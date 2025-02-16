Где в России самые красивые рассветы и закаты

Онлайн-сервис "Туту" составил рейтинг самых красивых рассветов и закатов России
Набережная Невы и Дворцовый мост в Санкт-Петербурге
Ни снег, ни дождь, ни ветер не могут остановить тех, кто мечтает отправиться зимой в Санкт-Петербург. Даже если на улице холодно, всегда можно согреться, посетив один из многочисленных музеев или уютных ресторанов, которых в городе становится все больше. Рассветы и закаты здесь предпочитают встречать на набережной Невы и на Дворцовом мосту — за этот вариант проголосовали более 19% респондентов.
Набережная Невы — сердце Санкт-Петербурга. Здесь можно увидеть величественные памятники архитектуры, такие как Зимний дворец и Адмиралтейство, которые особенно впечатляют в вечернее время, когда их освещает иллюминация. Дворцовый мост, соединяющий берега Невы, — один из главных символов города. С него открываются потрясающие виды на набережную и Петропавловскую крепость.
Набережная Невы и Дворцовый мост в Санкт-Петербурге
Ни снег, ни дождь, ни ветер не могут остановить тех, кто мечтает отправиться зимой в Санкт-Петербург. Даже если на улице холодно, всегда можно согреться, посетив один из многочисленных музеев или уютных ресторанов, которых в городе становится все больше. Рассветы и закаты здесь предпочитают встречать на набережной Невы и на Дворцовом мосту — за этот вариант проголосовали более 19% респондентов.
Набережная Невы — сердце Санкт-Петербурга. Здесь можно увидеть величественные памятники архитектуры, такие как Зимний дворец и Адмиралтейство, которые особенно впечатляют в вечернее время, когда их освещает иллюминация. Дворцовый мост, соединяющий берега Невы, — один из главных символов города. С него открываются потрясающие виды на набережную и Петропавловскую крепость.
Эльбрус
Чтобы встретить рассвет на Эльбрусе, его для начала нужно покорить. Если вы, как и 18% принявших участие в опросе пользователей, мечтаете о горном походе, готовьтесь к нему заранее. Эльбрус, высочайшая вершина Европы высотой 5642 метра, требует выбора опытных проводников и оценки своих физических возможностей.
Однако если к таким подвигам вы не готовы, не стоит расстраиваться: в Кабардино-Балкарии и Карачаево-Черкесии есть множество других мест, от красоты которых захватывает дух. Здесь можно насладиться живописными горными пейзажами, прогуляться по зеленым долинам и озерам, посетить древние аулы, познакомиться с культурой и традициями местных народов.
Эльбрус
Чтобы встретить рассвет на Эльбрусе, его для начала нужно покорить. Если вы, как и 18% принявших участие в опросе пользователей, мечтаете о горном походе, готовьтесь к нему заранее. Эльбрус, высочайшая вершина Европы высотой 5642 метра, требует выбора опытных проводников и оценки своих физических возможностей.
Однако если к таким подвигам вы не готовы, не стоит расстраиваться: в Кабардино-Балкарии и Карачаево-Черкесии есть множество других мест, от красоты которых захватывает дух. Здесь можно насладиться живописными горными пейзажами, прогуляться по зеленым долинам и озерам, посетить древние аулы, познакомиться с культурой и традициями местных народов.
Мыс Фиолент в Крыму
Расположен неподалеку от Севастополя. Это одно из самых живописных и популярных мест Крыма. Уникальный уголок природы привлекает почти 18% опрошенных, мечтающих встретить здесь рассвет или закат. На территории мыса находится одноименный природный заказник.
Фиолент славится потрясающими видами на Черное море и величественными отвесными скалами, которые возвышаются над водой на высоту до 400 метров.
Для тех, кто предпочитает активный отдых, на мысе есть множество троп для пеших прогулок и скалолазания. Здесь можно провести целый день, наслаждаясь красотой природы, чистым воздухом и умиротворением, которое дарит это место.
Мыс Фиолент в Крыму
Расположен неподалеку от Севастополя. Это одно из самых живописных и популярных мест Крыма. Уникальный уголок природы привлекает почти 18% опрошенных, мечтающих встретить здесь рассвет или закат. На территории мыса находится одноименный природный заказник.
Фиолент славится потрясающими видами на Черное море и величественными отвесными скалами, которые возвышаются над водой на высоту до 400 метров.
Для тех, кто предпочитает активный отдых, на мысе есть множество троп для пеших прогулок и скалолазания. Здесь можно провести целый день, наслаждаясь красотой природы, чистым воздухом и умиротворением, которое дарит это место.
