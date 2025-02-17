https://ria.ru/20250217/kazahstan-1999876891.html

Казахстан проведет тестовые поставки нефти в Венгрию

Казахстан проведет тестовые поставки нефти в Венгрию - РИА Новости, 17.02.2025

Казахстан проведет тестовые поставки нефти в Венгрию

Тестовые поставки нефти из Казахстана в Венгрию по трубопроводу "Дружба" состоятся в течение текущего года, следует из сообщения понедельник пресс-служба... РИА Новости, 17.02.2025

2025-02-17T17:11:00+03:00

2025-02-17T17:11:00+03:00

2025-02-17T17:12:00+03:00

казахстан

венгрия

астана

петер сийярто

в мире

нефтепровод "дружба"

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АСТАНА, 17 фев - РИА Новости. Тестовые поставки нефти из Казахстана в Венгрию по трубопроводу "Дружба" состоятся в течение текущего года, следует из сообщения понедельник пресс-служба министерства энергетики страны. "Были затронуты вопросы поставок казахстанской нефти в Венгрию по трубопроводу "Дружба". Достигнута договоренность о тестовых поставках в течении 2025 года", - говорится в сообщении ведомства. Сообщается, что в Астане состоялась встреча министра энергетики Казахстана Алмасадама Саткалиева с главой МИД Венгрии Петером Сийярто. В минэнерго добавили, что сторона Казахстана выразила заинтересованность в опыте венгерских коллег в производстве сухих градирен для АЭС, в частности, компании MVM Group. "Мы видим большой потенциал для расширения сотрудничества в энергетической отрасли, как в нефтегазовом секторе, так и в области мирного использования атомной энергии", - приводятся слова Саткалиева в сообщении.

https://ria.ru/20250214/tramp-1999265505.html

https://ria.ru/20241204/neft-1987310872.html

казахстан

венгрия

астана

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казахстан, венгрия, астана, петер сийярто, в мире, нефтепровод "дружба"