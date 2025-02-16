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Где в России самые красивые рассветы и закаты - РИА Новости, 16.02.2025
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Туризм
 
08:00 16.02.2025 (обновлено: 08:09 16.02.2025)
https://ria.ru/20250216/turizm-1998675331.html
Где в России самые красивые рассветы и закаты
Где в России самые красивые рассветы и закаты - РИА Новости, 16.02.2025
Где в России самые красивые рассветы и закаты
Куда ехать, если хочется встретить рассвет так, чтобы сердце замерло, или проводить закат, который запомнится на годы? Онлайн-сервис "Туту" опросил более тысячи РИА Новости, 16.02.2025
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эльбрус
санкт-петербург
отдых в россии
новости - туризм
нева (река)
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Куда ехать, если хочется встретить рассвет так, чтобы сердце замерло, или проводить закат, который запомнится на годы? Онлайн-сервис "Туту" опросил более тысячи россиян — и они раскрыли топ локаций, где небо и земля творят магию.У набережной Невы — 19% голосов, 18% опрошенных мечтают покорить Эльбрус, чтобы солнце зажгло снежные склоны. Байкал манит прозрачным льдом, Карелия — кострами у Ладоги, а Куршская коса зимой удивляет балтийскими пейзажами.Одни места доступны круглый год, другие требуют подготовки или вертолетной экскурсии. Объединяет их одно: пейзажи, ради которых стоит проснуться на рассвете или задержаться до заката.
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Где в России самые красивые рассветы и закаты

Онлайн-сервис "Туту" составил рейтинг самых красивых рассветов и закатов России

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Куда ехать, если хочется встретить рассвет так, чтобы сердце замерло, или проводить закат, который запомнится на годы? Онлайн-сервис "Туту" опросил более тысячи россиян — и они раскрыли топ локаций, где небо и земля творят магию.
У набережной Невы — 19% голосов, 18% опрошенных мечтают покорить Эльбрус, чтобы солнце зажгло снежные склоны. Байкал манит прозрачным льдом, Карелия — кострами у Ладоги, а Куршская коса зимой удивляет балтийскими пейзажами.
Одни места доступны круглый год, другие требуют подготовки или вертолетной экскурсии. Объединяет их одно: пейзажи, ради которых стоит проснуться на рассвете или задержаться до заката.
© Getty Images / Anna_Pakutina

Набережная Невы и Дворцовый мост в Санкт-Петербурге

Ни снег, ни дождь, ни ветер не могут остановить тех, кто мечтает отправиться зимой в Санкт-Петербург. Даже если на улице холодно, всегда можно согреться, посетив один из многочисленных музеев или уютных ресторанов, которых в городе становится все больше. Рассветы и закаты здесь предпочитают встречать на набережной Невы и на Дворцовом мосту — за этот вариант проголосовали более 19% респондентов.

Набережная Невы — сердце Санкт-Петербурга. Здесь можно увидеть величественные памятники архитектуры, такие как Зимний дворец и Адмиралтейство, которые особенно впечатляют в вечернее время, когда их освещает иллюминация. Дворцовый мост, соединяющий берега Невы, — один из главных символов города. С него открываются потрясающие виды на набережную и Петропавловскую крепость.

Дворцовый мост в Санкт-Петербурге

Набережная Невы и Дворцовый мост в Санкт-Петербурге

Ни снег, ни дождь, ни ветер не могут остановить тех, кто мечтает отправиться зимой в Санкт-Петербург. Даже если на улице холодно, всегда можно согреться, посетив один из многочисленных музеев или уютных ресторанов, которых в городе становится все больше. Рассветы и закаты здесь предпочитают встречать на набережной Невы и на Дворцовом мосту — за этот вариант проголосовали более 19% респондентов.

Набережная Невы — сердце Санкт-Петербурга. Здесь можно увидеть величественные памятники архитектуры, такие как Зимний дворец и Адмиралтейство, которые особенно впечатляют в вечернее время, когда их освещает иллюминация. Дворцовый мост, соединяющий берега Невы, — один из главных символов города. С него открываются потрясающие виды на набережную и Петропавловскую крепость.

© Getty Images / Anna_Pakutina
1 из 11
© Getty Images / Borisenkov Andrei

Эльбрус

Чтобы встретить рассвет на Эльбрусе, его для начала нужно покорить. Если вы, как и 18% принявших участие в опросе пользователей, мечтаете о горном походе, готовьтесь к нему заранее. Эльбрус, высочайшая вершина Европы высотой 5642 метра, требует выбора опытных проводников и оценки своих физических возможностей.

