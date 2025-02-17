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В "Рособоронэкспорте" заявили о рекордном портфеле оружейных заказов - РИА Новости, 17.02.2025
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09:03 17.02.2025 (обновлено: 12:09 17.02.2025)
https://ria.ru/20250217/portfel-1999752336.html
В "Рособоронэкспорте" заявили о рекордном портфеле оружейных заказов
В "Рособоронэкспорте" заявили о рекордном портфеле оружейных заказов - РИА Новости, 17.02.2025
В "Рособоронэкспорте" заявили о рекордном портфеле оружейных заказов
Портфель оружейных заказов "Рособоронэкспорта" на конец 2024 года составил рекордные 57 миллиардов долларов и продолжает расти, заявил РИА Новости генеральный... РИА Новости, 17.02.2025
2025-02-17T09:03:00+03:00
2025-02-17T12:09:00+03:00
безопасность
абу-даби
оаэ
россия
александр михеев
рособоронэкспорт
ростех
су-57
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МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. Портфель оружейных заказов "Рособоронэкспорта" на конец 2024 года составил рекордные 57 миллиардов долларов и продолжает расти, заявил РИА Новости генеральный директор "Рособоронэкспорта" Александр Михеев. Он принимает участие в международной оборонной выставке IDEX-2025, которая пройдет в Абу-Даби (ОАЭ) с 17 по 21 февраля. "Рособоронэкспорт" (входит в "Ростех") организует на ней масштабную экспозицию новейшей российской продукции военного назначения. Ранее на этой неделе Михеев сообщил, что уже в 2025 году "Рособоронэкспорт" подписал контракты более чем на 4,5 миллиарда долларов с 15 дружественными странами. "Благодаря контрактной работе к концу 2024 года объем нашего портфеля заказов достиг очередной рекордной отметки в 57 миллиардов долларов и продолжает расти", - сказал Михеев. По его словам, в 2024 году "Рособоронэкспорт" провел активную маркетинговую работу по продвижению российской продукции военного, двойного и гражданского назначения. "Как в России, так и за рубежом иностранным партнерам представили ряд ключевых образцов. В их числе показавший свою исключительную результативность в реальных условиях комплекс "Ланцет-Э", истребитель 5 поколения Су-57, модернизированная с учетом современных боевых действий военная техника", - сказал Михеев.
https://ria.ru/20250216/lantset-1999685608.html
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безопасность, абу-даби, оаэ, россия, александр михеев, рособоронэкспорт, ростех, су-57
Безопасность, Абу-Даби, ОАЭ, Россия, Александр Михеев, Рособоронэкспорт, Ростех, Су-57
В "Рособоронэкспорте" заявили о рекордном портфеле оружейных заказов

Михеев: портфель оружейных заказов "Рособоронэкспорта" достиг 57 млрд долларов

© РИА Новости / Кирилл Зыков | Перейти в медиабанкТанк Т-90МС на стенде Рособоронэкспорта на выставке IDEX 2025 в Объединенных Арабских Эмиратах. 17 февраля 2025
Танк Т-90МС на стенде Рособоронэкспорта на выставке IDEX 2025 в Объединенных Арабских Эмиратах. 17 февраля 2025 - РИА Новости, 1920, 17.02.2025
© РИА Новости / Кирилл Зыков
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Танк Т-90МС на стенде Рособоронэкспорта на выставке IDEX 2025 в Объединенных Арабских Эмиратах. 17 февраля 2025
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МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. Портфель оружейных заказов "Рособоронэкспорта" на конец 2024 года составил рекордные 57 миллиардов долларов и продолжает расти, заявил РИА Новости генеральный директор "Рособоронэкспорта" Александр Михеев.
Он принимает участие в международной оборонной выставке IDEX-2025, которая пройдет в Абу-Даби (ОАЭ) с 17 по 21 февраля. "Рособоронэкспорт" (входит в "Ростех") организует на ней масштабную экспозицию новейшей российской продукции военного назначения. Ранее на этой неделе Михеев сообщил, что уже в 2025 году "Рособоронэкспорт" подписал контракты более чем на 4,5 миллиарда долларов с 15 дружественными странами.
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"Благодаря контрактной работе к концу 2024 года объем нашего портфеля заказов достиг очередной рекордной отметки в 57 миллиардов долларов и продолжает расти", - сказал Михеев.
По его словам, в 2024 году "Рособоронэкспорт" провел активную маркетинговую работу по продвижению российской продукции военного, двойного и гражданского назначения.
"Как в России, так и за рубежом иностранным партнерам представили ряд ключевых образцов. В их числе показавший свою исключительную результативность в реальных условиях комплекс "Ланцет-Э", истребитель 5 поколения Су-57, модернизированная с учетом современных боевых действий военная техника", - сказал Михеев.
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БезопасностьАбу-ДабиОАЭРоссияАлександр МихеевРособоронэкспортРостехСу-57
 
 
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