https://ria.ru/20250217/peskov-1999800790.html
Москва может обсудить с Вашингтоном в Эр-Рияде ситуацию на Ближнем Востоке
Москва может обсудить с Вашингтоном в Эр-Рияде ситуацию на Ближнем Востоке - РИА Новости, 17.02.2025
Москва может обсудить с Вашингтоном в Эр-Рияде ситуацию на Ближнем Востоке
Россия готова обсуждать с США в Эр-Рияде вопросы, связанные с ситуацией на Ближнем Востоке, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 17.02.2025
2025-02-17T12:42:00+03:00
2025-02-17T12:42:00+03:00
2025-02-17T13:01:00+03:00
россия
сша
ближний восток
дмитрий песков
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МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. Россия готова обсуждать с США в Эр-Рияде вопросы, связанные с ситуацией на Ближнем Востоке, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.Он сообщил журналистам, что министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и помощник президента РФ Юрий Ушаков в понедельник вылетают в Эр-Рияд по поручению главы государства Владимира Путина, во вторник они проведут встречу с представителями США."Если как-то будет затрагиваться эта тема, то, конечно, наши представители будут готовы обсуждать и эту тему", - сказал Песков журналистам, отвечая на соответствующий вопрос.
https://ria.ru/20250217/ssha-1999764133.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, сша, ближний восток, дмитрий песков
Россия, США, Ближний Восток, Дмитрий Песков
Москва может обсудить с Вашингтоном в Эр-Рияде ситуацию на Ближнем Востоке
Песков: Россия готова обсуждать с США в Эр-Рияде ситуацию на Ближнем Востоке