Однако если к таким подвигам вы не готовы, не стоит расстраиваться: в Кабардино-Балкарии и Карачаево-Черкесии есть множество других мест, от красоты которых захватывает дух. Здесь можно насладиться живописными горными пейзажами, прогуляться по зеленым долинам и озерам, посетить древние аулы, познакомиться с культурой и традициями местных народов.

Туристы на Эльбрусе

Эльбрус

Чтобы встретить рассвет на Эльбрусе, его для начала нужно покорить. Если вы, как и 18% принявших участие в опросе пользователей, мечтаете о горном походе, готовьтесь к нему заранее. Эльбрус, высочайшая вершина Европы высотой 5642 метра, требует выбора опытных проводников и оценки своих физических возможностей.

Однако если к таким подвигам вы не готовы, не стоит расстраиваться: в Кабардино-Балкарии и Карачаево-Черкесии есть множество других мест, от красоты которых захватывает дух. Здесь можно насладиться живописными горными пейзажами, прогуляться по зеленым долинам и озерам, посетить древние аулы, познакомиться с культурой и традициями местных народов.

© Getty Images / Borisenkov Andrei
2 из 11
© РИА Новости / Сергей Мальгавко | Перейти в медиабанк

Мыс Фиолент в Крыму

Расположен неподалеку от Севастополя. Это одно из самых живописных и популярных мест Крыма. Уникальный уголок природы привлекает почти 18% опрошенных, мечтающих встретить здесь рассвет или закат. На территории мыса находится одноименный природный заказник.

Фиолент славится потрясающими видами на Черное море и величественными отвесными скалами, которые возвышаются над водой на высоту до 400 метров.

Для тех, кто предпочитает активный отдых, на мысе есть множество троп для пеших прогулок и скалолазания. Здесь можно провести целый день, наслаждаясь красотой природы, чистым воздухом и умиротворением, которое дарит это место.

Отдыхающие на прогулочном катере у мыса Фиолент в Севастополе

Мыс Фиолент в Крыму

Расположен неподалеку от Севастополя. Это одно из самых живописных и популярных мест Крыма. Уникальный уголок природы привлекает почти 18% опрошенных, мечтающих встретить здесь рассвет или закат. На территории мыса находится одноименный природный заказник.

Фиолент славится потрясающими видами на Черное море и величественными отвесными скалами, которые возвышаются над водой на высоту до 400 метров.

Для тех, кто предпочитает активный отдых, на мысе есть множество троп для пеших прогулок и скалолазания. Здесь можно провести целый день, наслаждаясь красотой природы, чистым воздухом и умиротворением, которое дарит это место.

© РИА Новости / Сергей Мальгавко
Перейти в медиабанк
3 из 11
© Getty Images / Olga_Gavrilova

Мыс Хобой на Байкале

Чуть меньше любителей путешествий — 16,9% — предпочитают мыс Хобой, священное место острова Ольхон на Байкале. Оно издавна считается местом силы и привлекает мистической атмосферой. Скалы мыса действительно напоминают клыки, что отразилось в названии: в переводе с бурятского "хобой" означает "клык".

Зимой Байкал покрывается прозрачным льдом, который становится крепким уже в январе. Это время идеально подходит для того, чтобы посмотреть ледяные пещеры и причудливые скульптуры, созданные самой природой.

Мыс Хобой на озере Байкал

Мыс Хобой на Байкале

Чуть меньше любителей путешествий — 16,9% — предпочитают мыс Хобой, священное место острова Ольхон на Байкале. Оно издавна считается местом силы и привлекает мистической атмосферой. Скалы мыса действительно напоминают клыки, что отразилось в названии: в переводе с бурятского "хобой" означает "клык".

Зимой Байкал покрывается прозрачным льдом, который становится крепким уже в январе. Это время идеально подходит для того, чтобы посмотреть ледяные пещеры и причудливые скульптуры, созданные самой природой.

© Getty Images / Olga_Gavrilova
4 из 11
© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанк

Гора Белуха на Алтае

Не обошли путешественники вниманием и Алтай: 15,6% опрошенных мечтают встретить рассвет или закат на склонах Белухи. Белуха — высшая точка Сибири и Алтайских гор, и восхождение на нее многие считают даже более опасным, чем покорение Эльбруса. Высота горы — более 4500 метров, и путь к вершине требует хорошей физической подготовки и опыта в альпинизме.

