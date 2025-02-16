Где в России самые красивые рассветы и закаты

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Набережная Невы и Дворцовый мост в Санкт-Петербурге

Ни снег, ни дождь, ни ветер не могут остановить тех, кто мечтает отправиться зимой в Санкт-Петербург. Даже если на улице холодно, всегда можно согреться, посетив один из многочисленных музеев или уютных ресторанов, которых в городе становится все больше. Рассветы и закаты здесь предпочитают встречать на набережной Невы и на Дворцовом мосту — за этот вариант проголосовали более 19% респондентов.

Набережная Невы — сердце Санкт-Петербурга. Здесь можно увидеть величественные памятники архитектуры, такие как Зимний дворец и Адмиралтейство, которые особенно впечатляют в вечернее время, когда их освещает иллюминация. Дворцовый мост, соединяющий берега Невы, — один из главных символов города. С него открываются потрясающие виды на набережную и Петропавловскую крепость.