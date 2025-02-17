Рейтинг@Mail.ru
Москва может обсудить с Вашингтоном в Эр-Рияде ситуацию на Ближнем Востоке - РИА Новости, 17.02.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:42 17.02.2025 (обновлено: 13:01 17.02.2025)
https://ria.ru/20250217/peskov-1999800790.html
Москва может обсудить с Вашингтоном в Эр-Рияде ситуацию на Ближнем Востоке
Москва может обсудить с Вашингтоном в Эр-Рияде ситуацию на Ближнем Востоке - РИА Новости, 17.02.2025
Москва может обсудить с Вашингтоном в Эр-Рияде ситуацию на Ближнем Востоке
Россия готова обсуждать с США в Эр-Рияде вопросы, связанные с ситуацией на Ближнем Востоке, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 17.02.2025
2025-02-17T12:42:00+03:00
2025-02-17T13:01:00+03:00
россия
сша
ближний восток
дмитрий песков
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/1c/1948885127_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_d9440d3f5124ebba3be51bae5fa4730a.jpg
МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. Россия готова обсуждать с США в Эр-Рияде вопросы, связанные с ситуацией на Ближнем Востоке, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.Он сообщил журналистам, что министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и помощник президента РФ Юрий Ушаков в понедельник вылетают в Эр-Рияд по поручению главы государства Владимира Путина, во вторник они проведут встречу с представителями США."Если как-то будет затрагиваться эта тема, то, конечно, наши представители будут готовы обсуждать и эту тему", - сказал Песков журналистам, отвечая на соответствующий вопрос.
https://ria.ru/20250217/ssha-1999764133.html
россия
сша
ближний восток
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Варвара Скокшина
Варвара Скокшина
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/1c/1948885127_161:0:2892:2048_1920x0_80_0_0_435fd7cf48d089bdb0b1657eacee3d86.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, сша, ближний восток, дмитрий песков
Россия, США, Ближний Восток, Дмитрий Песков
Москва может обсудить с Вашингтоном в Эр-Рияде ситуацию на Ближнем Востоке

Песков: Россия готова обсуждать с США в Эр-Рияде ситуацию на Ближнем Востоке

© AP Photo / Nariman El-MoftyЭр-Рияд
Эр-Рияд - РИА Новости, 1920, 17.02.2025
© AP Photo / Nariman El-Mofty
Эр-Рияд. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. Россия готова обсуждать с США в Эр-Рияде вопросы, связанные с ситуацией на Ближнем Востоке, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Он сообщил журналистам, что министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и помощник президента РФ Юрий Ушаков в понедельник вылетают в Эр-Рияд по поручению главы государства Владимира Путина, во вторник они проведут встречу с представителями США.
"Если как-то будет затрагиваться эта тема, то, конечно, наши представители будут готовы обсуждать и эту тему", - сказал Песков журналистам, отвечая на соответствующий вопрос.
Украинский солдат - РИА Новости, 1920, 17.02.2025
Economist: США предложили отправить миротворцев на Украину
10:19
 
РоссияСШАБлижний ВостокДмитрий Песков
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала