Таскавший собак в Хасанском округе Приморья тигр был ранен
12 февраля, 06:15
 
Дальнереченский районРоссияПриморский крайФедеральная служба по надзору в сфере природопользования (Росприроднадзор)
 
 
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