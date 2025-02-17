https://ria.ru/20250217/dmitriev-1999901009.html
Глава РФПИ может присоединиться к делегации России в Эр-Рияде
Глава РФПИ может присоединиться к делегации России в Эр-Рияде - РИА Новости, 17.02.2025
Глава РФПИ может присоединиться к делегации России в Эр-Рияде
Глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев может присоединиться к делегации России в Эр-Рияде, сообщил помощник президента России Юрий Ушаков. РИА Новости, 17.02.2025
2025-02-17T18:30:00+03:00
2025-02-17T18:30:00+03:00
2025-02-17T18:30:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
кирилл дмитриев
юрий ушаков
российский фонд прямых инвестиций
саудовская аравия
эр-рияд (город)
украина
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МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. Глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев может присоединиться к делегации России в Эр-Рияде, сообщил помощник президента России Юрий Ушаков. "С нашей стороны будет естественно министр иностранных дел, я, по экономическим вопросам может присоединиться еще (глава РФПИ - ред.) Кирилл Дмитриев", - сказал Ушаков в эфире Первого канала.
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россия, кирилл дмитриев, юрий ушаков, российский фонд прямых инвестиций, саудовская аравия, эр-рияд (город), украина, сша
Специальная военная операция на Украине, Россия, Кирилл Дмитриев, Юрий Ушаков, Российский фонд прямых инвестиций, Саудовская Аравия, Эр-Рияд (город), Украина, США
Глава РФПИ может присоединиться к делегации России в Эр-Рияде
Ушаков: глава РФПИ Дмитриев может присоединиться к делегации России в Эр-Рияде