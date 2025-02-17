https://ria.ru/20250217/kadyrov-1999946177.html

Кадыров призвал не расслабляться и не ждать окончания СВО

Кадыров призвал не расслабляться и не ждать окончания СВО - РИА Новости, 17.02.2025

Кадыров призвал не расслабляться и не ждать окончания СВО

Глава Чечни Рамзан Кадыров, выступая на совещание с руководством силовых ведомств и правоохранительных органов, заявил, что нельзя расслабляться и ждать, что... РИА Новости, 17.02.2025

2025-02-17T23:58:00+03:00

2025-02-17T23:58:00+03:00

2025-02-17T23:59:00+03:00

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ГРОЗНЫЙ, 17 фев - РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров, выступая на совещание с руководством силовых ведомств и правоохранительных органов, заявил, что нельзя расслабляться и ждать, что начнутся переговоры и закончится СВО, необходимо дополнительно усилить обучение бойцов и улучшать навыки. Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что помощник президента РФ Юрий Ушаков и министр иностранных дел России Сергей Лавров в понедельник вылетают в Саудовскую Аравию по поручению президента РФ Владимира Путина. Во вторник они проведут в Эр-Рияде встречу с представителями США, которая будет посвящена прежде всего восстановлению всего комплекса российско-американских отношений. "Нельзя расслабляться и ждать, что начнутся переговоры и война закончится. Наоборот, необходимо дополнительно усилить обучение бойцов по всем направлениям, чтобы их навыки были еще лучше. Надо использовать новые технологии, которых нет ни у кого, сколько бы это не стоило… Я уверен, что победа будет за нами", - сказал глава республики на видео, опубликованном в своем Telegram-канале. Кадыров также отметил, что обладая необходимыми знаниями и современным оснащением, бойцы успешно освобождают территории и уверенно удерживают инициативу. "Как доложил… командир спецназа "Ахмат" МО РФ, заместитель начальника Главного управления по военно-политической работе МО РФ Апты Алаудинов, проводимая работа приносит отличные результаты. Нам удалось значительно повысить боеспособность военнослужащих и подготовить их к современным условиям ведения боевых действий", - написал глава Чечни. Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он отметил, что спецоперация - вынужденная мера, России "не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно". По его словам, Россия 30 лет пыталась договориться с НАТО о принципах безопасности в Европе, но в ответ сталкивалась либо с циничным обманом и враньем, либо с попытками давления и шантажа, а альянс тем временем, несмотря на протесты Москвы, неуклонно расширяется и приближается к границам РФ. Президент РФ Владимир Путин во время совещания с постоянными членами Совбеза РФ в январе заявлял, что целью урегулирования конфликта на Украине должно быть не краткое перемирие и передышка для перегруппировки сил и перевооружения с целью последующего продолжения конфликта, а долгосрочный мир. По его словам, власти России продолжат бороться за интересы российского народа, в этом заключается смысл спецоперации. Мир на Украине, отмечал Путин, должен быть основан на "уважении законных интересов всех людей, всех народов, которые проживают в этом регионе".

https://ria.ru/20241209/kadyrov-1988138701.html

https://ria.ru/20250217/ushakov-1999933729.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

здоровье - общество, россия, украина, саудовская аравия, владимир путин, рамзан кадыров, дмитрий песков, нато, переговоры россии и сша по украине в эр-рияде