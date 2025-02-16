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Глава ЕК перенесла встречу со спецпосланником Трампа по России и Украине - РИА Новости, 16.02.2025
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23:43 16.02.2025 (обновлено: 23:45 16.02.2025)
https://ria.ru/20250216/vstrecha-1999729059.html
Глава ЕК перенесла встречу со спецпосланником Трампа по России и Украине
Глава ЕК перенесла встречу со спецпосланником Трампа по России и Украине - РИА Новости, 16.02.2025
Глава ЕК перенесла встречу со спецпосланником Трампа по России и Украине
Встреча главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен со спецпосланником президента США Дональда Трампа по России и Украине Китом Келлогом, запланированная в Брюсселе РИА Новости, 16.02.2025
2025-02-16T23:43:00+03:00
2025-02-16T23:45:00+03:00
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БРЮССЕЛЬ, 16 фев – РИА Новости. Встреча главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен со спецпосланником президента США Дональда Трампа по России и Украине Китом Келлогом, запланированная в Брюсселе на понедельник, перенесена на утро вторника, сообщил журналистам европейский источник. "Встреча перенесена на вторник на утро", - пояснил источник. Ранее сообщалось, что Фон дер Ляйен в понедельник 17 февраля примет в Брюсселе спецпосланника Трампа по России и Украине. Но в субботу стало известно, что главы Еврокомиссии, Евросовета и генсек НАТО поедут в понедельник в Париж на экстренную встречу в верхах с рядом лидеров европейских стран, чтобы обсудить ситуацию вокруг Украины и отношения с США, а также европейскую безопасность. Мини-саммит с участием лидеров из Германии, Великобритании, Италии, Польши, Испании, Нидерландов и Дании пройдет в Париже по инициативе президента Франции Эммануэля Макрона в понедельник во второй половине дня.
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в мире, украина, сша, россия, урсула фон дер ляйен, дональд трамп, кит келлог, еврокомиссия, евросовет, нато
В мире, Украина, США, Россия, Урсула фон дер Ляйен, Дональд Трамп, Кит Келлог, Еврокомиссия, Евросовет, НАТО
Глава ЕК перенесла встречу со спецпосланником Трампа по России и Украине

Фон дер Ляйен перенесла встречу с Келлогом из-за экстренного саммита в Париже

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкПредседатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен
Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен - РИА Новости, 1920, 16.02.2025
© РИА Новости / Стрингер
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Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен. Архивное фото
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БРЮССЕЛЬ, 16 фев – РИА Новости. Встреча главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен со спецпосланником президента США Дональда Трампа по России и Украине Китом Келлогом, запланированная в Брюсселе на понедельник, перенесена на утро вторника, сообщил журналистам европейский источник.
«
"Встреча перенесена на вторник на утро", - пояснил источник.
Ранее сообщалось, что Фон дер Ляйен в понедельник 17 февраля примет в Брюсселе спецпосланника Трампа по России и Украине. Но в субботу стало известно, что главы Еврокомиссии, Евросовета и генсек НАТО поедут в понедельник в Париж на экстренную встречу в верхах с рядом лидеров европейских стран, чтобы обсудить ситуацию вокруг Украины и отношения с США, а также европейскую безопасность.
Мини-саммит с участием лидеров из Германии, Великобритании, Италии, Польши, Испании, Нидерландов и Дании пройдет в Париже по инициативе президента Франции Эммануэля Макрона в понедельник во второй половине дня.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 14.02.2025
Начинаются судьбоносные для Киева семь дней
14 февраля, 08:00
 
В миреУкраинаСШАРоссияУрсула фон дер ЛяйенДональд ТрампКит КеллогЕврокомиссияЕвросоветНАТО
 
 
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