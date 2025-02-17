https://ria.ru/20250217/opk-1999753810.html

В "Рособоронэкспорте" рассказали о развитии ОПК России

В "Рособоронэкспорте" рассказали о развитии ОПК России - РИА Новости, 17.02.2025

В "Рособоронэкспорте" рассказали о развитии ОПК России

Оборонно-промышленный комплекс (ОПК) России достиг такого масштаба производства, при котором обеспечиваются интересы Минобороны и одновременно реализуются и... РИА Новости, 17.02.2025

2025-02-17T09:16:00+03:00

2025-02-17T09:16:00+03:00

2025-02-17T13:59:00+03:00

безопасность

россия

абу-даби

оаэ

александр михеев

рособоронэкспорт

ростех

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МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. Оборонно-промышленный комплекс (ОПК) России достиг такого масштаба производства, при котором обеспечиваются интересы Минобороны и одновременно реализуются и заключаются новые экспортные контракты на поставку оружия и военной техники, заявил РИА Новости генеральный директор "Рособоронэкспорта" Александр Михеев. Он принимает участие в международной оборонной выставке IDEX-2025, которая пройдет в Абу-Даби (ОАЭ) с 17 по 21 февраля. "Рособоронэкспорт" (входит в "Ростех") организует на ней масштабную экспозицию новейшей российской продукции военного назначения. Ранее на этой неделе Михеев сообщил, что уже в 2025 году "Рособоронэкспорт" подписал контракты более чем на 4,5 миллиарда долларов с 15 дружественными странами. Портфель оружейных заказов компании к концу 2024 года достиг очередной рекордной отметки в 57 миллиардов долларов и продолжает расти. "Планируя вместе с предприятиями промышленности контрактную и поставочную работу, "Рособоронэкспорт" в первую очередь учитывает интересы Минобороны России, его потребности в современных вооружениях и военной технике. Однако оборонно-промышленный комплекс России, в том числе предприятия "Ростеха", на сегодняшний момент вышли на производственный уровень, при котором мы уверенно можем работать с иностранными партнерами на условиях, обеспечивающих разумные сроки изготовления и поставки продукции", - сказал Михеев. При этом он подчеркнул, что по данному параметру "мы не уступаем нашим основным конкурентам на рынке, а зачастую превосходим их".

https://ria.ru/20250217/portfel-1999752336.html

https://ria.ru/20250210/rosoboroneksport-1998337500.html

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безопасность, россия, абу-даби, оаэ, александр михеев, рособоронэкспорт, ростех