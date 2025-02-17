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Водолазы заделали две пробоины на аварийном танкере Koala - РИА Новости, 17.02.2025
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15:33 17.02.2025 (обновлено: 15:44 17.02.2025)
https://ria.ru/20250217/koala-1999849721.html
Водолазы заделали две пробоины на аварийном танкере Koala
Водолазы заделали две пробоины на аварийном танкере Koala - РИА Новости, 17.02.2025
Водолазы заделали две пробоины на аварийном танкере Koala
Водолазы Балтийского филиала Морспасслужбы заделали две из трех пробоин на аварийном танкере Koala, сообщили в ведомстве. РИА Новости, 17.02.2025
2025-02-17T15:33:00+03:00
2025-02-17T15:44:00+03:00
происшествия
балтийское море
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МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. Водолазы Балтийского филиала Морспасслужбы заделали две из трех пробоин на аварийном танкере Koala, сообщили в ведомстве."Водолазы Балтийского филиала Морспасслужбы заделали две из трех пробоин на аварийном танкере Koala. Идет проверка на герметичность", - говорится в сообщении.Как уточнили в ведомстве, в ближайшее время на правом борту начнут откачку воды из шахты грузовых насосов. Это откроет доступ к внутренним помещениям, чтобы начать их осмотр. Ранее откачали три кормовых танка пресной воды – всего 300 кубометров.Морспасслужба продолжает мониторинг акватории и береговой полосы в районе аварии. Разлива нефтепродуктов не обнаружено.
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происшествия, балтийское море
Происшествия, Балтийское море
Водолазы заделали две пробоины на аварийном танкере Koala

Водолазы заделали две из трех пробоин на аварийном танкере Koala

© Фото : Александр ДроZденко/TelegramТанкер "Коала", на котором произошел техногенный инцидент в порту Усть-Луга
Танкер Коала, на котором произошел техногенный инцидент в порту Усть-Луга - РИА Новости, 1920, 17.02.2025
© Фото : Александр ДроZденко/Telegram
Танкер "Коала", на котором произошел техногенный инцидент в порту Усть-Луга
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МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. Водолазы Балтийского филиала Морспасслужбы заделали две из трех пробоин на аварийном танкере Koala, сообщили в ведомстве.
«
"Водолазы Балтийского филиала Морспасслужбы заделали две из трех пробоин на аварийном танкере Koala. Идет проверка на герметичность", - говорится в сообщении.
Как уточнили в ведомстве, в ближайшее время на правом борту начнут откачку воды из шахты грузовых насосов. Это откроет доступ к внутренним помещениям, чтобы начать их осмотр. Ранее откачали три кормовых танка пресной воды – всего 300 кубометров.
Морспасслужба продолжает мониторинг акватории и береговой полосы в районе аварии. Разлива нефтепродуктов не обнаружено.
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