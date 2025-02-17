"Не только Украина": в Европе забили тревогу из-за переговоров России и США
Экс-комиссар ЕС Бретон испугался, что РФ и США будут обсуждать раздел Европы
© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкСветовая проекция флага Европейского союза в здании Европарламента в Страсбурге
Световая проекция флага Европейского союза в здании Европарламента в Страсбурге. Архивное фото
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МОСКВА, 17 фев — РИА Новости. На переговорах США и России якобы будет обсуждаться раздел не только Украины, но и всей Европы, заявил экс-комиссар Евросоюза по вопросам внутреннего рынка Тьерри Бретон в эфире телеканала BFMTV.
"Когда мы видим сегодня участников за столом переговоров, то есть просто Владимира Путина и Дональда Трампа, — это действительно касается раздела Украины, но давайте не будем заблуждаться, это также о разделе Европы", — утверждает он.
Бретон назвал текущий момент одним из самых серьезных в истории Европы и по степени важности сравнил его с Ялтинской конференцией и падением Берлинской стены.
Владимир Путин и Дональд Трамп в минувшую среду провели телефонный разговор, он продлился почти полтора часа. Они обсудили вопросы, связанные с обменом граждан России и США, а также урегулирование ситуации на Украине. Трамп позже объявил о планах провести встречу с Путиным в Саудовской Аравии.
В понедельник помощник президента России Юрий Ушаков и министр иностранных дел Сергей Лавров прибыли в Саудовскую Аравию. Во вторник они проведут в Эр-Рияде встречу с представителями США. Согласно информации газеты "Коммерсант", американскую сторону будут представлять глава Госдепартамента Марко Рубио, советник Трампа по нацбезопасности Майк Уолц и спецпосланник президента США по Ближнему Востоку Стив Уиткофф.