https://ria.ru/20250217/kreml-1999912106.html

В Кремле оценили предстоящие переговоры России и США в Эр-Рияде

В Кремле оценили предстоящие переговоры России и США в Эр-Рияде - РИА Новости, 17.02.2025

В Кремле оценили предстоящие переговоры России и США в Эр-Рияде

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал хорошим и положительным проведение предстоящих переговоров российской и американской делегации в Саудовской... РИА Новости, 17.02.2025

2025-02-17T19:25:00+03:00

2025-02-17T19:25:00+03:00

2025-02-17T22:25:00+03:00

специальная военная операция на украине

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саудовская аравия

сша

дмитрий песков

юрий ушаков

сергей лавров

эр-рияд (город)

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МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал хорошим и положительным проведение предстоящих переговоров российской и американской делегации в Саудовской Аравии, но отметил, что какие-либо прогнозы делать пока преждевременно. Ранее Песков сообщил, что помощник президента РФ Юрий Ушаков и министр иностранных дел России Сергей Лавров в понедельник вылетают в Саудовскую Аравию по поручению президента РФ Владимира Путина. Во вторник они проведут в Эр-Рияде встречу с представителями США, которая будет посвящена прежде всего восстановлению всего комплекса российско-американских отношений. "Хорошо и положительно, что мы собираемся поговорить. Но пока немного преждевременно делать какие-либо прогнозы. Давайте дождемся вторника, и посмотрим, каковым будет запуск диалога", - сказал Песков телеканалу CNN.

https://ria.ru/20250217/peregovory-1999904541.html

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саудовская аравия

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