https://ria.ru/20250216/vstrecha-1999729059.html

Глава ЕК перенесла встречу со спецпосланником Трампа по России и Украине

Глава ЕК перенесла встречу со спецпосланником Трампа по России и Украине - РИА Новости, 16.02.2025

Глава ЕК перенесла встречу со спецпосланником Трампа по России и Украине

Встреча главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен со спецпосланником президента США Дональда Трампа по России и Украине Китом Келлогом, запланированная в Брюсселе РИА Новости, 16.02.2025

2025-02-16T23:43:00+03:00

2025-02-16T23:43:00+03:00

2025-02-16T23:45:00+03:00

в мире

украина

сша

россия

урсула фон дер ляйен

дональд трамп

кит келлог

еврокомиссия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/09/1850927398_0:0:3077:1731_1920x0_80_0_0_47c79091f0840f0b05bd0cfb5d1617e8.jpg

БРЮССЕЛЬ, 16 фев – РИА Новости. Встреча главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен со спецпосланником президента США Дональда Трампа по России и Украине Китом Келлогом, запланированная в Брюсселе на понедельник, перенесена на утро вторника, сообщил журналистам европейский источник. "Встреча перенесена на вторник на утро", - пояснил источник. Ранее сообщалось, что Фон дер Ляйен в понедельник 17 февраля примет в Брюсселе спецпосланника Трампа по России и Украине. Но в субботу стало известно, что главы Еврокомиссии, Евросовета и генсек НАТО поедут в понедельник в Париж на экстренную встречу в верхах с рядом лидеров европейских стран, чтобы обсудить ситуацию вокруг Украины и отношения с США, а также европейскую безопасность. Мини-саммит с участием лидеров из Германии, Великобритании, Италии, Польши, Испании, Нидерландов и Дании пройдет в Париже по инициативе президента Франции Эммануэля Макрона в понедельник во второй половине дня.

https://ria.ru/20250214/ukraina-1999120362.html

украина

сша

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, украина, сша, россия, урсула фон дер ляйен, дональд трамп, кит келлог, еврокомиссия, евросовет, нато