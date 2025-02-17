https://ria.ru/20250217/erriyad-1999825201.html

Рубио, Уолц и Уиткофф встретятся с российской делегацией в Эр-Рияде

Рубио, Уолц и Уиткофф встретятся с российской делегацией в Эр-Рияде - РИА Новости, 17.02.2025

Рубио, Уолц и Уиткофф встретятся с российской делегацией в Эр-Рияде

Госсекретарь США Марко Рубио, советник президента США по нацбезопасности Майк Уолц и спецпосланник президента США по Ближнему Востоку Стив Уиткофф встретятся с... РИА Новости, 17.02.2025

2025-02-17T14:00:00+03:00

2025-02-17T14:00:00+03:00

2025-02-17T15:36:00+03:00

в мире

сша

государственный департамент сша

россия

стив уиткофф

марко рубио

дмитрий песков

ближний восток

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/11/1999849871_0:0:3070:1728_1920x0_80_0_0_308560a65b79d278def69b18e122c172.jpg

МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. Госсекретарь США Марко Рубио, советник президента США по нацбезопасности Майк Уолц и спецпосланник президента США по Ближнему Востоку Стив Уиткофф встретятся с российской делегацией во вторник в столице Саудовской Аравии, сообщает журналист газеты Washington Post со ссылкой на слова официального представителя госдепартамента Тэмми Брюс."Госдеп подтверждает: госсекретарь Рубио, советник по нацбезопасности Майк Уолц и спецпосланник Стив Уиткофф встретятся с российской делегацией в Эр-Рияде во вторник", - сообщил журналист в соцсети X.Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее сообщил журналистам, что министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и помощник президента РФ Юрий Ушаков в понедельник вылетают в Эр-Рияд по поручению президента РФ Владимира Путина, во вторник они проведут встречу с представителями США.

https://ria.ru/20250217/evropa-1999780826.html

сша

россия

ближний восток

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, сша, государственный департамент сша, россия, стив уиткофф, марко рубио, дмитрий песков, ближний восток