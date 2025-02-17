https://ria.ru/20250217/peskov-1999800790.html

Москва может обсудить с Вашингтоном в Эр-Рияде ситуацию на Ближнем Востоке

Москва может обсудить с Вашингтоном в Эр-Рияде ситуацию на Ближнем Востоке - РИА Новости, 17.02.2025

Москва может обсудить с Вашингтоном в Эр-Рияде ситуацию на Ближнем Востоке

Россия готова обсуждать с США в Эр-Рияде вопросы, связанные с ситуацией на Ближнем Востоке, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 17.02.2025

2025-02-17T12:42:00+03:00

2025-02-17T12:42:00+03:00

2025-02-17T13:01:00+03:00

россия

сша

ближний восток

дмитрий песков

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МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. Россия готова обсуждать с США в Эр-Рияде вопросы, связанные с ситуацией на Ближнем Востоке, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.Он сообщил журналистам, что министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и помощник президента РФ Юрий Ушаков в понедельник вылетают в Эр-Рияд по поручению главы государства Владимира Путина, во вторник они проведут встречу с представителями США."Если как-то будет затрагиваться эта тема, то, конечно, наши представители будут готовы обсуждать и эту тему", - сказал Песков журналистам, отвечая на соответствующий вопрос.

https://ria.ru/20250217/ssha-1999764133.html

россия

сша

ближний восток

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

россия, сша, ближний восток, дмитрий песков