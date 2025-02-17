https://ria.ru/20250217/dmitriev-1999901009.html

Глава РФПИ может присоединиться к делегации России в Эр-Рияде

Глава РФПИ может присоединиться к делегации России в Эр-Рияде - РИА Новости, 17.02.2025

Глава РФПИ может присоединиться к делегации России в Эр-Рияде

Глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев может присоединиться к делегации России в Эр-Рияде, сообщил помощник президента России Юрий Ушаков. РИА Новости, 17.02.2025

2025-02-17T18:30:00+03:00

2025-02-17T18:30:00+03:00

2025-02-17T18:30:00+03:00

специальная военная операция на украине

россия

кирилл дмитриев

юрий ушаков

российский фонд прямых инвестиций

саудовская аравия

эр-рияд (город)

украина

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МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. Глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев может присоединиться к делегации России в Эр-Рияде, сообщил помощник президента России Юрий Ушаков. "С нашей стороны будет естественно министр иностранных дел, я, по экономическим вопросам может присоединиться еще (глава РФПИ - ред.) Кирилл Дмитриев", - сказал Ушаков в эфире Первого канала.

https://ria.ru/20250217/lavrov-1999813030.html

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саудовская аравия

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