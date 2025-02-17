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Индекс Мосбиржи поднялся выше 3300 пунктов - РИА Новости, 17.02.2025
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17:14 17.02.2025 (обновлено: 18:04 17.02.2025)
https://ria.ru/20250217/mobirzha-1999879048.html
Индекс Мосбиржи поднялся выше 3300 пунктов
Индекс Мосбиржи поднялся выше 3300 пунктов - РИА Новости, 17.02.2025
Индекс Мосбиржи поднялся выше 3300 пунктов
Российский рынок акций ускоряет рост: основной индекс поднялся выше 3300 пунктов, следует из данных Московской биржи. РИА Новости, 17.02.2025
2025-02-17T17:14:00+03:00
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московская биржа
экономика
россия
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МОСКВА, 17 фев — РИА Новости. Российский рынок акций ускоряет рост: основной индекс поднялся выше 3300 пунктов, следует из данных Московской биржи.Индекс Мосбиржи к 17:13 мск растет на 3,68% — до 3302,3 пункта.Выше круглой отметки в 3300 пунктов он оказался впервые с 30 мая прошлого года.Как отметили Дмитрий Бабин из "БКС Мир инвестиций", Никита Степанов из ФГ "Финам" и Владимир Чернов из Freedom Finance Global, на положительную динамику повлияли новости о скором старте переговоров России и США по Украине.Сегодня представитель Кремля сообщил, что министр иностранных дел Сергей Лавров и помощник президента Юрий Ушаков завтра проведут в Эр-Рияде встречу с представителями Вашингтона. Стороны обсудят отношения между двумя странами, подготовку переговоров по ситуации на Украине и организацию встречи президентов России и США.
https://ria.ru/20250207/ekonomika-1997981940.html
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московская биржа, экономика, россия
Московская биржа, Экономика, Россия
Индекс Мосбиржи поднялся выше 3300 пунктов

Индекс Мосбиржи поднялся выше 3300 пунктов впервые с конца мая

© РИА Новости / Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкМонитор с котировками фондового и валютного рынков на экране в здании Московской биржи
Монитор с котировками фондового и валютного рынков на экране в здании Московской биржи - РИА Новости, 1920, 17.02.2025
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Монитор с котировками фондового и валютного рынков на экране в здании Московской биржи. Архивное фото
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МОСКВА, 17 фев — РИА Новости. Российский рынок акций ускоряет рост: основной индекс поднялся выше 3300 пунктов, следует из данных Московской биржи.
Индекс Мосбиржи к 17:13 мск растет на 3,68% — до 3302,3 пункта.
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Выше круглой отметки в 3300 пунктов он оказался впервые с 30 мая прошлого года.
Как отметили Дмитрий Бабин из "БКС Мир инвестиций", Никита Степанов из ФГ "Финам" и Владимир Чернов из Freedom Finance Global, на положительную динамику повлияли новости о скором старте переговоров России и США по Украине.
Сегодня представитель Кремля сообщил, что министр иностранных дел Сергей Лавров и помощник президента Юрий Ушаков завтра проведут в Эр-Рияде встречу с представителями Вашингтона.
Стороны обсудят отношения между двумя странами, подготовку переговоров по ситуации на Украине и организацию встречи президентов России и США.
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