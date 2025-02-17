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Осколку крупнейшего в мире айсберга дали название - РИА Новости, 17.02.2025
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Наука
 
17:18 17.02.2025
https://ria.ru/20250217/aysberg-1999879964.html
Осколку крупнейшего в мире айсберга дали название
Осколку крупнейшего в мире айсберга дали название - РИА Новости, 17.02.2025
Осколку крупнейшего в мире айсберга дали название
Ледяной осколок площадью около 80 квадратных километров, отколовшийся в море Скоша от крупнейшего в мире айсберга, получил название A23b, сообщили в... РИА Новости, 17.02.2025
2025-02-17T17:18:00+03:00
2025-02-17T17:18:00+03:00
наука
сша
атлантический океан
санкт-петербург
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МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. Ледяной осколок площадью около 80 квадратных километров, отколовшийся в море Скоша от крупнейшего в мире айсберга, получил название A23b, сообщили в пресс-службе Арктического и антарктического научно-исследовательского института (ААНИИ). В конце января вследствие таяния и воздействия океанических вод, самый большой в мире айсберг А23а потерял часть площади — около 80 квадратных километров. "Национальный ледовый центр США присвоил осколку ледяного гиганта название А23b", - говорится в сообщении. Уточняется, что в настоящее время А23а находится в море Скоша в южной части Атлантического океана, он движется в северо-западном направлении в 300 километрах от островов Южной Георгии. По данным ААНИИ, за две недели айсберг продвинулся на 70 километров. Крупнейший на планете айсберг А23а, по размерам почти в два раза превышающий площадь Санкт-Петербург, откололся от внешнего края шельфового ледника Фильхнера в сентябре 1986 года. Более 30 лет он находился на мели в центральной части моря Уэдделла. В середине ноября 2023 года он "проснулся" и снова начал движение, в результате дрейфа его вынесло на чистую воду. В январе этого года газета Daily Mail сообщила, что айсберг А23а может столкнуться с британским заморским островом Южная Георгия, расположенным в южной Атлантике. В Арктическом и антарктическом НИИ заявили, что А23а сменил направление и дрейфует западнее острова, поэтому столкновение может не произойти.
https://ria.ru/20250201/aysberg-1996815501.html
https://ria.ru/20250125/a23-1995442993.html
сша
атлантический океан
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сша, атлантический океан, санкт-петербург
Наука, США, Атлантический океан, Санкт-Петербург
Осколку крупнейшего в мире айсберга дали название

ААНИИ: отколовшийся от крупнейшего в мире айсберга получил название A23b

© Фото : ААНИИАйсберг А23а
Айсберг А23а - РИА Новости, 1920, 17.02.2025
© Фото : ААНИИ
Айсберг А23а. Архивное фото
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МОСКВА, 17 фев - РИА Новости. Ледяной осколок площадью около 80 квадратных километров, отколовшийся в море Скоша от крупнейшего в мире айсберга, получил название A23b, сообщили в пресс-службе Арктического и антарктического научно-исследовательского института (ААНИИ).
В конце января вследствие таяния и воздействия океанических вод, самый большой в мире айсберг А23а потерял часть площади — около 80 квадратных километров.
От айсберга А23а откололась глыба площадью 80 квадратных километров - РИА Новости, 1920, 01.02.2025
От крупнейшего в мире айсберга откололся большой кусок
1 февраля, 17:50
«
"Национальный ледовый центр США присвоил осколку ледяного гиганта название А23b", - говорится в сообщении.
Уточняется, что в настоящее время А23а находится в море Скоша в южной части Атлантического океана, он движется в северо-западном направлении в 300 километрах от островов Южной Георгии. По данным ААНИИ, за две недели айсберг продвинулся на 70 километров.
Крупнейший на планете айсберг А23а, по размерам почти в два раза превышающий площадь Санкт-Петербург, откололся от внешнего края шельфового ледника Фильхнера в сентябре 1986 года. Более 30 лет он находился на мели в центральной части моря Уэдделла. В середине ноября 2023 года он "проснулся" и снова начал движение, в результате дрейфа его вынесло на чистую воду.
В январе этого года газета Daily Mail сообщила, что айсберг А23а может столкнуться с британским заморским островом Южная Георгия, расположенным в южной Атлантике. В Арктическом и антарктическом НИИ заявили, что А23а сменил направление и дрейфует западнее острова, поэтому столкновение может не произойти.
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