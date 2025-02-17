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Лавров и Ушаков могут обсудить возможные переговоры по Украине в Эр-Рияде - РИА Новости, 17.02.2025
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12:49 17.02.2025 (обновлено: 12:56 17.02.2025)
https://ria.ru/20250217/lavrov-1999803601.html
Лавров и Ушаков могут обсудить возможные переговоры по Украине в Эр-Рияде
Лавров и Ушаков могут обсудить возможные переговоры по Украине в Эр-Рияде - РИА Новости, 17.02.2025
Лавров и Ушаков могут обсудить возможные переговоры по Украине в Эр-Рияде
На встрече министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова и помощника президента РФ Юрия Ушакова с представителями США в Эр-Рияде во вторник могут обсуждаться... РИА Новости, 17.02.2025
2025-02-17T12:49:00+03:00
2025-02-17T12:56:00+03:00
политика
россия
сша
украина
дмитрий песков
сергей лавров
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МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. На встрече министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова и помощника президента РФ Юрия Ушакова с представителями США в Эр-Рияде во вторник могут обсуждаться возможные переговоры по урегулированию на Украине, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Песков сообщил журналистам, что Лавров и Ушаков в понедельник вылетают в Эр-Рияд по поручению президента РФ Владимира Путина, во вторник они проведут встречу с представителями США. "Она будет посвящена подготовке возможных переговоров по украинскому урегулированию и организации встречи двух президентов", - сказал Песков.
https://ria.ru/20250217/putin-1999801543.html
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политика, россия, сша, украина, дмитрий песков, сергей лавров, юрий ушаков
Политика, Россия, США, Украина, Дмитрий Песков, Сергей Лавров, Юрий Ушаков

Лавров и Ушаков могут обсудить возможные переговоры по Украине в Эр-Рияде

© РИА Новости / Гавриил Григоров | Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров и помощник президента РФ Юрий Ушаков
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и помощник президента РФ Юрий Ушаков - РИА Новости, 1920, 17.02.2025
© РИА Новости / Гавриил Григоров
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Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и помощник президента РФ Юрий Ушаков. Архивное фото
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МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. На встрече министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова и помощника президента РФ Юрия Ушакова с представителями США в Эр-Рияде во вторник могут обсуждаться возможные переговоры по урегулированию на Украине, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Песков сообщил журналистам, что Лавров и Ушаков в понедельник вылетают в Эр-Рияд по поручению президента РФ Владимира Путина, во вторник они проведут встречу с представителями США.
"Она будет посвящена подготовке возможных переговоров по украинскому урегулированию и организации встречи двух президентов", - сказал Песков.
Президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 17.02.2025
В Эр-Рияде обсудят организацию встречи Путина и Трампа
12:44
 
ПолитикаРоссияСШАУкраинаДмитрий ПесковСергей ЛавровЮрий Ушаков
 
 
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