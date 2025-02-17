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В Киеве и еще двух областях Украины ввели экстренные отключения света
В Киеве и еще двух областях Украины ввели экстренные отключения света - РИА Новости, 17.02.2025
В Киеве и еще двух областях Украины ввели экстренные отключения света
Экстренные отключения электроэнергии введены в Киеве, Киевской и Днепропетровской областях, сообщили в украинском энергохолдинге "ДТЭК". РИА Новости, 17.02.2025
2025-02-17T10:27:00+03:00
2025-02-17T10:27:00+03:00
2025-02-17T10:28:00+03:00
специальная военная операция на украине
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МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. Экстренные отключения электроэнергии введены в Киеве, Киевской и Днепропетровской областях, сообщили в украинском энергохолдинге "ДТЭК". "В городе Киеве, Киевской и Днепропетровской областях применяются экстренные отключения", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале ДТЭК. Причины отключений не называются.
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в мире, киев, днепропетровская область, дтэк
Специальная военная операция на Украине, В мире, Киев, Днепропетровская область, ДТЭК
В Киеве и еще двух областях Украины ввели экстренные отключения света
В Киеве, Киевской и Днепропетровской областях ввели экстренные отключения света