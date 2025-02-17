https://ria.ru/20250217/peregovory-1999933610.html

Трехсторонних переговоров в Эр-Рияде не может быть, заявил Ушаков

Трехсторонних переговоров в Эр-Рияде не может быть, заявил Ушаков - РИА Новости, 17.02.2025

Трехсторонних переговоров в Эр-Рияде не может быть, заявил Ушаков

Российская делегация прибыла в Саудовскую Аравию исключительно для двусторонних контактов с американскими коллегами, никаких трехсторонних переговоров в... РИА Новости, 17.02.2025

2025-02-17T22:05:00+03:00

2025-02-17T22:05:00+03:00

2025-02-17T22:09:00+03:00

саудовская аравия

россия

юрий ушаков

сергей лавров

эр-рияд (город)

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МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. Российская делегация прибыла в Саудовскую Аравию исключительно для двусторонних контактов с американскими коллегами, никаких трехсторонних переговоров в Эр-Рияде быть не может, заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков, комментируя информацию о прибытии и некоей группы украинских представителей."Мы приехали, чтобы вести переговоры с американскими коллегами. Это двусторонние переговоры, чисто двусторонние. Никаких трехсторонних переговоров в Эр-Рияде не может быть", - сказал Ушаков журналистам, комментируя информацию о том, что помимо российской и американской делегаций в Саудовской Аравии уже находится и некая украинская делегация.Помощник президента РФ Ушаков и министр иностранных дел России Сергей Лавров в понедельник вечером прибыли в Эр-Рияд, где во вторник состоится их встреча с представителями США.

https://ria.ru/20250217/ushakov-1999932117.html

саудовская аравия

россия

эр-рияд (город)

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Наталья Макарова

саудовская аравия, россия, юрий ушаков, сергей лавров, эр-рияд (город)