Рейтинг@Mail.ru
Цивилева рассказала о "дорожной карте" для восполнения дефицита протезистов - РИА Новости, 17.02.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
00:47 17.02.2025
https://ria.ru/20250217/karta-1999732959.html
Цивилева рассказала о "дорожной карте" для восполнения дефицита протезистов
Цивилева рассказала о "дорожной карте" для восполнения дефицита протезистов - РИА Новости, 17.02.2025
Цивилева рассказала о "дорожной карте" для восполнения дефицита протезистов
Фонд "Защитники Отечества" совместно с Минпросвещения и Минтрудом разработали "дорожную карту" для восполнения дефицита протезистов в стране, сообщила в... РИА Новости, 17.02.2025
2025-02-17T00:47:00+03:00
2025-02-17T00:47:00+03:00
общество
россия
санкт-петербург
кемеровская область
владимир путин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/11/1953464984_0:24:3072:1752_1920x0_80_0_0_a7fb5b9ca40490553e34b04f44229551.jpg
МОСКВА, 17 фев – РИА Новости. Фонд "Защитники Отечества" совместно с Минпросвещения и Минтрудом разработали "дорожную карту" для восполнения дефицита протезистов в стране, сообщила в интервью РИА Новости статс-секретарь - замминистра обороны РФ, председатель фонда "Защитники Отечества" Анна Цивилева. В начале декабря Цивилева доложила президенту РФ Владимиру Путину о дефиците протезистов в стране. По ее словам, тогда как на 1 миллион населения необходимо 10 протезистов, в России их меньше тысячи. "Основная задача - сделать протезирование доступным и качественным. Мы начали эту работу совсем недавно, однако уже добились серьезных успехов. Совместно с Минпросвещения России и Минтрудом России создали "дорожную карту". Документ предусматривает формирование потребности в кадрах, определение базовых колледжей, их партнеров-работодателей и профориентационную деятельность", - сказала Цивилева. Она отметила, что уже определены регионы, где предполагается создать учебные центры по подготовке протезистов на базе действующих колледжей. Это Санкт-Петербург, Московская и Кемеровская области, Краснодарский край и Башкирия. Выбор регионов замминистра объяснила тем, что в них исторически сложился наиболее серьезный опыт подготовки таких специалистов. Особенностью центров станет активное сотрудничество с действующими предприятиями, подчеркнула замминистра. "Это позволит нам закрыть текущую потребность в кадрах. Сейчас она составляет 900 человек, из которых 600 надо обучить с нуля, а для 300 провести переподготовку. На сегодняшний день подготовкой протезистов занимаются сами протезные предприятия, поэтому часть специалистов не имеет соответствующего образования. Эту ситуацию мы намерены изменить", - заключила председатель фонда.
https://ria.ru/20241210/tsivileva-1988513138.html
https://ria.ru/20241219/putin-1990189886.html
россия
санкт-петербург
кемеровская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/11/1953464984_125:0:2856:2048_1920x0_80_0_0_dfa33deeca3ea91488134b4ef4486f11.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, россия, санкт-петербург, кемеровская область, владимир путин
Общество, Россия, Санкт-Петербург, Кемеровская область, Владимир Путин
Цивилева рассказала о "дорожной карте" для восполнения дефицита протезистов

Цивилева: в России создана дорожная карта по восполнению дефицита протезистов

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкАнна Цивилева
Анна Цивилева - РИА Новости, 1920, 17.02.2025
© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в медиабанк
Анна Цивилева. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 17 фев – РИА Новости. Фонд "Защитники Отечества" совместно с Минпросвещения и Минтрудом разработали "дорожную карту" для восполнения дефицита протезистов в стране, сообщила в интервью РИА Новости статс-секретарь - замминистра обороны РФ, председатель фонда "Защитники Отечества" Анна Цивилева.
В начале декабря Цивилева доложила президенту РФ Владимиру Путину о дефиците протезистов в стране. По ее словам, тогда как на 1 миллион населения необходимо 10 протезистов, в России их меньше тысячи.
Анна Цивилева - РИА Новости, 1920, 10.12.2024
Цивилева призвала ввести стандарт мер поддержки ветеранов СВО в регионах
10 декабря 2024, 21:57
"Основная задача - сделать протезирование доступным и качественным. Мы начали эту работу совсем недавно, однако уже добились серьезных успехов. Совместно с Минпросвещения России и Минтрудом России создали "дорожную карту". Документ предусматривает формирование потребности в кадрах, определение базовых колледжей, их партнеров-работодателей и профориентационную деятельность", - сказала Цивилева.
Она отметила, что уже определены регионы, где предполагается создать учебные центры по подготовке протезистов на базе действующих колледжей. Это Санкт-Петербург, Московская и Кемеровская области, Краснодарский край и Башкирия. Выбор регионов замминистра объяснила тем, что в них исторически сложился наиболее серьезный опыт подготовки таких специалистов. Особенностью центров станет активное сотрудничество с действующими предприятиями, подчеркнула замминистра.
"Это позволит нам закрыть текущую потребность в кадрах. Сейчас она составляет 900 человек, из которых 600 надо обучить с нуля, а для 300 провести переподготовку. На сегодняшний день подготовкой протезистов занимаются сами протезные предприятия, поэтому часть специалистов не имеет соответствующего образования. Эту ситуацию мы намерены изменить", - заключила председатель фонда.
Президент России Владимир Путин проводит специальную программу Итоги года с Владимиром Путиным в Гостином дворе - РИА Новости, 1920, 19.12.2024
Цивилева сообщила о запросах бойцов по трудоустройству, заявил Путин
19 декабря 2024, 15:46
 
ОбществоРоссияСанкт-ПетербургКемеровская областьВладимир Путин
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала