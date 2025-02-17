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В Эр-Рияде обсудят восстановление отношений России и США - РИА Новости, 17.02.2025
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12:52 17.02.2025 (обновлено: 12:57 17.02.2025)
https://ria.ru/20250217/kontakty-1999804731.html
В Эр-Рияде обсудят восстановление отношений России и США
В Эр-Рияде обсудят восстановление отношений России и США - РИА Новости, 17.02.2025
В Эр-Рияде обсудят восстановление отношений России и США
Контакты РФ и США в Эр-Рияде прежде всего будут о восстановлении всего комплекса отношений стран и подготовке возможной встречи по Украине, заявил... РИА Новости, 17.02.2025
2025-02-17T12:52:00+03:00
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МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. Контакты РФ и США в Эр-Рияде прежде всего будут о восстановлении всего комплекса отношений стран и подготовке возможной встречи по Украине, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Песков сообщил журналистам, что министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и помощник президента РФ Юрий Ушаков в понедельник вылетают в Эр-Рияд по поручению президента РФ Владимира Путина, во вторник они проведут встречу с представителями США. "Прежде всего, контакты, которые будут во вторник, будут о восстановлении всего комплекса российско-американских отношений и о подготовке возможных переговоров по Украине", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос, является ли потенциальная отмена санкций против России частью переговоров в Саудовской Аравии. Президент США Дональд Трамп 13 февраля объявил, что высокопоставленные представители России, Украины и Штатов встретятся на Мюнхенской конференции по безопасности. Позже он сообщил, что США, Россия и Украина на уровне высокопоставленных чиновников проведут встречу в Саудовской Аравии.
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россия, сша, украина, дмитрий песков, сергей лавров, юрий ушаков, в мире
Россия, США, Украина, Дмитрий Песков, Сергей Лавров, Юрий Ушаков, В мире
В Эр-Рияде обсудят восстановление отношений России и США

Песков: Москва и Вашингтон в Эр-Рияде обсудят восстановление отношений

© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанкФлаги России и США
Флаги России и США - РИА Новости, 1920, 17.02.2025
© РИА Новости / Павел Бедняков
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МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. Контакты РФ и США в Эр-Рияде прежде всего будут о восстановлении всего комплекса отношений стран и подготовке возможной встречи по Украине, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Песков сообщил журналистам, что министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и помощник президента РФ Юрий Ушаков в понедельник вылетают в Эр-Рияд по поручению президента РФ Владимира Путина, во вторник они проведут встречу с представителями США.
«
"Прежде всего, контакты, которые будут во вторник, будут о восстановлении всего комплекса российско-американских отношений и о подготовке возможных переговоров по Украине", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос, является ли потенциальная отмена санкций против России частью переговоров в Саудовской Аравии.
Президент США Дональд Трамп 13 февраля объявил, что высокопоставленные представители России, Украины и Штатов встретятся на Мюнхенской конференции по безопасности. Позже он сообщил, что США, Россия и Украина на уровне высокопоставленных чиновников проведут встречу в Саудовской Аравии.
Президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 17.02.2025
В Эр-Рияде обсудят организацию встречи Путина и Трампа
12:44
 
РоссияСШАУкраинаДмитрий ПесковСергей ЛавровЮрий УшаковВ мире
 
 
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