Но если экстремальные приключения не для вас, можно отправиться на машине по Чуйскому тракту. Туристов ждут фантастические виды на горы, реки и степи, а также незабываемые рассветы и закаты. По пути можно увидеть древние петроглифы, познакомиться с культурой и традициями алтайских народов, насладиться тишиной и красотой природы.

Вертолет во время посадки у озера Акаем

Гора Белуха на Алтае

Не обошли путешественники вниманием и Алтай: 15,6% опрошенных мечтают встретить рассвет или закат на склонах Белухи. Белуха — высшая точка Сибири и Алтайских гор, и восхождение на нее многие считают даже более опасным, чем покорение Эльбруса. Высота горы — более 4500 метров, и путь к вершине требует хорошей физической подготовки и опыта в альпинизме.

Но если экстремальные приключения не для вас, можно отправиться на машине по Чуйскому тракту. Туристов ждут фантастические виды на горы, реки и степи, а также незабываемые рассветы и закаты. По пути можно увидеть древние петроглифы, познакомиться с культурой и традициями алтайских народов, насладиться тишиной и красотой природы.

© РИА Новости / Александр Кряжев
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5 из 11
© Getty Images

Долина гейзеров на Камчатке

Увидеть ее ранним утром или на закате мечтает более 15% путешественников. Это удивительное место, где десятки гейзеров выбрасывают горячие струи воды на высоту до 40 метров. Однако добраться до долины на машине или пешком не получится: здесь нет ни пешеходных, ни автомобильных дорог. Единственный способ увидеть одно из самых необычных мест России — вертолетная экскурсия.

Такой тур начинается из Петропавловска-Камчатского. С высоты открываются потрясающие виды на безлюдные зеленые просторы, реки, озера и горные долины. По пути можно подлететь к двум вулканам — дымящему Карымскому и Малому Семячику, в кратере которого видно лазурное кислотное озеро.

Долина Гейзеров

Долина гейзеров на Камчатке

Увидеть ее ранним утром или на закате мечтает более 15% путешественников. Это удивительное место, где десятки гейзеров выбрасывают горячие струи воды на высоту до 40 метров. Однако добраться до долины на машине или пешком не получится: здесь нет ни пешеходных, ни автомобильных дорог. Единственный способ увидеть одно из самых необычных мест России — вертолетная экскурсия.

Такой тур начинается из Петропавловска-Камчатского. С высоты открываются потрясающие виды на безлюдные зеленые просторы, реки, озера и горные долины. По пути можно подлететь к двум вулканам — дымящему Карымскому и Малому Семячику, в кратере которого видно лазурное кислотное озеро.

© Getty Images
6 из 11
© Getty Images / Ukususha

Ладожские шхеры в Карелии

Шхеры — мелкие скалистые острова на Ладожском озере, которые относятся к территории одноименного национального парка. Это место привлекает туристов круглый год: можно приехать с палатками или отправиться на короткую экскурсию. Даже зимой гости наслаждаются прекрасными видами и уникальной природой. Вечером можно приготовить уху на костре и согреться ягодным чаем. В Карелию хотят отправиться около 13% опрошенных.

Ладожские шхеры

Ладожские шхеры в Карелии

Шхеры — мелкие скалистые острова на Ладожском озере, которые относятся к территории одноименного национального парка. Это место привлекает туристов круглый год: можно приехать с палатками или отправиться на короткую экскурсию. Даже зимой гости наслаждаются прекрасными видами и уникальной природой. Вечером можно приготовить уху на костре и согреться ягодным чаем. В Карелию хотят отправиться около 13% опрошенных.

© Getty Images / Ukususha
7 из 11
© Getty Images / konfiodor

Куршская коса в Калининградской области

Встречать рассветы и закаты на Балтике мечтают 12% путешественников. Куршская коса — уникальное место, где песчаные дюны и сосновые леса сочетаются с красотой Балтийского моря. Вопреки стереотипам, зима — отличное время для поездки в Калининградскую область. План поездки может быть таким: праздничная атмосфера и органный концерт в Калининграде, спа с видом на Балтийское море и закат на Куршской косе.

Куршская коса

Куршская коса в Калининградской области

Встречать рассветы и закаты на Балтике мечтают 12% путешественников. Куршская коса — уникальное место, где песчаные дюны и сосновые леса сочетаются с красотой Балтийского моря. Вопреки стереотипам, зима — отличное время для поездки в Калининградскую область. План поездки может быть таким: праздничная атмосфера и органный концерт в Калининграде, спа с видом на Балтийское море и закат на Куршской косе.

