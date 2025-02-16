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В РАН раскрыли, повлиял ли прорыв Каховской ГЭС на курортный сезон в Крыму - РИА Новости, 16.02.2025
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03:38 16.02.2025 (обновлено: 06:11 16.02.2025)
https://ria.ru/20250216/sezon-1999636182.html
В РАН раскрыли, повлиял ли прорыв Каховской ГЭС на курортный сезон в Крыму
В РАН раскрыли, повлиял ли прорыв Каховской ГЭС на курортный сезон в Крыму - РИА Новости, 16.02.2025
В РАН раскрыли, повлиял ли прорыв Каховской ГЭС на курортный сезон в Крыму
После прорыва Каховской ГЭС в 2023 году перед Роспотребнадзором встал вопрос о закрытии курортного сезона в Крыму из-за попавших в Черное море опасных веществ,... РИА Новости, 16.02.2025
2025-02-16T03:38:00+03:00
2025-02-16T06:11:00+03:00
черное море
россия
сергей коновалов
владимир путин
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
российская академия наук
следственный комитет россии (ск рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/1e/1949448582_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_58fd2cbed47169edfaeb5ebb5cfc4932.jpg
МОСКВА, 16 фев - РИА Новости. После прорыва Каховской ГЭС в 2023 году перед Роспотребнадзором встал вопрос о закрытии курортного сезона в Крыму из-за попавших в Черное море опасных веществ, однако океанологи составили прогноз их распространения и доказали, что загрязненные воды не затронут полуостров, рассказал РИА Новости директор федерального исследовательского центра "Морской гидрофизический институт РАН" Сергей Коновалов. В ночь на 6 июня 2023 года после серии ракетных ударов, нанесенных украинскими войсками, разрушилась верхняя часть Каховской ГЭС, что привело к нерегулируемому сбросу воды из Каховского водохранилища и подтоплению прибрежных районов Херсонской области внизу по течению Днепра. Президент РФ Владимир Путин назвал случившееся варварской акцией киевского режима, которая привела к масштабной экологической и гуманитарной катастрофе, а СК РФ квалифицировал случившееся как теракт. "Огромная масса воды понеслась вниз по течению Днепра и была сброшена практически залповым способом в северную часть шельфа Черного моря. Это действительно было катастрофическое явление, поскольку в донных отложениях Каховского водохранилища и вниз по течению Днепра были самого разного рода загрязнители, начиная с радиоактивных изотопов после аварии на Чернобыльской АЭС и заканчивая тяжелыми металлами или ядохимикатами от деятельности предприятий", - сказал Коновалов. Он подчеркнул, что пресная вода существенно отличается от морской, поэтому прорыв дамбы мог привести к неблагоприятным последствиям для экологии, даже если бы поток был абсолютно чистым. Таким образом, в июне 2023 года перед Роспотребнадзором встал вопрос о закрытии курортного сезона в Крыму, поэтому ведомство обратилось к специалистам Морского гидрофизического института. "Мы знаем Черное море очень хорошо, знаем структуру течений. Мы отслеживали развитие ситуации и видели, что ни в один из дней загрязненные воды не приближались к береговой зоне Крыма и тем более – Кавказа. Они отклонялись в сторону запада, таким образом, мы сопровождали весь процесс, и это позволило Роспотребнадзору сохранить курортный сезон 2023 года", - сказал Коновалов. Он уточнил, что ученые института наблюдали за морем с помощью спутников и предоставляли ведомству оперативный прогноз состояния морской среды.
https://ria.ru/20241225/anapa-1991277253.html
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черное море, россия, сергей коновалов, владимир путин, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), российская академия наук, следственный комитет россии (ск рф)
Черное море, Россия, Сергей Коновалов, Владимир Путин, Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор), Российская академия наук, Следственный комитет России (СК РФ)
В РАН раскрыли, повлиял ли прорыв Каховской ГЭС на курортный сезон в Крыму

Океанолог Коновалов: загрязненные воды отклонялись течением в сторону запада

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкЗамок "Ласточкино гнездо" в поселке Гаспра в Крыму
Замок Ласточкино гнездо в поселке Гаспра в Крыму - РИА Новости, 1920, 16.02.2025
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Замок "Ласточкино гнездо" в поселке Гаспра в Крыму. Архивное фото
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МОСКВА, 16 фев - РИА Новости. После прорыва Каховской ГЭС в 2023 году перед Роспотребнадзором встал вопрос о закрытии курортного сезона в Крыму из-за попавших в Черное море опасных веществ, однако океанологи составили прогноз их распространения и доказали, что загрязненные воды не затронут полуостров, рассказал РИА Новости директор федерального исследовательского центра "Морской гидрофизический институт РАН" Сергей Коновалов.
В ночь на 6 июня 2023 года после серии ракетных ударов, нанесенных украинскими войсками, разрушилась верхняя часть Каховской ГЭС, что привело к нерегулируемому сбросу воды из Каховского водохранилища и подтоплению прибрежных районов Херсонской области внизу по течению Днепра. Президент РФ Владимир Путин назвал случившееся варварской акцией киевского режима, которая привела к масштабной экологической и гуманитарной катастрофе, а СК РФ квалифицировал случившееся как теракт.
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"Огромная масса воды понеслась вниз по течению Днепра и была сброшена практически залповым способом в северную часть шельфа Черного моря. Это действительно было катастрофическое явление, поскольку в донных отложениях Каховского водохранилища и вниз по течению Днепра были самого разного рода загрязнители, начиная с радиоактивных изотопов после аварии на Чернобыльской АЭС и заканчивая тяжелыми металлами или ядохимикатами от деятельности предприятий", - сказал Коновалов.
Он подчеркнул, что пресная вода существенно отличается от морской, поэтому прорыв дамбы мог привести к неблагоприятным последствиям для экологии, даже если бы поток был абсолютно чистым. Таким образом, в июне 2023 года перед Роспотребнадзором встал вопрос о закрытии курортного сезона в Крыму, поэтому ведомство обратилось к специалистам Морского гидрофизического института.
"Мы знаем Черное море очень хорошо, знаем структуру течений. Мы отслеживали развитие ситуации и видели, что ни в один из дней загрязненные воды не приближались к береговой зоне Крыма и тем более – Кавказа. Они отклонялись в сторону запада, таким образом, мы сопровождали весь процесс, и это позволило Роспотребнадзору сохранить курортный сезон 2023 года", - сказал Коновалов.
Он уточнил, что ученые института наблюдали за морем с помощью спутников и предоставляли ведомству оперативный прогноз состояния морской среды.
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Черное мореРоссияСергей КоноваловВладимир ПутинФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Российская академия наукСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
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