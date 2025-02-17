https://ria.ru/20250217/orban-1999926004.html

Россия и США обсудят экономику и технологии, а потом Украину, считает Орбан

Россия и США обсудят экономику и технологии, а потом Украину, считает Орбан - РИА Новости, 17.02.2025

Россия и США обсудят экономику и технологии, а потом Украину, считает Орбан

Россия и США сначала обсудят более важные вопросы нового мироустройства, такие как экономика, энергетика и технологии, а уже потом найдут решение по Украине в... РИА Новости, 17.02.2025

2025-02-17T20:49:00+03:00

2025-02-17T20:49:00+03:00

2025-02-17T21:02:00+03:00

россия

сша

украина

в мире

виктор орбан

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БУДАПЕШТ, 17 фев - РИА Новости. Россия и США сначала обсудят более важные вопросы нового мироустройства, такие как экономика, энергетика и технологии, а уже потом найдут решение по Украине в этом новом глобальном контексте, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.По его словам, в мире есть проблемы покрупнее, чем конфликт на Украине, и в переговорах "мировых держав" речь будет идти о проблемах не только Европы, но и о других."Я убежден, что российско-украинский... (конфликт - ред.) завершат переговоры не о нем. Может, такие тоже будут. Но сначала мировые крупные державы обсудят, что будет в будущем: вопросы цен на энергию, технологий, торговли. В этих крупных вопросах сейчас заново формируется мир. Это происходит сейчас... И нам надо понимать, что те, кто разговаривает сейчас в Саудовской Аравии, будут обсуждать ряд более крупных вопросов (чем конфликт на Украине - ред.)", - сказал Орбан на пресс-конференции с президентом Сербии Александром Вучичем.По его словам, когда будут рассматриваться глобальные вопросы, тема Украины как один из конкретных пунктов "будет рассмотрена в этом большом контексте, и будет найдено решение".Во вторник в Эр-Рияде пройдут переговоры представителей РФ и США, российскую сторону представляют помощник президента РФ Юрий Ушаков и глава МИД России Сергей Лавров. Ранее Ушаков сообщил, что российско-американские переговоры в Эр-Рияде пройдут без участия третьих стран.

https://ria.ru/20250217/kreml-1999912106.html

россия

сша

украина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

россия, сша, украина, в мире, виктор орбан