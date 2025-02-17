https://ria.ru/20250217/nebenzja-1999907628.html

Небензя оценил шансы на скорое окончание "горячей фазы" украинского кризиса

Небензя оценил шансы на скорое окончание "горячей фазы" украинского кризиса - РИА Новости, 17.02.2025

Небензя оценил шансы на скорое окончание "горячей фазы" украинского кризиса

С приходом к власти в США республиканцев появились шансы на то, что "горячая фаза" украинского кризиса может вскоре закончиться, заявил постпред РФ при ООН... РИА Новости, 17.02.2025

2025-02-17T18:58:00+03:00

2025-02-17T18:58:00+03:00

2025-02-17T18:58:00+03:00

специальная военная операция на украине

россия

сша

саудовская аравия

василий небензя

дмитрий песков

юрий ушаков

оон

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ООН, 17 фев – РИА Новости. С приходом к власти в США республиканцев появились шансы на то, что "горячая фаза" украинского кризиса может вскоре закончиться, заявил постпред РФ при ООН Василий Небензя. "Все мы видим, какие процессы происходят сегодня в мире после прихода к власти Республиканской администрации в США. Как мы и призывали на протяжении многих последних месяцев, в игру наконец активно включилась дипломатия. Появились шансы на то, что горячая фаза украинского кризиса может вскоре закончиться", – сказал Небензя в ходе заседания СБ ООН. Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что помощник президента РФ Юрий Ушаков и министр иностранных дел России Сергей Лавров в понедельник вылетают в Саудовскую Аравию по поручению президента РФ Владимира Путина. Во вторник они проведут в Эр-Рияде встречу с представителями США, которая будет посвящена прежде всего восстановлению всего комплекса российско-американских отношений.

https://ria.ru/20250217/nebenzya-1999906022.html

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сша

саудовская аравия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

россия, сша, саудовская аравия, василий небензя, дмитрий песков, юрий ушаков, оон