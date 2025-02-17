https://ria.ru/20250217/lavrov-1999803601.html

Лавров и Ушаков могут обсудить возможные переговоры по Украине в Эр-Рияде

Лавров и Ушаков могут обсудить возможные переговоры по Украине в Эр-Рияде - РИА Новости, 17.02.2025

Лавров и Ушаков могут обсудить возможные переговоры по Украине в Эр-Рияде

На встрече министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова и помощника президента РФ Юрия Ушакова с представителями США в Эр-Рияде во вторник могут обсуждаться... РИА Новости, 17.02.2025

2025-02-17T12:49:00+03:00

2025-02-17T12:49:00+03:00

2025-02-17T12:56:00+03:00

политика

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сергей лавров

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МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. На встрече министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова и помощника президента РФ Юрия Ушакова с представителями США в Эр-Рияде во вторник могут обсуждаться возможные переговоры по урегулированию на Украине, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Песков сообщил журналистам, что Лавров и Ушаков в понедельник вылетают в Эр-Рияд по поручению президента РФ Владимира Путина, во вторник они проведут встречу с представителями США. "Она будет посвящена подготовке возможных переговоров по украинскому урегулированию и организации встречи двух президентов", - сказал Песков.

https://ria.ru/20250217/putin-1999801543.html

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политика, россия, сша, украина, дмитрий песков, сергей лавров, юрий ушаков