https://ria.ru/20250216/sezon-1999636182.html

В РАН раскрыли, повлиял ли прорыв Каховской ГЭС на курортный сезон в Крыму

В РАН раскрыли, повлиял ли прорыв Каховской ГЭС на курортный сезон в Крыму - РИА Новости, 16.02.2025

В РАН раскрыли, повлиял ли прорыв Каховской ГЭС на курортный сезон в Крыму

После прорыва Каховской ГЭС в 2023 году перед Роспотребнадзором встал вопрос о закрытии курортного сезона в Крыму из-за попавших в Черное море опасных веществ,... РИА Новости, 16.02.2025

2025-02-16T03:38:00+03:00

2025-02-16T03:38:00+03:00

2025-02-16T06:11:00+03:00

черное море

россия

сергей коновалов

владимир путин

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

российская академия наук

следственный комитет россии (ск рф)

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МОСКВА, 16 фев - РИА Новости. После прорыва Каховской ГЭС в 2023 году перед Роспотребнадзором встал вопрос о закрытии курортного сезона в Крыму из-за попавших в Черное море опасных веществ, однако океанологи составили прогноз их распространения и доказали, что загрязненные воды не затронут полуостров, рассказал РИА Новости директор федерального исследовательского центра "Морской гидрофизический институт РАН" Сергей Коновалов. В ночь на 6 июня 2023 года после серии ракетных ударов, нанесенных украинскими войсками, разрушилась верхняя часть Каховской ГЭС, что привело к нерегулируемому сбросу воды из Каховского водохранилища и подтоплению прибрежных районов Херсонской области внизу по течению Днепра. Президент РФ Владимир Путин назвал случившееся варварской акцией киевского режима, которая привела к масштабной экологической и гуманитарной катастрофе, а СК РФ квалифицировал случившееся как теракт. "Огромная масса воды понеслась вниз по течению Днепра и была сброшена практически залповым способом в северную часть шельфа Черного моря. Это действительно было катастрофическое явление, поскольку в донных отложениях Каховского водохранилища и вниз по течению Днепра были самого разного рода загрязнители, начиная с радиоактивных изотопов после аварии на Чернобыльской АЭС и заканчивая тяжелыми металлами или ядохимикатами от деятельности предприятий", - сказал Коновалов. Он подчеркнул, что пресная вода существенно отличается от морской, поэтому прорыв дамбы мог привести к неблагоприятным последствиям для экологии, даже если бы поток был абсолютно чистым. Таким образом, в июне 2023 года перед Роспотребнадзором встал вопрос о закрытии курортного сезона в Крыму, поэтому ведомство обратилось к специалистам Морского гидрофизического института. "Мы знаем Черное море очень хорошо, знаем структуру течений. Мы отслеживали развитие ситуации и видели, что ни в один из дней загрязненные воды не приближались к береговой зоне Крыма и тем более – Кавказа. Они отклонялись в сторону запада, таким образом, мы сопровождали весь процесс, и это позволило Роспотребнадзору сохранить курортный сезон 2023 года", - сказал Коновалов. Он уточнил, что ученые института наблюдали за морем с помощью спутников и предоставляли ведомству оперативный прогноз состояния морской среды.

https://ria.ru/20241225/anapa-1991277253.html

https://ria.ru/20250110/mazut-1993044004.html

черное море

россия

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черное море, россия, сергей коновалов, владимир путин, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), российская академия наук, следственный комитет россии (ск рф)