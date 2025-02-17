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В Эр-Рияде обсудят отношения России и США - РИА Новости, 17.02.2025
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12:48 17.02.2025 (обновлено: 12:53 17.02.2025)
https://ria.ru/20250217/peskov-1999803410.html
В Эр-Рияде обсудят отношения России и США
В Эр-Рияде обсудят отношения России и США - РИА Новости, 17.02.2025
В Эр-Рияде обсудят отношения России и США
Тему двусторонних отношений РФ и США обсудят на российско-американских переговорах в Саудовской Аравии, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 17.02.2025
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сша
саудовская аравия
дмитрий песков
сергей лавров
юрий ушаков
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МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. Тему двусторонних отношений РФ и США обсудят на российско-американских переговорах в Саудовской Аравии, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Ожидается, что во вторник в Эр-Рияде они проведут встречу с американскими визави, которая будет посвящена прежде всего восстановлению всего комплекса российско-американских отношений", - сказал Песков журналистам о переговорах министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова и помощника президента РФ Юрия Ушакова с американской стороной, которые состоятся во вторник в столице Саудовской Аравии. Президент России Владимир Путин и американский лидер Дональд Трамп 12 февраля провели телефонный разговор, он продлился почти полтора часа. Как сообщил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков, лидеры обсудили вопросы, связанные с обменом граждан России и США, а также урегулирование ситуации на Украине. Он отметил, что Вашингтон - главный визави Москвы в вопросах урегулирования ситуации на Украине.
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россия, сша, саудовская аравия, дмитрий песков, сергей лавров, юрий ушаков, в мире
Россия, США, Саудовская Аравия, Дмитрий Песков, Сергей Лавров, Юрий Ушаков, В мире
В Эр-Рияде обсудят отношения России и США

Песков: на переговорах в Эр-Рияде обсудят двусторонние отношения России и США

© РИА Новости / Александр Юрьев | Перейти в медиабанкЭр-Рияд
Эр-Рияд - РИА Новости, 1920, 17.02.2025
© РИА Новости / Александр Юрьев
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МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. Тему двусторонних отношений РФ и США обсудят на российско-американских переговорах в Саудовской Аравии, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Ожидается, что во вторник в Эр-Рияде они проведут встречу с американскими визави, которая будет посвящена прежде всего восстановлению всего комплекса российско-американских отношений", - сказал Песков журналистам о переговорах министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова и помощника президента РФ Юрия Ушакова с американской стороной, которые состоятся во вторник в столице Саудовской Аравии.
Президент России Владимир Путин и американский лидер Дональд Трамп 12 февраля провели телефонный разговор, он продлился почти полтора часа. Как сообщил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков, лидеры обсудили вопросы, связанные с обменом граждан России и США, а также урегулирование ситуации на Украине. Он отметил, что Вашингтон - главный визави Москвы в вопросах урегулирования ситуации на Украине.
Украинский солдат - РИА Новости, 1920, 17.02.2025
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РоссияСШАСаудовская АравияДмитрий ПесковСергей ЛавровЮрий УшаковВ мире
 
 
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