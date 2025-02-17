https://ria.ru/20250217/juar-1999761914.html

В ЮАР убили первого открытого имама-гомосексуалиста

В ЮАР убили первого открытого имама-гомосексуалиста - РИА Новости, 17.02.2025

В ЮАР убили первого открытого имама-гомосексуалиста

Неизвестные вооруженные люди застрелили в ЮАР имама Мухсина Хендрикса, который был первым открытым имамом-гомосексуалистом в мире, сообщил телеканал SABC со... РИА Новости, 17.02.2025

2025-02-17T10:11:00+03:00

2025-02-17T10:11:00+03:00

2025-02-17T12:19:00+03:00

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МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. Неизвестные вооруженные люди застрелили в ЮАР имама Мухсина Хендрикса, который был первым открытым имамом-гомосексуалистом в мире, сообщил телеканал SABC со ссылкой на полицию. По данным телеканала, трагедия произошла в субботу у города Гебеха Восточно-Капской провинции. Имам ехал в машине с водителем, когда проезд перегородило транспортное средство, из которого вышли двое вооруженных людей, добавляет телеканал со ссылкой на представителя полиции, капитана Сандру фон Ренсбург. "Двое неизвестных вооруженных людей подошли к машине, где он (Мухсин Хендрикс - ред.) находился, и открыли по ней огонь... Хендрикс скончался на месте", - отмечает телеканал. По данным SABC, мотив убийства пока неизвестен. Отмечается, что Хендрикс направлялся в Гебеху, чтобы провести свадьбу. Телеканал добавляет, что в соцсетях было распространено видео, на котором видно, как один из предполагаемых вооруженных людей, застреливших имама, вернулся в машину и уехал вместе с другим подозреваемым. SABC напоминает, что имам Мухсин Хендрикс был первым имамом в мире, который заявил о своей нетрадиционной ориентации в 1996 году. Он активно работал с мусульманами-гомосексуалистами через фонд Аль-Гурба, который находился в мечети в Кейптауне.

https://ria.ru/20250206/rubio-1997634162.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

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