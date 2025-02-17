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Трехсторонних переговоров в Эр-Рияде не может быть, заявил Ушаков - РИА Новости, 17.02.2025
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22:05 17.02.2025 (обновлено: 22:09 17.02.2025)
https://ria.ru/20250217/peregovory-1999933610.html
Трехсторонних переговоров в Эр-Рияде не может быть, заявил Ушаков
Трехсторонних переговоров в Эр-Рияде не может быть, заявил Ушаков - РИА Новости, 17.02.2025
Трехсторонних переговоров в Эр-Рияде не может быть, заявил Ушаков
Российская делегация прибыла в Саудовскую Аравию исключительно для двусторонних контактов с американскими коллегами, никаких трехсторонних переговоров в... РИА Новости, 17.02.2025
2025-02-17T22:05:00+03:00
2025-02-17T22:09:00+03:00
саудовская аравия
россия
юрий ушаков
сергей лавров
эр-рияд (город)
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МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. Российская делегация прибыла в Саудовскую Аравию исключительно для двусторонних контактов с американскими коллегами, никаких трехсторонних переговоров в Эр-Рияде быть не может, заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков, комментируя информацию о прибытии и некоей группы украинских представителей."Мы приехали, чтобы вести переговоры с американскими коллегами. Это двусторонние переговоры, чисто двусторонние. Никаких трехсторонних переговоров в Эр-Рияде не может быть", - сказал Ушаков журналистам, комментируя информацию о том, что помимо российской и американской делегаций в Саудовской Аравии уже находится и некая украинская делегация.Помощник президента РФ Ушаков и министр иностранных дел России Сергей Лавров в понедельник вечером прибыли в Эр-Рияд, где во вторник состоится их встреча с представителями США.
https://ria.ru/20250217/ushakov-1999932117.html
саудовская аравия
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саудовская аравия, россия, юрий ушаков, сергей лавров, эр-рияд (город)
Саудовская Аравия, Россия, Юрий Ушаков, Сергей Лавров, Эр-Рияд (город)
Трехсторонних переговоров в Эр-Рияде не может быть, заявил Ушаков

Ушаков о делегации Украины: трехсторонних переговоров в Эр-Рияде не может быть

© AP Photo / Amr NabilВид города Эр-Рияд
Вид города Эр-Рияд - РИА Новости, 1920, 17.02.2025
© AP Photo / Amr Nabil
Вид города Эр-Рияд. Архивное фото
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МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. Российская делегация прибыла в Саудовскую Аравию исключительно для двусторонних контактов с американскими коллегами, никаких трехсторонних переговоров в Эр-Рияде быть не может, заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков, комментируя информацию о прибытии и некоей группы украинских представителей.
«
"Мы приехали, чтобы вести переговоры с американскими коллегами. Это двусторонние переговоры, чисто двусторонние. Никаких трехсторонних переговоров в Эр-Рияде не может быть", - сказал Ушаков журналистам, комментируя информацию о том, что помимо российской и американской делегаций в Саудовской Аравии уже находится и некая украинская делегация.
Помощник президента РФ Ушаков и министр иностранных дел России Сергей Лавров в понедельник вечером прибыли в Эр-Рияд, где во вторник состоится их встреча с представителями США.
Юрий Ушаков - РИА Новости, 1920, 17.02.2025
Ушаков назвал главную задачу делегаций в Эр-Рияде
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Саудовская АравияРоссияЮрий УшаковСергей ЛавровЭр-Рияд (город)
 
 
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