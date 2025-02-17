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Казахстан проведет тестовые поставки нефти в Венгрию - РИА Новости, 17.02.2025
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17:11 17.02.2025 (обновлено: 17:12 17.02.2025)
https://ria.ru/20250217/kazahstan-1999876891.html
Казахстан проведет тестовые поставки нефти в Венгрию
Казахстан проведет тестовые поставки нефти в Венгрию - РИА Новости, 17.02.2025
Казахстан проведет тестовые поставки нефти в Венгрию
Тестовые поставки нефти из Казахстана в Венгрию по трубопроводу "Дружба" состоятся в течение текущего года, следует из сообщения понедельник пресс-служба... РИА Новости, 17.02.2025
2025-02-17T17:11:00+03:00
2025-02-17T17:12:00+03:00
казахстан
венгрия
астана
петер сийярто
в мире
нефтепровод "дружба"
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АСТАНА, 17 фев - РИА Новости. Тестовые поставки нефти из Казахстана в Венгрию по трубопроводу "Дружба" состоятся в течение текущего года, следует из сообщения понедельник пресс-служба министерства энергетики страны. "Были затронуты вопросы поставок казахстанской нефти в Венгрию по трубопроводу "Дружба". Достигнута договоренность о тестовых поставках в течении 2025 года", - говорится в сообщении ведомства. Сообщается, что в Астане состоялась встреча министра энергетики Казахстана Алмасадама Саткалиева с главой МИД Венгрии Петером Сийярто. В минэнерго добавили, что сторона Казахстана выразила заинтересованность в опыте венгерских коллег в производстве сухих градирен для АЭС, в частности, компании MVM Group. "Мы видим большой потенциал для расширения сотрудничества в энергетической отрасли, как в нефтегазовом секторе, так и в области мирного использования атомной энергии", - приводятся слова Саткалиева в сообщении.
https://ria.ru/20250214/tramp-1999265505.html
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казахстан, венгрия, астана, петер сийярто, в мире, нефтепровод "дружба"
Казахстан, Венгрия, Астана, Петер Сийярто, В мире, Нефтепровод "Дружба"
Казахстан проведет тестовые поставки нефти в Венгрию

Минэнерго: Казахстан тестово поставит нефть по трубопроводу "Дружба" в Венгрию

© AP Photo / Anatoly UstinenkoРабочие на нефтеперерабатывающем заводе в Казахстане
Рабочие на нефтеперерабатывающем заводе в Казахстане - РИА Новости, 1920, 17.02.2025
© AP Photo / Anatoly Ustinenko
Рабочие на нефтеперерабатывающем заводе в Казахстане. Архивное фото
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АСТАНА, 17 фев - РИА Новости. Тестовые поставки нефти из Казахстана в Венгрию по трубопроводу "Дружба" состоятся в течение текущего года, следует из сообщения понедельник пресс-служба министерства энергетики страны.
"Были затронуты вопросы поставок казахстанской нефти в Венгрию по трубопроводу "Дружба". Достигнута договоренность о тестовых поставках в течении 2025 года", - говорится в сообщении ведомства.
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Сообщается, что в Астане состоялась встреча министра энергетики Казахстана Алмасадама Саткалиева с главой МИД Венгрии Петером Сийярто.
В минэнерго добавили, что сторона Казахстана выразила заинтересованность в опыте венгерских коллег в производстве сухих градирен для АЭС, в частности, компании MVM Group.
"Мы видим большой потенциал для расширения сотрудничества в энергетической отрасли, как в нефтегазовом секторе, так и в области мирного использования атомной энергии", - приводятся слова Саткалиева в сообщении.
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КазахстанВенгрияАстанаПетер СийяртоВ миреНефтепровод "Дружба"
 
 
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