© Getty Images / konfiodor
8 из 11
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанк

Мыс Тобизина в Приморском крае

Одно из самых красивых мест острова Русский. Почувствовать себя стоящим на краю земли и полюбоваться солнцем мечтают 12% опрошенных пользователей. Добраться на мыс можно на автомобиле или общественном транспорте. Надо быть готовым, что часть маршрута нужно будет пройти пешком.

Но это того стоит — здесь потрясающие виды на океан и закаты.

Мыс Тобизина - самый южный мыс острова Русский

Мыс Тобизина в Приморском крае

Одно из самых красивых мест острова Русский. Почувствовать себя стоящим на краю земли и полюбоваться солнцем мечтают 12% опрошенных пользователей. Добраться на мыс можно на автомобиле или общественном транспорте. Надо быть готовым, что часть маршрута нужно будет пройти пешком.

Но это того стоит — здесь потрясающие виды на океан и закаты.

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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9 из 11
CC BY-SA 4.0 / HoroshilovAleksandr / Шторм у Скалы Киселёва (cropped)

Скала Киселева в Краснодарском крае

Скала Киселева, окруженная лесопарком Кадош, находится в живописных окрестностях Туапсе. Это место привлекает почти 11% опрошенных, которые мечтают отправиться туда, чтобы встретить незабываемые рассветы и закаты. Лесопарк Кадош, несмотря на небольшие размеры, поражает своей природной красотой и разнообразием флоры и фауны. Здесь можно насладиться прогулками среди вековых деревьев, послушать пение птиц и почувствовать умиротворение, которое дарит природа.

В холодное время года лесопарк также открыт для посетителей, но важно учитывать погодные условия: лучше всего выбирать дни без сильного ветра и дождя, чтобы прогулка была комфортной и приятной. Скала Киселева славится панорамными видами, которые открываются с вершины. Это место идеально подходит для тех, кто ищет единения с природой и хочет насладиться ее красотой в любое время года.

Шторм у Скалы Киселёва

Скала Киселева в Краснодарском крае

Скала Киселева, окруженная лесопарком Кадош, находится в живописных окрестностях Туапсе. Это место привлекает почти 11% опрошенных, которые мечтают отправиться туда, чтобы встретить незабываемые рассветы и закаты. Лесопарк Кадош, несмотря на небольшие размеры, поражает своей природной красотой и разнообразием флоры и фауны. Здесь можно насладиться прогулками среди вековых деревьев, послушать пение птиц и почувствовать умиротворение, которое дарит природа.

В холодное время года лесопарк также открыт для посетителей, но важно учитывать погодные условия: лучше всего выбирать дни без сильного ветра и дождя, чтобы прогулка была комфортной и приятной. Скала Киселева славится панорамными видами, которые открываются с вершины. Это место идеально подходит для тех, кто ищет единения с природой и хочет насладиться ее красотой в любое время года.

CC BY-SA 4.0 / HoroshilovAleksandr / Шторм у Скалы Киселёва (cropped)
10 из 11
© РИА Новости / Владимир Песня | Перейти в медиабанк

Набережная Волги в Нижнем Новгороде

Не зря Нижний Новгород называют столицей закатов: город действительно попал в подборку благодаря своей невероятной красоте, и более 10% участников опроса мечтают посетить это удивительное место. Лучшие закаты и рассветы можно встретить на набережной Волги, где каждый вечер небо окрашивается в невероятные оттенки оранжевого, красного и фиолетового.

Днем же набережная превращается в оживленное место, где можно прогуляться, насладиться видами на реку, посетить кафе и магазины. Один из традиционных сувениров, которые можно здесь купить, это городецкие пряники — сладкое и ароматное напоминание о поездке в Нижний Новгород.

Рассвет над Волгой в Нижнем Новгороде

Набережная Волги в Нижнем Новгороде

Не зря Нижний Новгород называют столицей закатов: город действительно попал в подборку благодаря своей невероятной красоте, и более 10% участников опроса мечтают посетить это удивительное место. Лучшие закаты и рассветы можно встретить на набережной Волги, где каждый вечер небо окрашивается в невероятные оттенки оранжевого, красного и фиолетового.

Днем же набережная превращается в оживленное место, где можно прогуляться, насладиться видами на реку, посетить кафе и магазины. Один из традиционных сувениров, которые можно здесь купить, это городецкие пряники — сладкое и ароматное напоминание о поездке в Нижний Новгород.

© РИА Новости / Владимир Песня
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11 из 11
 
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