https://ria.ru/20250217/lavrov-1999800995.html
Лавров и Ушаков проведут встречу с представителями США во вторник
Лавров и Ушаков проведут встречу с представителями США во вторник - РИА Новости, 17.02.2025
Лавров и Ушаков проведут встречу с представителями США во вторник
Министр иностранных дел Сергей Лавров и помощник президента России Юрий Ушаков во вторник в Эр-Рияде проведут встречу с представителями США, сообщил... РИА Новости, 17.02.2025
2025-02-17T12:42:00+03:00
2025-02-17T12:42:00+03:00
2025-02-17T13:11:00+03:00
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МОСКВА, 17 фев — РИА Новости. Министр иностранных дел Сергей Лавров и помощник президента России Юрий Ушаков во вторник в Эр-Рияде проведут встречу с представителями США, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. По его словам, Лавров и Ушаков в понедельник вылетают в столицу Саудовской Аравии по поручению Владимира Путина. "Ожидается, что во вторник в Эр-Рияде они проведут встречу с американскими визави, которая будет посвящена прежде всего восстановлению всего комплекса российско-американских отношений", — рассказал Песков.
https://ria.ru/20250215/ssha-1999604938.html
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политика, россия, сша, эр-рияд (город), дмитрий песков, сергей лавров, юрий ушаков
Политика, Россия, США, Эр-Рияд (город), Дмитрий Песков, Сергей Лавров, Юрий Ушаков
Лавров и Ушаков проведут встречу с представителями США во вторник
Песков: Лавров и Ушаков во вторник проведут встречу с представителями США