Мыс Хобой на Байкале
Чуть меньше любителей путешествий — 16,9% — предпочитают мыс Хобой, священное место острова Ольхон на Байкале. Оно издавна считается местом силы и привлекает мистической атмосферой. Скалы мыса действительно напоминают клыки, что отразилось в названии: в переводе с бурятского "хобой" означает "клык".
Зимой Байкал покрывается прозрачным льдом, который становится крепким уже в январе. Это время идеально подходит для того, чтобы посмотреть ледяные пещеры и причудливые скульптуры, созданные самой природой.
Мыс Хобой на Байкале
Чуть меньше любителей путешествий — 16,9% — предпочитают мыс Хобой, священное место острова Ольхон на Байкале. Оно издавна считается местом силы и привлекает мистической атмосферой. Скалы мыса действительно напоминают клыки, что отразилось в названии: в переводе с бурятского "хобой" означает "клык".
Зимой Байкал покрывается прозрачным льдом, который становится крепким уже в январе. Это время идеально подходит для того, чтобы посмотреть ледяные пещеры и причудливые скульптуры, созданные самой природой.
Гора Белуха на Алтае
Не обошли путешественники вниманием и Алтай: 15,6% опрошенных мечтают встретить рассвет или закат на склонах Белухи. Белуха — высшая точка Сибири и Алтайских гор, и восхождение на нее многие считают даже более опасным, чем покорение Эльбруса. Высота горы — более 4500 метров, и путь к вершине требует хорошей физической подготовки и опыта в альпинизме.
Но если экстремальные приключения не для вас, можно отправиться на машине по Чуйскому тракту. Туристов ждут фантастические виды на горы, реки и степи, а также незабываемые рассветы и закаты. По пути можно увидеть древние петроглифы, познакомиться с культурой и традициями алтайских народов, насладиться тишиной и красотой природы.
Гора Белуха на Алтае
Не обошли путешественники вниманием и Алтай: 15,6% опрошенных мечтают встретить рассвет или закат на склонах Белухи. Белуха — высшая точка Сибири и Алтайских гор, и восхождение на нее многие считают даже более опасным, чем покорение Эльбруса. Высота горы — более 4500 метров, и путь к вершине требует хорошей физической подготовки и опыта в альпинизме.
Но если экстремальные приключения не для вас, можно отправиться на машине по Чуйскому тракту. Туристов ждут фантастические виды на горы, реки и степи, а также незабываемые рассветы и закаты. По пути можно увидеть древние петроглифы, познакомиться с культурой и традициями алтайских народов, насладиться тишиной и красотой природы.
Долина гейзеров на Камчатке
Увидеть ее ранним утром или на закате мечтает более 15% путешественников. Это удивительное место, где десятки гейзеров выбрасывают горячие струи воды на высоту до 40 метров. Однако добраться до долины на машине или пешком не получится: здесь нет ни пешеходных, ни автомобильных дорог. Единственный способ увидеть одно из самых необычных мест России — вертолетная экскурсия.
Такой тур начинается из Петропавловска-Камчатского. С высоты открываются потрясающие виды на безлюдные зеленые просторы, реки, озера и горные долины. По пути можно подлететь к двум вулканам — дымящему Карымскому и Малому Семячику, в кратере которого видно лазурное кислотное озеро.
Долина гейзеров на Камчатке
Увидеть ее ранним утром или на закате мечтает более 15% путешественников. Это удивительное место, где десятки гейзеров выбрасывают горячие струи воды на высоту до 40 метров. Однако добраться до долины на машине или пешком не получится: здесь нет ни пешеходных, ни автомобильных дорог. Единственный способ увидеть одно из самых необычных мест России — вертолетная экскурсия.
Такой тур начинается из Петропавловска-Камчатского. С высоты открываются потрясающие виды на безлюдные зеленые просторы, реки, озера и горные долины. По пути можно подлететь к двум вулканам — дымящему Карымскому и Малому Семячику, в кратере которого видно лазурное кислотное озеро.
Ладожские шхеры в Карелии
Шхеры — мелкие скалистые острова на Ладожском озере, которые относятся к территории одноименного национального парка. Это место привлекает туристов круглый год: можно приехать с палатками или отправиться на короткую экскурсию. Даже зимой гости наслаждаются прекрасными видами и уникальной природой. Вечером можно приготовить уху на костре и согреться ягодным чаем. В Карелию хотят отправиться около 13% опрошенных.
Ладожские шхеры в Карелии
Шхеры — мелкие скалистые острова на Ладожском озере, которые относятся к территории одноименного национального парка. Это место привлекает туристов круглый год: можно приехать с палатками или отправиться на короткую экскурсию. Даже зимой гости наслаждаются прекрасными видами и уникальной природой. Вечером можно приготовить уху на костре и согреться ягодным чаем. В Карелию хотят отправиться около 13% опрошенных.
