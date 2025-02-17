https://ria.ru/20250217/nato-1999889589.html

НАТО будет перенимать опыт у украинских военных, заявили в альянсе

НАТО будет перенимать опыт у украинских военных, заявили в альянсе - РИА Новости, 17.02.2025

НАТО будет перенимать опыт у украинских военных, заявили в альянсе

НАТО будет перенимать опыт у украинских военных по противостоянию с Россией в открытом в понедельник Центре обучения, тренинга и анализа "НАТО-Украина" в... РИА Новости, 17.02.2025

2025-02-17T17:48:00+03:00

2025-02-17T17:48:00+03:00

2025-02-17T17:48:00+03:00

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БЕЛГРАД/ВАРШАВА, 17 фев – РИА Новости. НАТО будет перенимать опыт у украинских военных по противостоянию с Россией в открытом в понедельник Центре обучения, тренинга и анализа "НАТО-Украина" в Польше, заявила заместитель генерального секретаря альянса Радмила Шекеринска. Открытие учебного центра "НАТО-Украина" (NATO-Ukraine Joint Analysis, Training and Education Center - JATEC (JFTC - ред.) состоялось в понедельник в Быдгоще. Присутствовали вице-премьер, министр национальной обороны Польши Владислав Косиняк–Камыш, главнокомандующий союзными силами НАТО по трансформации адмирал Пьер Вандье, вице-премьер Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина и замгенсека НАТО. "JATEC (JFTC - ред.) - важный объект для НАТО, и я буду очень ясной по этому вопросу. Он также укрепляет НАТО в вопросах обороны. Мы будем слушать, учиться и действовать по опыту наших украинских друзей, которые... Это показывает, что Украина – близкий партнер НАТО и мы стоим за нашими решениями", - заявила экс-глава МО Северной Македонии Шекеринска на открытии. Трансляция велась на сайте НАТО. В свою очередь министр национальной обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш, выступая на торжественной церемонии открытия данного центра, подтвердил, что Польша будет использовать учебный центр "НАТО-Украина" для изучения боевого опыта украинской армии. "JFTC является первым реальным институтом в структурах НАТО, созданным совместно НАТО и Украиной. Это означает, что Украина становится ближе к НАТО и становится стратегическим партнером нашего альянса. Мы создаем организации, которые позволяют обмениваться опытом и совершенствовать навыки и умения", - сказал Косиняк-Камыш. По его словам, что центр будет функционировать по принципу "двусторонних отношений". "Это двусторонние отношения. Мы часто говорим о помощи Украине, о действиях, предпринимаемых странами альянса. Но стоит отметить, что мы также можем извлечь опыт из опыта войны на Украине... Мы должны увидеть то, что может защитить нас от еще большей угрозы - навыки и опыт, которые позволят всем союзным армиям усилить свои возможности", - добавил он. О ЦЕНТРЕ Решение о создании данного центра было принято 15 февраля 2024 года на встрече министров обороны НАТО. Это решение было подтверждено на саммите НАТО в Вашингтоне (9-11 июля 2024 года). Минобороны Польши пояснило, что Центр является совместной инициативой НАТО и Украины, его задача - поддержка вооруженных сил Украины в стремлении к полному взаимодействию с войсками НАТО, а также обмен опытом между вооруженными силами Украины и Североатлантическим альянсом. На встрече министров обороны НАТО в Брюсселе 18 октября 2024 года было решено поручить функции командующего JFTC польскому генералу Войцеху Озге. Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он отметил, что спецоперация - вынужденная мера, России "не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно". По его словам, Россия 30 лет пыталась договориться с НАТО о принципах безопасности в Европе, но в ответ сталкивалась либо с циничным обманом и враньем, либо с попытками давления и шантажа, а альянс тем временем, несмотря на протесты Москвы, неуклонно расширяется и приближается к границам РФ. Президент РФ Владимир Путин во время совещания с постоянными членами Совбеза РФ в январе заявлял, что целью урегулирования конфликта на Украине должно быть не краткое перемирие и передышка для перегруппировки сил и перевооружения с целью последующего продолжения конфликта, а долгосрочный мир. По его словам, власти России продолжат бороться за интересы российского народа, в этом заключается смысл спецоперации. Мир на Украине, отмечал Путин, должен быть основан на "уважении законных интересов всех людей, всех народов, которые проживают в этом регионе". Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнём". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии и других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект. Президент России Владимир Путин ранее заявил, что членство Украины в НАТО создаст угрозу безопасности России, именно эта угроза стала одной из причин начала специальной военной операции. Россия в последние годы заявляет о беспрецедентной активности НАТО у западных границ. НАТО расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". Москва не раз выражала обеспокоенность наращиванием сил альянса в Европе. В Кремле отмечали, что РФ никому не угрожает, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов.

https://ria.ru/20250217/nato-1999795352.html

https://ria.ru/20250217/ukraina-1999739602.html

https://ria.ru/20250217/tramp-1999731108.html

https://ria.ru/20241211/polsha-1988695252.html

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россия, украина, польша, владимир путин, владислав косиняк-камыш , ольга стефанишина, нато, в мире