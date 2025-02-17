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В ЮАР убили первого открытого имама-гомосексуалиста
В ЮАР убили первого открытого имама-гомосексуалиста - РИА Новости, 17.02.2025
В ЮАР убили первого открытого имама-гомосексуалиста
Неизвестные вооруженные люди застрелили в ЮАР имама Мухсина Хендрикса, который был первым открытым имамом-гомосексуалистом в мире, сообщил телеканал SABC со... РИА Новости, 17.02.2025
2025-02-17T10:11:00+03:00
2025-02-17T10:11:00+03:00
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МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. Неизвестные вооруженные люди застрелили в ЮАР имама Мухсина Хендрикса, который был первым открытым имамом-гомосексуалистом в мире, сообщил телеканал SABC со ссылкой на полицию. По данным телеканала, трагедия произошла в субботу у города Гебеха Восточно-Капской провинции. Имам ехал в машине с водителем, когда проезд перегородило транспортное средство, из которого вышли двое вооруженных людей, добавляет телеканал со ссылкой на представителя полиции, капитана Сандру фон Ренсбург. "Двое неизвестных вооруженных людей подошли к машине, где он (Мухсин Хендрикс - ред.) находился, и открыли по ней огонь... Хендрикс скончался на месте", - отмечает телеканал. По данным SABC, мотив убийства пока неизвестен. Отмечается, что Хендрикс направлялся в Гебеху, чтобы провести свадьбу. Телеканал добавляет, что в соцсетях было распространено видео, на котором видно, как один из предполагаемых вооруженных людей, застреливших имама, вернулся в машину и уехал вместе с другим подозреваемым. SABC напоминает, что имам Мухсин Хендрикс был первым имамом в мире, который заявил о своей нетрадиционной ориентации в 1996 году. Он активно работал с мусульманами-гомосексуалистами через фонд Аль-Гурба, который находился в мечети в Кейптауне.
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РИА Новости
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в мире, юар, кейптаун
В ЮАР убили первого открытого имама-гомосексуалиста
SABC: в ЮАР застрелили первого открытого имама-гомосексуалиста Хендрикса
МОСКВА, 17 фев - РИА Новости.
Неизвестные вооруженные люди застрелили в ЮАР имама Мухсина Хендрикса, который был первым открытым имамом-гомосексуалистом в мире, сообщил телеканал SABC
со ссылкой на полицию.
По данным телеканала, трагедия произошла в субботу у города Гебеха Восточно-Капской провинции. Имам ехал в машине с водителем, когда проезд перегородило транспортное средство, из которого вышли двое вооруженных людей, добавляет телеканал со ссылкой на представителя полиции, капитана Сандру фон Ренсбург.
"Двое неизвестных вооруженных людей подошли к машине, где он (Мухсин Хендрикс - ред.) находился, и открыли по ней огонь... Хендрикс скончался на месте", - отмечает телеканал.
По данным SABC, мотив убийства пока неизвестен. Отмечается, что Хендрикс направлялся в Гебеху, чтобы провести свадьбу.
Телеканал добавляет, что в соцсетях было распространено видео, на котором видно, как один из предполагаемых вооруженных людей, застреливших имама, вернулся в машину и уехал вместе с другим подозреваемым.
SABC напоминает, что имам Мухсин Хендрикс был первым имамом в мире, который заявил о своей нетрадиционной ориентации в 1996 году. Он активно работал с мусульманами-гомосексуалистами через фонд Аль-Гурба, который находился в мечети в Кейптауне
.