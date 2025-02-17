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Небензя оценил шансы на скорое окончание "горячей фазы" украинского кризиса
Небензя оценил шансы на скорое окончание "горячей фазы" украинского кризиса - РИА Новости, 17.02.2025
Небензя оценил шансы на скорое окончание "горячей фазы" украинского кризиса
С приходом к власти в США республиканцев появились шансы на то, что "горячая фаза" украинского кризиса может вскоре закончиться, заявил постпред РФ при ООН... РИА Новости, 17.02.2025
2025-02-17T18:58:00+03:00
2025-02-17T18:58:00+03:00
2025-02-17T18:58:00+03:00
специальная военная операция на украине
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саудовская аравия
василий небензя
дмитрий песков
юрий ушаков
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ООН, 17 фев – РИА Новости. С приходом к власти в США республиканцев появились шансы на то, что "горячая фаза" украинского кризиса может вскоре закончиться, заявил постпред РФ при ООН Василий Небензя. "Все мы видим, какие процессы происходят сегодня в мире после прихода к власти Республиканской администрации в США. Как мы и призывали на протяжении многих последних месяцев, в игру наконец активно включилась дипломатия. Появились шансы на то, что горячая фаза украинского кризиса может вскоре закончиться", – сказал Небензя в ходе заседания СБ ООН. Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что помощник президента РФ Юрий Ушаков и министр иностранных дел России Сергей Лавров в понедельник вылетают в Саудовскую Аравию по поручению президента РФ Владимира Путина. Во вторник они проведут в Эр-Рияде встречу с представителями США, которая будет посвящена прежде всего восстановлению всего комплекса российско-американских отношений.
https://ria.ru/20250217/nebenzya-1999906022.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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россия, сша, саудовская аравия, василий небензя, дмитрий песков, юрий ушаков, оон
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Небензя оценил шансы на скорое окончание "горячей фазы" украинского кризиса
Небензя: появились шансы, что горячая фаза украинского кризиса скоро закончится