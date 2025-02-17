Россия и США обсудят экономику и технологии, а потом Украину, считает Орбан
Орбан: РФ и США обсудят более глобальные и важные вопросы, а уже потом Украину
© AP Photo / Denes ErdosПремьер-министр Венгрии Виктор Орбан
© AP Photo / Denes Erdos
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. Архивное фото
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БУДАПЕШТ, 17 фев - РИА Новости. Россия и США сначала обсудят более важные вопросы нового мироустройства, такие как экономика, энергетика и технологии, а уже потом найдут решение по Украине в этом новом глобальном контексте, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.
"Я убежден, что российско-украинский... (конфликт - ред.) завершат переговоры не о нем. Может, такие тоже будут. Но сначала мировые крупные державы обсудят, что будет в будущем: вопросы цен на энергию, технологий, торговли. В этих крупных вопросах сейчас заново формируется мир. Это происходит сейчас... И нам надо понимать, что те, кто разговаривает сейчас в Саудовской Аравии, будут обсуждать ряд более крупных вопросов (чем конфликт на Украине - ред.)", - сказал Орбан на пресс-конференции с президентом Сербии Александром Вучичем.
По его словам, когда будут рассматриваться глобальные вопросы, тема Украины как один из конкретных пунктов "будет рассмотрена в этом большом контексте, и будет найдено решение".
Во вторник в Эр-Рияде пройдут переговоры представителей РФ и США, российскую сторону представляют помощник президента РФ Юрий Ушаков и глава МИД России Сергей Лавров. Ранее Ушаков сообщил, что российско-американские переговоры в Эр-Рияде пройдут без участия третьих стран.