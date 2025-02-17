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В Кремле оценили предстоящие переговоры России и США в Эр-Рияде
В Кремле оценили предстоящие переговоры России и США в Эр-Рияде - РИА Новости, 17.02.2025
В Кремле оценили предстоящие переговоры России и США в Эр-Рияде
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал хорошим и положительным проведение предстоящих переговоров российской и американской делегации в Саудовской... РИА Новости, 17.02.2025
2025-02-17T19:25:00+03:00
2025-02-17T19:25:00+03:00
2025-02-17T22:25:00+03:00
специальная военная операция на украине
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саудовская аравия
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дмитрий песков
юрий ушаков
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МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал хорошим и положительным проведение предстоящих переговоров российской и американской делегации в Саудовской Аравии, но отметил, что какие-либо прогнозы делать пока преждевременно. Ранее Песков сообщил, что помощник президента РФ Юрий Ушаков и министр иностранных дел России Сергей Лавров в понедельник вылетают в Саудовскую Аравию по поручению президента РФ Владимира Путина. Во вторник они проведут в Эр-Рияде встречу с представителями США, которая будет посвящена прежде всего восстановлению всего комплекса российско-американских отношений. "Хорошо и положительно, что мы собираемся поговорить. Но пока немного преждевременно делать какие-либо прогнозы. Давайте дождемся вторника, и посмотрим, каковым будет запуск диалога", - сказал Песков телеканалу CNN.
https://ria.ru/20250217/peregovory-1999904541.html
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В Кремле оценили предстоящие переговоры России и США в Эр-Рияде
Песков: переговоры в Эр-Рияде являются хорошим знаком, но делать прогнозы рано