Куршская коса в Калининградской области
Встречать рассветы и закаты на Балтике мечтают 12% путешественников. Куршская коса — уникальное место, где песчаные дюны и сосновые леса сочетаются с красотой Балтийского моря. Вопреки стереотипам, зима — отличное время для поездки в Калининградскую область. План поездки может быть таким: праздничная атмосфера и органный концерт в Калининграде, спа с видом на Балтийское море и закат на Куршской косе.
Куршская коса в Калининградской области
Встречать рассветы и закаты на Балтике мечтают 12% путешественников. Куршская коса — уникальное место, где песчаные дюны и сосновые леса сочетаются с красотой Балтийского моря. Вопреки стереотипам, зима — отличное время для поездки в Калининградскую область. План поездки может быть таким: праздничная атмосфера и органный концерт в Калининграде, спа с видом на Балтийское море и закат на Куршской косе.
Мыс Тобизина в Приморском крае
Одно из самых красивых мест острова Русский. Почувствовать себя стоящим на краю земли и полюбоваться солнцем мечтают 12% опрошенных пользователей. Добраться на мыс можно на автомобиле или общественном транспорте. Надо быть готовым, что часть маршрута нужно будет пройти пешком.
Но это того стоит — здесь потрясающие виды на океан и закаты.
Мыс Тобизина в Приморском крае
Одно из самых красивых мест острова Русский. Почувствовать себя стоящим на краю земли и полюбоваться солнцем мечтают 12% опрошенных пользователей. Добраться на мыс можно на автомобиле или общественном транспорте. Надо быть готовым, что часть маршрута нужно будет пройти пешком.
Но это того стоит — здесь потрясающие виды на океан и закаты.
Скала Киселева в Краснодарском крае
Скала Киселева, окруженная лесопарком Кадош, находится в живописных окрестностях Туапсе. Это место привлекает почти 11% опрошенных, которые мечтают отправиться туда, чтобы встретить незабываемые рассветы и закаты. Лесопарк Кадош, несмотря на небольшие размеры, поражает своей природной красотой и разнообразием флоры и фауны. Здесь можно насладиться прогулками среди вековых деревьев, послушать пение птиц и почувствовать умиротворение, которое дарит природа.
В холодное время года лесопарк также открыт для посетителей, но важно учитывать погодные условия: лучше всего выбирать дни без сильного ветра и дождя, чтобы прогулка была комфортной и приятной. Скала Киселева славится панорамными видами, которые открываются с вершины. Это место идеально подходит для тех, кто ищет единения с природой и хочет насладиться ее красотой в любое время года.
Скала Киселева в Краснодарском крае
Скала Киселева, окруженная лесопарком Кадош, находится в живописных окрестностях Туапсе. Это место привлекает почти 11% опрошенных, которые мечтают отправиться туда, чтобы встретить незабываемые рассветы и закаты. Лесопарк Кадош, несмотря на небольшие размеры, поражает своей природной красотой и разнообразием флоры и фауны. Здесь можно насладиться прогулками среди вековых деревьев, послушать пение птиц и почувствовать умиротворение, которое дарит природа.
В холодное время года лесопарк также открыт для посетителей, но важно учитывать погодные условия: лучше всего выбирать дни без сильного ветра и дождя, чтобы прогулка была комфортной и приятной. Скала Киселева славится панорамными видами, которые открываются с вершины. Это место идеально подходит для тех, кто ищет единения с природой и хочет насладиться ее красотой в любое время года.
Набережная Волги в Нижнем Новгороде
Не зря Нижний Новгород называют столицей закатов: город действительно попал в подборку благодаря своей невероятной красоте, и более 10% участников опроса мечтают посетить это удивительное место. Лучшие закаты и рассветы можно встретить на набережной Волги, где каждый вечер небо окрашивается в невероятные оттенки оранжевого, красного и фиолетового.
Днем же набережная превращается в оживленное место, где можно прогуляться, насладиться видами на реку, посетить кафе и магазины. Один из традиционных сувениров, которые можно здесь купить, это городецкие пряники — сладкое и ароматное напоминание о поездке в Нижний Новгород.
Набережная Волги в Нижнем Новгороде
Не зря Нижний Новгород называют столицей закатов: город действительно попал в подборку благодаря своей невероятной красоте, и более 10% участников опроса мечтают посетить это удивительное место. Лучшие закаты и рассветы можно встретить на набережной Волги, где каждый вечер небо окрашивается в невероятные оттенки оранжевого, красного и фиолетового.
Днем же набережная превращается в оживленное место, где можно прогуляться, насладиться видами на реку, посетить кафе и магазины. Один из традиционных сувениров, которые можно здесь купить, это городецкие пряники — сладкое и ароматное напоминание о поездке в Нижний Новгород.