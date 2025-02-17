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В Кремле оценили предстоящие переговоры России и США в Эр-Рияде - РИА Новости, 17.02.2025
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19:25 17.02.2025 (обновлено: 22:25 17.02.2025)
https://ria.ru/20250217/kreml-1999912106.html
В Кремле оценили предстоящие переговоры России и США в Эр-Рияде
В Кремле оценили предстоящие переговоры России и США в Эр-Рияде - РИА Новости, 17.02.2025
В Кремле оценили предстоящие переговоры России и США в Эр-Рияде
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал хорошим и положительным проведение предстоящих переговоров российской и американской делегации в Саудовской... РИА Новости, 17.02.2025
2025-02-17T19:25:00+03:00
2025-02-17T22:25:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
саудовская аравия
сша
дмитрий песков
юрий ушаков
сергей лавров
эр-рияд (город)
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МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал хорошим и положительным проведение предстоящих переговоров российской и американской делегации в Саудовской Аравии, но отметил, что какие-либо прогнозы делать пока преждевременно. Ранее Песков сообщил, что помощник президента РФ Юрий Ушаков и министр иностранных дел России Сергей Лавров в понедельник вылетают в Саудовскую Аравию по поручению президента РФ Владимира Путина. Во вторник они проведут в Эр-Рияде встречу с представителями США, которая будет посвящена прежде всего восстановлению всего комплекса российско-американских отношений. "Хорошо и положительно, что мы собираемся поговорить. Но пока немного преждевременно делать какие-либо прогнозы. Давайте дождемся вторника, и посмотрим, каковым будет запуск диалога", - сказал Песков телеканалу CNN.
https://ria.ru/20250217/peregovory-1999904541.html
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саудовская аравия
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россия, саудовская аравия, сша, дмитрий песков, юрий ушаков, сергей лавров, эр-рияд (город), украина, переговоры россии и сша по украине в эр-рияде
Специальная военная операция на Украине, Россия, Саудовская Аравия, США, Дмитрий Песков, Юрий Ушаков, Сергей Лавров, Эр-Рияд (город), Украина, Переговоры России и США по Украине в Эр-Рияде
В Кремле оценили предстоящие переговоры России и США в Эр-Рияде

Песков: переговоры в Эр-Рияде являются хорошим знаком, но делать прогнозы рано

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкВид с Большого Москворецкого моста на Московский Кремль
Вид с Большого Москворецкого моста на Московский Кремль - РИА Новости, 1920, 17.02.2025
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Вид с Большого Москворецкого моста на Московский Кремль. Архивное фото
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МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал хорошим и положительным проведение предстоящих переговоров российской и американской делегации в Саудовской Аравии, но отметил, что какие-либо прогнозы делать пока преждевременно.
Ранее Песков сообщил, что помощник президента РФ Юрий Ушаков и министр иностранных дел России Сергей Лавров в понедельник вылетают в Саудовскую Аравию по поручению президента РФ Владимира Путина. Во вторник они проведут в Эр-Рияде встречу с представителями США, которая будет посвящена прежде всего восстановлению всего комплекса российско-американских отношений.
"Хорошо и положительно, что мы собираемся поговорить. Но пока немного преждевременно делать какие-либо прогнозы. Давайте дождемся вторника, и посмотрим, каковым будет запуск диалога", - сказал Песков телеканалу CNN.
Вид на Эр-Рияд, Саудовская Аравия - РИА Новости, 1920, 17.02.2025
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Специальная военная операция на УкраинеРоссияСаудовская АравияСШАДмитрий ПесковЮрий УшаковСергей ЛавровЭр-Рияд (город)УкраинаПереговоры России и США по Украине в Эр-Рияде
 
 
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