Казахстан проведет тестовые поставки нефти в Венгрию
Минэнерго: Казахстан тестово поставит нефть по трубопроводу "Дружба" в Венгрию
© AP Photo / Anatoly UstinenkoРабочие на нефтеперерабатывающем заводе в Казахстане
© AP Photo / Anatoly Ustinenko
Рабочие на нефтеперерабатывающем заводе в Казахстане. Архивное фото
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АСТАНА, 17 фев - РИА Новости. Тестовые поставки нефти из Казахстана в Венгрию по трубопроводу "Дружба" состоятся в течение текущего года, следует из сообщения понедельник пресс-служба министерства энергетики страны.
"Были затронуты вопросы поставок казахстанской нефти в Венгрию по трубопроводу "Дружба". Достигнута договоренность о тестовых поставках в течении 2025 года", - говорится в сообщении ведомства.
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Сообщается, что в Астане состоялась встреча министра энергетики Казахстана Алмасадама Саткалиева с главой МИД Венгрии Петером Сийярто.
В минэнерго добавили, что сторона Казахстана выразила заинтересованность в опыте венгерских коллег в производстве сухих градирен для АЭС, в частности, компании MVM Group.
"Мы видим большой потенциал для расширения сотрудничества в энергетической отрасли, как в нефтегазовом секторе, так и в области мирного использования атомной энергии", - приводятся слова Саткалиева в сообщении.
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