Индекс Мосбиржи поднялся выше 3300 пунктов
Индекс Мосбиржи поднялся выше 3300 пунктов впервые с конца мая
© РИА Новости / Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкМонитор с котировками фондового и валютного рынков на экране в здании Московской биржи
Монитор с котировками фондового и валютного рынков на экране в здании Московской биржи. Архивное фото
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МОСКВА, 17 фев — РИА Новости. Российский рынок акций ускоряет рост: основной индекс поднялся выше 3300 пунктов, следует из данных Московской биржи.
Индекс Мосбиржи к 17:13 мск растет на 3,68% — до 3302,3 пункта.
Выше круглой отметки в 3300 пунктов он оказался впервые с 30 мая прошлого года.
Как отметили Дмитрий Бабин из "БКС Мир инвестиций", Никита Степанов из ФГ "Финам" и Владимир Чернов из Freedom Finance Global, на положительную динамику повлияли новости о скором старте переговоров России и США по Украине.
Сегодня представитель Кремля сообщил, что министр иностранных дел Сергей Лавров и помощник президента Юрий Ушаков завтра проведут в Эр-Рияде встречу с представителями Вашингтона.
Стороны обсудят отношения между двумя странами, подготовку переговоров по ситуации на Украине и организацию встречи президентов России и США.
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