https://ria.ru/20250217/koala-1999849721.html

Водолазы заделали две пробоины на аварийном танкере Koala

Водолазы заделали две пробоины на аварийном танкере Koala - РИА Новости, 17.02.2025

Водолазы заделали две пробоины на аварийном танкере Koala

Водолазы Балтийского филиала Морспасслужбы заделали две из трех пробоин на аварийном танкере Koala, сообщили в ведомстве. РИА Новости, 17.02.2025

2025-02-17T15:33:00+03:00

2025-02-17T15:33:00+03:00

2025-02-17T15:44:00+03:00

происшествия

балтийское море

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/09/1998257862_0:103:1280:823_1920x0_80_0_0_9ee8372d720686f18963a27155decdcc.jpg

МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. Водолазы Балтийского филиала Морспасслужбы заделали две из трех пробоин на аварийном танкере Koala, сообщили в ведомстве."Водолазы Балтийского филиала Морспасслужбы заделали две из трех пробоин на аварийном танкере Koala. Идет проверка на герметичность", - говорится в сообщении.Как уточнили в ведомстве, в ближайшее время на правом борту начнут откачку воды из шахты грузовых насосов. Это откроет доступ к внутренним помещениям, чтобы начать их осмотр. Ранее откачали три кормовых танка пресной воды – всего 300 кубометров.Морспасслужба продолжает мониторинг акватории и береговой полосы в районе аварии. Разлива нефтепродуктов не обнаружено.

https://ria.ru/20250213/volgoneft-1999179118.html

балтийское море

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

происшествия, балтийское море