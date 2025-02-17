https://ria.ru/20250217/lavrov-1999800995.html

Лавров и Ушаков проведут встречу с представителями США во вторник

Лавров и Ушаков проведут встречу с представителями США во вторник - РИА Новости, 17.02.2025

Лавров и Ушаков проведут встречу с представителями США во вторник

Министр иностранных дел Сергей Лавров и помощник президента России Юрий Ушаков во вторник в Эр-Рияде проведут встречу с представителями США, сообщил... РИА Новости, 17.02.2025

2025-02-17T12:42:00+03:00

2025-02-17T12:42:00+03:00

2025-02-17T13:11:00+03:00

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МОСКВА, 17 фев — РИА Новости. Министр иностранных дел Сергей Лавров и помощник президента России Юрий Ушаков во вторник в Эр-Рияде проведут встречу с представителями США, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. По его словам, Лавров и Ушаков в понедельник вылетают в столицу Саудовской Аравии по поручению Владимира Путина. "Ожидается, что во вторник в Эр-Рияде они проведут встречу с американскими визави, которая будет посвящена прежде всего восстановлению всего комплекса российско-американских отношений", — рассказал Песков.

https://ria.ru/20250215/ssha-1999604938.html

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политика, россия, сша, эр-рияд (город), дмитрий песков, сергей лавров, юрий ушаков