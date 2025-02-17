https://ria.ru/20250217/kiev-1999766394.html

В Киеве и еще двух областях Украины ввели экстренные отключения света

В Киеве и еще двух областях Украины ввели экстренные отключения света - РИА Новости, 17.02.2025

В Киеве и еще двух областях Украины ввели экстренные отключения света

Экстренные отключения электроэнергии введены в Киеве, Киевской и Днепропетровской областях, сообщили в украинском энергохолдинге "ДТЭК". РИА Новости, 17.02.2025

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МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. Экстренные отключения электроэнергии введены в Киеве, Киевской и Днепропетровской областях, сообщили в украинском энергохолдинге "ДТЭК". "В городе Киеве, Киевской и Днепропетровской областях применяются экстренные отключения", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале ДТЭК. Причины отключений не называются.

https://ria.ru/20250217/vzryvy-1999736865.html

киев

днепропетровская область

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