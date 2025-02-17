https://ria.ru/20250217/briks-1999772621.html

В МИД Китая заявили, что БРИКС не участвует в блоковой конфронтации

В МИД Китая заявили, что БРИКС не участвует в блоковой конфронтации - РИА Новости, 17.02.2025

В МИД Китая заявили, что БРИКС не участвует в блоковой конфронтации

БРИКС не участвует в блоковой конфронтации, а стремится к совместному развитию и всеобщему процветанию, заявил на брифинге в понедельник официальный... РИА Новости, 17.02.2025

2025-02-17T10:49:00+03:00

2025-02-17T10:49:00+03:00

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ПЕКИН, 17 фев – РИА Новости. БРИКС не участвует в блоковой конфронтации, а стремится к совместному развитию и всеобщему процветанию, заявил на брифинге в понедельник официальный представитель МИД КНР Го Цзякунь. Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что альянс БРИКС якобы "мертв" после его угроз ввести пошлины против объединения государств в случае, если они воплотят свои планы по валюте-альтернативе американскому доллару. "БРИКС, будучи важной платформой сотрудничества между формирующимися рынками и развивающимися странами, выступает за открытость, инклюзивность, взаимовыгодное сотрудничество, группа государств БРИКС не участвует в блоковой конфронтации и не нацелена против третьих сторон", - заявил Го Цзякунь. Он добавил, что БРИКС стремится к "достижению совместного развития и всеобщего процветания". Ранее сообщалось, что страны БРИКС обсуждали возможность расширения расчетов в национальных валютах и создания общей валюты в рамках блока, однако окончательных решений по этому вопросу не принималось. БРИКС - межгосударственное объединение, созданное в 2006 году. Помимо России, Бразилии, Индии, Китая и ЮАР, с начала 2024 года к группе присоединились Египет, Эфиопия, Иран, ОАЭ и Саудовская Аравия. Россия с 1 января занимает пост председателя организации.

https://ria.ru/20250215/briks-1999626114.html

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в мире, китай, россия, сша, дональд трамп, брикс