https://ria.ru/20250217/karta-1999732959.html

Цивилева рассказала о "дорожной карте" для восполнения дефицита протезистов

Цивилева рассказала о "дорожной карте" для восполнения дефицита протезистов - РИА Новости, 17.02.2025

Цивилева рассказала о "дорожной карте" для восполнения дефицита протезистов

Фонд "Защитники Отечества" совместно с Минпросвещения и Минтрудом разработали "дорожную карту" для восполнения дефицита протезистов в стране, сообщила в... РИА Новости, 17.02.2025

2025-02-17T00:47:00+03:00

2025-02-17T00:47:00+03:00

2025-02-17T00:47:00+03:00

общество

россия

санкт-петербург

кемеровская область

владимир путин

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МОСКВА, 17 фев – РИА Новости. Фонд "Защитники Отечества" совместно с Минпросвещения и Минтрудом разработали "дорожную карту" для восполнения дефицита протезистов в стране, сообщила в интервью РИА Новости статс-секретарь - замминистра обороны РФ, председатель фонда "Защитники Отечества" Анна Цивилева. В начале декабря Цивилева доложила президенту РФ Владимиру Путину о дефиците протезистов в стране. По ее словам, тогда как на 1 миллион населения необходимо 10 протезистов, в России их меньше тысячи. "Основная задача - сделать протезирование доступным и качественным. Мы начали эту работу совсем недавно, однако уже добились серьезных успехов. Совместно с Минпросвещения России и Минтрудом России создали "дорожную карту". Документ предусматривает формирование потребности в кадрах, определение базовых колледжей, их партнеров-работодателей и профориентационную деятельность", - сказала Цивилева. Она отметила, что уже определены регионы, где предполагается создать учебные центры по подготовке протезистов на базе действующих колледжей. Это Санкт-Петербург, Московская и Кемеровская области, Краснодарский край и Башкирия. Выбор регионов замминистра объяснила тем, что в них исторически сложился наиболее серьезный опыт подготовки таких специалистов. Особенностью центров станет активное сотрудничество с действующими предприятиями, подчеркнула замминистра. "Это позволит нам закрыть текущую потребность в кадрах. Сейчас она составляет 900 человек, из которых 600 надо обучить с нуля, а для 300 провести переподготовку. На сегодняшний день подготовкой протезистов занимаются сами протезные предприятия, поэтому часть специалистов не имеет соответствующего образования. Эту ситуацию мы намерены изменить", - заключила председатель фонда.

https://ria.ru/20241210/tsivileva-1988513138.html

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общество, россия, санкт-петербург, кемеровская область, владимир путин