https://ria.ru/20250217/mobirzha-1999879048.html

Индекс Мосбиржи поднялся выше 3300 пунктов

Индекс Мосбиржи поднялся выше 3300 пунктов - РИА Новости, 17.02.2025

Индекс Мосбиржи поднялся выше 3300 пунктов

Российский рынок акций ускоряет рост: основной индекс поднялся выше 3300 пунктов, следует из данных Московской биржи. РИА Новости, 17.02.2025

2025-02-17T17:14:00+03:00

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2025-02-17T18:04:00+03:00

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МОСКВА, 17 фев — РИА Новости. Российский рынок акций ускоряет рост: основной индекс поднялся выше 3300 пунктов, следует из данных Московской биржи.Индекс Мосбиржи к 17:13 мск растет на 3,68% — до 3302,3 пункта.Выше круглой отметки в 3300 пунктов он оказался впервые с 30 мая прошлого года.Как отметили Дмитрий Бабин из "БКС Мир инвестиций", Никита Степанов из ФГ "Финам" и Владимир Чернов из Freedom Finance Global, на положительную динамику повлияли новости о скором старте переговоров России и США по Украине.Сегодня представитель Кремля сообщил, что министр иностранных дел Сергей Лавров и помощник президента Юрий Ушаков завтра проведут в Эр-Рияде встречу с представителями Вашингтона. Стороны обсудят отношения между двумя странами, подготовку переговоров по ситуации на Украине и организацию встречи президентов России и США.

https://ria.ru/20250207/ekonomika-1997981940.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

московская биржа, экономика, россия