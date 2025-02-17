https://ria.ru/20250217/portfel-1999752336.html

В "Рособоронэкспорте" заявили о рекордном портфеле оружейных заказов

В "Рособоронэкспорте" заявили о рекордном портфеле оружейных заказов - РИА Новости, 17.02.2025

В "Рособоронэкспорте" заявили о рекордном портфеле оружейных заказов

Портфель оружейных заказов "Рособоронэкспорта" на конец 2024 года составил рекордные 57 миллиардов долларов и продолжает расти, заявил РИА Новости генеральный... РИА Новости, 17.02.2025

2025-02-17T09:03:00+03:00

2025-02-17T09:03:00+03:00

2025-02-17T12:09:00+03:00

безопасность

абу-даби

оаэ

россия

александр михеев

рособоронэкспорт

ростех

су-57

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МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. Портфель оружейных заказов "Рособоронэкспорта" на конец 2024 года составил рекордные 57 миллиардов долларов и продолжает расти, заявил РИА Новости генеральный директор "Рособоронэкспорта" Александр Михеев. Он принимает участие в международной оборонной выставке IDEX-2025, которая пройдет в Абу-Даби (ОАЭ) с 17 по 21 февраля. "Рособоронэкспорт" (входит в "Ростех") организует на ней масштабную экспозицию новейшей российской продукции военного назначения. Ранее на этой неделе Михеев сообщил, что уже в 2025 году "Рособоронэкспорт" подписал контракты более чем на 4,5 миллиарда долларов с 15 дружественными странами. "Благодаря контрактной работе к концу 2024 года объем нашего портфеля заказов достиг очередной рекордной отметки в 57 миллиардов долларов и продолжает расти", - сказал Михеев. По его словам, в 2024 году "Рособоронэкспорт" провел активную маркетинговую работу по продвижению российской продукции военного, двойного и гражданского назначения. "Как в России, так и за рубежом иностранным партнерам представили ряд ключевых образцов. В их числе показавший свою исключительную результативность в реальных условиях комплекс "Ланцет-Э", истребитель 5 поколения Су-57, модернизированная с учетом современных боевых действий военная техника", - сказал Михеев.

https://ria.ru/20250216/lantset-1999685608.html

https://ria.ru/20250210/bogdan-1998447579.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

безопасность, абу-даби, оаэ, россия, александр михеев, рособоронэкспорт, ростех, су-57