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МИД Китая прокомментировал слова Трампа о БРИКС

МИД Китая прокомментировал слова Трампа о БРИКС - РИА Новости, 17.02.2025

МИД Китая прокомментировал слова Трампа о БРИКС

Победителей в тарифных и торговых войнах нет, пострадают лишь интересы народов всех стран, заявил на брифинге в понедельник официальный представитель МИД КНР Го РИА Новости, 17.02.2025

2025-02-17T10:44:00+03:00

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ПЕКИН, 17 фев – РИА Новости. Победителей в тарифных и торговых войнах нет, пострадают лишь интересы народов всех стран, заявил на брифинге в понедельник официальный представитель МИД КНР Го Цзякунь.Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что альянс БРИКС якобы "мертв" после его угроз ввести пошлины против объединения государств в случае, если они воплотят свои планы по валюте-альтернативе американскому доллару."Что касается вопроса введения США дополнительных пошлин, то Китай неоднократно разъяснял свою позицию: в торговых или тарифных войнах нет победителей, пострадают лишь общие интересы народов всех стран", - заявил Го Цзякунь.Ранее сообщалось, что страны БРИКС обсуждали возможность расширения расчетов в национальных валютах и создания общей валюты в рамках блока, однако окончательных решений по этому вопросу не принималось.БРИКС — межгосударственное объединение, созданное в 2006 году. Помимо России, Бразилии, Индии, Китая и ЮАР, с начала 2024 года к группе присоединились Египет, Эфиопия, Иран, ОАЭ и Саудовская Аравия. Россия с 1 января занимает пост председателя организации.

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сша, мид кнр, брикс, китай, россия, дональд трамп, в мире