В РАН раскрыли, повлиял ли прорыв Каховской ГЭС на курортный сезон в Крыму
Океанолог Коновалов: загрязненные воды отклонялись течением в сторону запада
© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкЗамок "Ласточкино гнездо" в поселке Гаспра в Крыму
Замок "Ласточкино гнездо" в поселке Гаспра в Крыму. Архивное фото
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МОСКВА, 16 фев - РИА Новости. После прорыва Каховской ГЭС в 2023 году перед Роспотребнадзором встал вопрос о закрытии курортного сезона в Крыму из-за попавших в Черное море опасных веществ, однако океанологи составили прогноз их распространения и доказали, что загрязненные воды не затронут полуостров, рассказал РИА Новости директор федерального исследовательского центра "Морской гидрофизический институт РАН" Сергей Коновалов.
В ночь на 6 июня 2023 года после серии ракетных ударов, нанесенных украинскими войсками, разрушилась верхняя часть Каховской ГЭС, что привело к нерегулируемому сбросу воды из Каховского водохранилища и подтоплению прибрежных районов Херсонской области внизу по течению Днепра. Президент РФ Владимир Путин назвал случившееся варварской акцией киевского режима, которая привела к масштабной экологической и гуманитарной катастрофе, а СК РФ квалифицировал случившееся как теракт.
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"Огромная масса воды понеслась вниз по течению Днепра и была сброшена практически залповым способом в северную часть шельфа Черного моря. Это действительно было катастрофическое явление, поскольку в донных отложениях Каховского водохранилища и вниз по течению Днепра были самого разного рода загрязнители, начиная с радиоактивных изотопов после аварии на Чернобыльской АЭС и заканчивая тяжелыми металлами или ядохимикатами от деятельности предприятий", - сказал Коновалов.
Он подчеркнул, что пресная вода существенно отличается от морской, поэтому прорыв дамбы мог привести к неблагоприятным последствиям для экологии, даже если бы поток был абсолютно чистым. Таким образом, в июне 2023 года перед Роспотребнадзором встал вопрос о закрытии курортного сезона в Крыму, поэтому ведомство обратилось к специалистам Морского гидрофизического института.
"Мы знаем Черное море очень хорошо, знаем структуру течений. Мы отслеживали развитие ситуации и видели, что ни в один из дней загрязненные воды не приближались к береговой зоне Крыма и тем более – Кавказа. Они отклонялись в сторону запада, таким образом, мы сопровождали весь процесс, и это позволило Роспотребнадзору сохранить курортный сезон 2023 года", - сказал Коновалов.
Он уточнил, что ученые института наблюдали за морем с помощью спутников и предоставляли ведомству оперативный прогноз состояния морской среды.