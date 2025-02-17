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Небензя оценил шансы на скорое окончание "горячей фазы" украинского кризиса - РИА Новости, 17.02.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
18:58 17.02.2025
https://ria.ru/20250217/nebenzja-1999907628.html
Небензя оценил шансы на скорое окончание "горячей фазы" украинского кризиса
Небензя оценил шансы на скорое окончание "горячей фазы" украинского кризиса - РИА Новости, 17.02.2025
Небензя оценил шансы на скорое окончание "горячей фазы" украинского кризиса
С приходом к власти в США республиканцев появились шансы на то, что "горячая фаза" украинского кризиса может вскоре закончиться, заявил постпред РФ при ООН... РИА Новости, 17.02.2025
2025-02-17T18:58:00+03:00
2025-02-17T18:58:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
сша
саудовская аравия
василий небензя
дмитрий песков
юрий ушаков
оон
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ООН, 17 фев – РИА Новости. С приходом к власти в США республиканцев появились шансы на то, что "горячая фаза" украинского кризиса может вскоре закончиться, заявил постпред РФ при ООН Василий Небензя. "Все мы видим, какие процессы происходят сегодня в мире после прихода к власти Республиканской администрации в США. Как мы и призывали на протяжении многих последних месяцев, в игру наконец активно включилась дипломатия. Появились шансы на то, что горячая фаза украинского кризиса может вскоре закончиться", – сказал Небензя в ходе заседания СБ ООН. Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что помощник президента РФ Юрий Ушаков и министр иностранных дел России Сергей Лавров в понедельник вылетают в Саудовскую Аравию по поручению президента РФ Владимира Путина. Во вторник они проведут в Эр-Рияде встречу с представителями США, которая будет посвящена прежде всего восстановлению всего комплекса российско-американских отношений.
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россия, сша, саудовская аравия, василий небензя, дмитрий песков, юрий ушаков, оон
Специальная военная операция на Украине, Россия, США, Саудовская Аравия, Василий Небензя, Дмитрий Песков, Юрий Ушаков, ООН
Небензя оценил шансы на скорое окончание "горячей фазы" украинского кризиса

Небензя: появились шансы, что горячая фаза украинского кризиса скоро закончится

© AP Photo / Seth WenigПостпред России при ООН Василий Небензя
Постпред России при ООН Василий Небензя - РИА Новости, 1920, 17.02.2025
© AP Photo / Seth Wenig
Постпред России при ООН Василий Небензя . Архивное фото
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ООН, 17 фев – РИА Новости. С приходом к власти в США республиканцев появились шансы на то, что "горячая фаза" украинского кризиса может вскоре закончиться, заявил постпред РФ при ООН Василий Небензя.
«
"Все мы видим, какие процессы происходят сегодня в мире после прихода к власти Республиканской администрации в США. Как мы и призывали на протяжении многих последних месяцев, в игру наконец активно включилась дипломатия. Появились шансы на то, что горячая фаза украинского кризиса может вскоре закончиться", – сказал Небензя в ходе заседания СБ ООН.
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что помощник президента РФ Юрий Ушаков и министр иностранных дел России Сергей Лавров в понедельник вылетают в Саудовскую Аравию по поручению президента РФ Владимира Путина. Во вторник они проведут в Эр-Рияде встречу с представителями США, которая будет посвящена прежде всего восстановлению всего комплекса российско-американских отношений.
Постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя - РИА Новости, 1920, 17.02.2025
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Вчера, 18:50
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияСШАСаудовская АравияВасилий НебензяДмитрий ПесковЮрий УшаковООН
 
 
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