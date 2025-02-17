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Лавров и Ушаков прибыли в Саудовскую Аравию

Лавров и Ушаков прибыли в Саудовскую Аравию - РИА Новости, 17.02.2025

Лавров и Ушаков прибыли в Саудовскую Аравию

Глава МИД Сергей Лавров и помощник президента Юрий Ушаков прибыли в Саудовскую Аравию, где состоятся российско-американские переговоры. РИА Новости, 17.02.2025

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2025-02-17T21:59:00+03:00

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ЭР-РИЯД, 17 фев — РИА Новости. Глава МИД Сергей Лавров и помощник президента Юрий Ушаков прибыли в Саудовскую Аравию, где состоятся российско-американские переговоры. Правительственный борт приземлился в аэропорту Эр-Рияда. По словам Ушакова, российская делегация приехала с серьезным настроем. "Посмотрим, главное начать реальную нормализацию отношений между нами и Вашингтоном", — подчеркнул он. При этом помощник президента отметил, что российская делегация прибыла в Саудовскую Аравию исключительно для двусторонних контактов с американскими коллегами, никаких трехсторонних переговоров быть не может. Как ожидается, встреча пройдет в саудовской столице во вторник. Ранее представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил, что российскую сторону на ней представят Лавров и Ушаков, которые будут обсуждать с американскими визави восстановление всего комплекса двусторонних отношений, а также подготовку к встрече лидеров двух стран и возможным переговорам по урегулированию на Украине. По данным телеканала CNN, в делегацию США в Эр-Рияде входят госсекретарь Марко Рубио, помощник президента Дональда Трампа по национальной безопасности Майк Уолтц и спецпосланник американского лидера по Ближнему Востоку Стивен Уиткофф. Владимир Путин и Трамп в минувшую среду провели телефонный разговор, он продлился почти полтора часа. Как сообщал Песков, лидеры обсудили вопросы, связанные с обменом граждан России и США, а также урегулирование ситуации на Украине. Он отметил, что Вашингтон — главный визави Москвы в вопросах урегулирования кризиса.

https://ria.ru/20250217/kreml-1999912106.html

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Кадры прибытия Лаврова и Ушакова в Саудовскую Аравию на переговоры России и США Кадры прибытия Лаврова и Ушакова в Саудовскую Аравию на переговоры России и США 2025-02-17T21:59 true PT0M26S

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