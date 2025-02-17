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Рубио, Уолц и Уиткофф встретятся с российской делегацией в Эр-Рияде
Рубио, Уолц и Уиткофф встретятся с российской делегацией в Эр-Рияде - РИА Новости, 17.02.2025
Рубио, Уолц и Уиткофф встретятся с российской делегацией в Эр-Рияде
Госсекретарь США Марко Рубио, советник президента США по нацбезопасности Майк Уолц и спецпосланник президента США по Ближнему Востоку Стив Уиткофф встретятся с... РИА Новости, 17.02.2025
2025-02-17T14:00:00+03:00
2025-02-17T14:00:00+03:00
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МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. Госсекретарь США Марко Рубио, советник президента США по нацбезопасности Майк Уолц и спецпосланник президента США по Ближнему Востоку Стив Уиткофф встретятся с российской делегацией во вторник в столице Саудовской Аравии, сообщает журналист газеты Washington Post со ссылкой на слова официального представителя госдепартамента Тэмми Брюс."Госдеп подтверждает: госсекретарь Рубио, советник по нацбезопасности Майк Уолц и спецпосланник Стив Уиткофф встретятся с российской делегацией в Эр-Рияде во вторник", - сообщил журналист в соцсети X.Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее сообщил журналистам, что министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и помощник президента РФ Юрий Ушаков в понедельник вылетают в Эр-Рияд по поручению президента РФ Владимира Путина, во вторник они проведут встречу с представителями США.
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в мире, сша, государственный департамент сша, россия, стив уиткофф, марко рубио, дмитрий песков, ближний восток
В мире, США, Государственный департамент США, Россия, Стив Уиткофф, Марко Рубио, Дмитрий Песков, Ближний Восток
Рубио, Уолц и Уиткофф встретятся с российской делегацией в Эр-Рияде
Рубио, Уолц и Уиткофф во вторник встретятся с делегацией России в Эр-Рияде